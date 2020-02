Cơn sốt "Ký sinh trùng" (Parasite) đang lan rộng trên toàn thế giới sau khi bộ phim làm nên lịch sử - liên tiếp giành 4 giải Oscar danh giá bao gồm: Kịch bản gốc, Đạo diễn xuất sắc nhất, Phim quốc tế xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất

Đặc biệt, "Ký sinh trùng" là bộ phim đầu tiên của điện ảnh châu Á không nói tiếng Anh, giành được giải Phim hay nhất trong suốt 92 năm lịch sử của Oscar

Trước khi ghi danh tại Oscar 2020, "Ký sinh trùng" đã càn quét nhiều giải điện ảnh quốc tế và các giải thưởng điện ảnh khác, trong đó có giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2019

Thành công rực rỡ của phim "Ký sinh trùng" giúp dàn diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, trong đó có nữ diễn viên xinh đẹp Cho Yeo Jeong

Trong phim "Ký sinh trùng", nữ diễn viên Cho Yeo Jeong có màn "lột xác" vô cùng bất ngờ. Cô đảm nhận một vai diễn hoàn toàn khác biệt, trái ngược với những vai diễn nhục dục trên màn ảnh trong quá khứ

Trong phim, Cho Yeo Jeong vào vai một người vợ vụng về, sống trong một căn nhà sa hoa nhưng nhàm chán khi chỉ biết dùng tiền của chồng để thuê người làm, gia sư kèm cặp con cái... Chính sự cả tin, ngây thơ của người phụ nữ này cũng là khởi nguồn cho nhiều bi kịch nối tiếp sau đó

Lối diễn xuất tự nhiên, ngây thơ nhưng không thiếu nét hài hước của Cho Yeo Jeong được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhờ vai diễn này, cô giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Rồng Xanh - giải thưởng được ví như Oscar Hàn Quốc

Cho Yeo Jeong sinh năm 1981. Nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật và khuôn mặt xinh đẹp, từ khi mới là thiếu nữ 16 tuổi, cô đã trở thành người mẫu và xuất hiện trên bìa tạp chí Ceci

Ở tuổi 19, cô bắt đầu đóng một số phim truyền hình, MV âm nhạc, quảng cáo. Tuy nhiên, những vai diễn này đều quá mờ nhạt và không tạo được dấu ấn cho Yeo Jeong suốt 10 năm cống hiến trong nghề



Sự nghiệp của Cho Yeo Jeong lên "như diều gặp gió" khi cô quyết định đảm nhận vai nữ chính trong phim "Người hầu" (The Servant) năm 2010. Từ một diễn viên chẳng ai nhớ mặt gọi tên, nữ minh tinh gây sốt màn ảnh khi hóa thân thành một nàng Chun Hyang quyến rũ, xinh đẹp

Sự liều lĩnh và dấn thân của người đẹp sinh năm 1981 đã tạo ra những thước phim trần trụi, mãnh liệt nhưng đầy tính nghệ thuật. Bộ phim không chỉ giúp "Người hầu" bán được hơn 3 triệu vé và đem về khoản doanh thu đáng kể mà còn đưa Cho Yeo Jeong đến với danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Rồng Xanh, đồng thời nhận được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất tại giải Grand Bell Awards

Hai năm sau thành công của "The Servant", Cho Yeo Jeong tái xuất với thể loại phim cổ trang 18+ bằng vai diễn nóng bỏng trong bộ phim "Hậu cung" và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả hâm mộ

Năm 2014, Cho Yeo Jeong tái hợp đạo diễn The Servant, Kim Dae Woo, trong bộ phim 19+ có tên "Obsessed". Thủ vai Lee Sook Jin - người vợ màn ảnh của tài tử "Trái tim mùa thu" Song Seung Hun. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh ngay từ giây phút đầu với phân cảnh ân ái nồng nhiệt

Dẫu chỉ là tuyến nhân vật phụ nhưng diễn xuất tinh tế, thần thái đỉnh cao của Cho Yeo Jeong vẫn gây ấn tượng trong lòng khán giả. Vai diễn này giúp cô giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc và Giải thưởng điện ảnh KOFRA cùng năm

Năm 2015, sau khi tham gia "Casa Amor: Exclusive for Ladies", nữ minh tinh tạm rời xa màn ảnh rộng để tập trung đóng phim truyền hình

Những thước phim nóng bỏng, mang tính nghệ thuật trên màn ảnh đã đem tới cho Cho Yeo Jeong danh vọng. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" của xứ Hàn. Tuy nhiên, nó cũng như con dao hai lưỡi tác động tới cuộc sống của cô, khiến người đẹp nhiều lần phải rơi nước mắt vì điều tiếng và áp lực

Cho Yeo Jeong thổ lộ, cô thường bị ám ảnh bởi những cảnh nóng bạo liệt do chính mình thực hiện trong các bộ phim. Sau mỗi phân cảnh, Cho Yeo Jeong thường bầm tím khắp người và đối diện với căn bệnh mất ngủ triền miên

Trái ngược với sự nghiệp điện ảnh ngày càng thăng hoa, cuộc sống tình cảm của cô không mấy suôn sẻ. Nữ diễn viên từng tiết lộ, bạn trai lâu năm của cô đã chia tay vì không chịu nổi những cảnh quay ân ái nóng bỏng của bạn gái trên màn ảnh

Vì vậy, dù hiện tại đã cận kề tuổi 40, sở hữu tiền tài, danh vọng và nhan sắc xinh đẹp, nhưng Cho Yeo Jeong vẫn độc thân

Ở tuổi 39, Cho Yeo Jeong sở hữu nhan sắc mặn mà, "thách thức" với thời gian và một thân hình với số đo 3 vòng quyến rũ, hoàn hảo

Nữ diễn viên từng phát hành một cuốn sách chia sẻ bí quyết giúp cô duy trì ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp từ năm 16 tuổi đến nay. Cuốn sách đã nhận được phản hồi khá tốt từ người hâm mộ

Sau những thăng trầm trong sự nghiệp và đời tư, Cho Yeo Jeong nay đã được đền đáp nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ. Cô ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp nghệ thuật

Cho Yeo Jeong hi vọng hạnh phúc sẽ đợi cô ở phía trước, đặc biệt là khi sự thành công của bộ phim "Ký sinh trùng" đã và đang đem lại cho cô nhiều triển vọng

