Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi rò rỉ 1 đoạn clip với nội dụng nói xấu nam ca sĩ Sơn Tùng MT-P và hot youtuber Việt Nam Viruss (tên thật là Đặng Tiến Hoàng, SN 1990). Nhân vật chính trong clip trên được nhiều người phỏng đoán là nam ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, SN1997) (Theo: Dân Việt) Trong clip trên, nhiều người cho rằng Jack đã nói xấu đàn anh Sơn Tùng MT-P và tỏ thái độ hỗn láo khi gọi Viruss là "thằng" Ngoài ra, trong clip trên người ta còn nghe được nhiều lời lẽ nói xấu nam ca sĩ Sơn Tùng MT-P. Cụ thể, nhân vật chính trong clip nói rằng ca khúc "Nơi này có em" của 1 người khác nhưng Sơn Tùng lại tự nhận mình là nhạc sĩ sáng tác Đoạn clip được quay ở góc khá mờ, không rõ mặt nhân vật trong khung hình, tuy nhiên do giọng nói đậm chất miền Tây và đối chiếu với dáng người, nhiều người khẳng định đây chính là nam ca sĩ Jack Trước đây, Jack cũng từng nhiều lần dính phải các tin đồn khác trong sự nghiệp. Như khi mới nổi tiếng, giọng ca "Sóng gió" từng nhiều lần bị đồn là "chảnh chọe", mắc bệnh ngôi sao Hồi tháng 8-2019, Jack bị tố hạch sách khi yêu cầu ban tổ chức chương trình Giọng ải giọng ai đổi khách mời do anh không muốn tham gia chung với nam ca sĩ Quân A.P (chủ nhân ca khúc "Ai là người thương em?") (Theo: Zing) Không những thế, tới sát ngày ghi hình, Jack bất ngờ hủy show. Động thái này có thể do bên ban tổ chức chương trình Giọng ải giọng ai không đáp ứng yêu cầu của Jack về việc thay người Nhiều người đánh giá, Jack là 1 cái tên mới nổi trong thị trường âm nhạc Việt Nam nhưng lại có nhiều hành động và cách cư xử của "bệnh ngôi sao" như vậy là không đúng Tới cuối năm 2019, Jack tiếp tục là cái tên liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội do bê bối với công ty quản lý ICM và người bạn đồng nghiệp K-ICM (tên thật là Nguyễn Bảo Khánh, SN 1999) (Theo: Thanh niên) Bộ đôi Jack và K-ICM từng được biết đến với hàng loạt các bản hit lớn như "Sóng gió", "Bạc phận"... Các ca khúc của họ liên tục đứng thứ 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam Mọi đồn đoán về rạn nứt giữa Jack và K-ICM bắt nguồn từ dòng trạng thái chàng ca sĩ trẻ Jack đăng trên trang facebook cá nhân. Bên cạnh đó, Jack còn xóa số điện thoại đặt lịch làm việc khỏi trang cá nhân khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng không thấy Jack và K-ICM xuất hiện chung với nhau nữa. Ngoài ra, tài khoản Facebook cá nhân của mẹ Jack cũng đăng tải dòng trạng thái tiết lộ tình hình sức khỏe xấu của con trai khiến nhiều người cho rằng Jack đang bị công ty quản lý bóc lột Ngoài ra, trong 1 buổi phỏng vấn trước đó hồi tháng 6-2019, Jack từng tiết lộ toàn bộ tiền lương, cát-xê đi diễn của mình bị công ty ICM giữ hết Sự việc này khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ, nhiều người đã công khai chỉ trích K-ICM và yêu cầu công ty ICM trả lại tiền lương và công bằng cho Jack Sau vụ việc, bộ đôi "triệu views" Jack và K-ICM tan rã, mỗi người đều có hướng đi riêng trong sự nghiệp của mình Điều này khiến người hâm mộ cả 2 vô cùng tiếc nuổi, bởi Jack và K-ICM đã có nhiều cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam trong năm 2019. Bộ đôi còn được nhận giải "Nghệ sĩ trẻ xuất sắc" tại Lễ trao giải MAMAs của Hàn Quốc năm 2019

