Sinh năm 1974, Leonardo DiCaprio là một diễn viên người Mỹ, nhà sản xuất đồng thời cũng là nhà bảo vệ môi trường. Anh gia nhập Hollywood từ năm 1989 và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đình đám như: Titanic (1997), The Aviator (2004), Blood Diamond (2006), The Departed (2006)...

Bên cạnh tài năng, Leonardo còn gây thương nhớ bởi nhan sắc "cực phẩm". Những năm bước vào nghề, nam tài tử đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của nam thần Hollywood

Mang trong mình ba dòng máu Đức, Italy và Nga, khuôn mặt Leonardo rất đặc trưng với đôi mắt xanh nước biển, khuôn cằm nhỏ nhắn cùng nụ cười nhẹ nhàng, lãng tử "đốn tim" người nhìn

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, tài tử Hollywood "phát tướng" đáng kể. Anh mất điểm bởi thân hình chảy xệ, bụng mỡ và khuôn mặt râu ria vô cùng kém sắc. Ít ai có thể tưởng tượng được đây chính là chàng trai Jack đào hoa, thư sinh trong "Titanic" ngày xưa

Dù vậy, nam diễn viên vẫn luôn lạc quan và không hề tỏ ra e ngại với bụng mỡ chảy phệ. Dịp hè nào anh cũng tận hưởng những ngày tháng rong chơi tự do, tự tại, mặc kệ thân hình "phát tướng"

Nam diễn viên Tom Cruise là một trong những gương mặt điện ảnh ăn khách của làng giải trí Hollywood. Tom Cruise sở hữu một gương mặt điển trai với đôi mắt "hút hồn", nụ cười rạng rỡ cùng thân hình săn chắc, vạm vỡ cực nam tính

Với ngoại hình nổi bật, năm 1990, Tom Cruise vinh dự được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh"

Tuy nhiên, cuối năm 2019, Tom Cruise đã khiến người hâm mộ bất ngờ vì vẻ ngoài xuống dốc của mình

Ở tuổi 58, gương mặt của nam tài tử đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Bên cạnh đó, thân hình của Tom Cruise cũng không còn săn chắc mà đã "phát tướng" lên trông thấy

Nhìn lại hình ảnh quá khứ bảnh bao, lãng tử, không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối cho nhan sắc một thời của "mỹ nam Holywood"

Brad Pitt sở hữu gương mặt hoàn hảo với khung xương hàm góc cạnh, nam tính, đôi mắt màu xanh lơ cùng mái tóc nâu vàng lãng tử. Những năm mới bước chân vào làng giải trí Hollywood, bên cạnh tài năng, ngoại hình cũng là một yếu tố giúp Brad Pitt tỏa sáng

Với vẻ đẹp hoàn mỹ, Brad Pitt hai lần được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh" (năm 1995 và 2000). Ngày đó, nam tài tử trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều cô gái

Tuy nhiên, biến cố hôn nhân năm 2016 đã khiến Brad Pitt sa sút. Tài tử mượn rượu giải sầu, ăn uống không khoa học, xuất hiện với ngoại hình hốc hác và già nua khó nhận ra. Đây là giai đoạn phong độ ngoại hình của tài tử thất thường nhất

Khác xa hoàn toàn so với vẻ ngoài được trau chuốt kỹ càng trước kia, Brad Pitt những năm gần đây khiến công chúng thất vọng khi thường xuyên xuất hiện với những trang phục xuề xòa, thậm chí có phần luộm thuộm

Ngày 27-5-2020, siêu sao điện ảnh tiếp tục gây bàn tán bởi diện mạo già nua, mái tóc dài thượt xơ xác và râu ria xồm xoàm. Nhiều người cho rằng, đây là kết quả của việc ở nhà quá lâu trong thời gian tránh dịch khiến Brad Pitt lười cắt tóc và cạo râu. Người hâm mộ hy vọng Brad Pitt sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn cho sự trở lại hoành tráng sắp tới

Mặc dù sắc vóc không đến mức "xuống dốc không phanh" như cậu em Leonardo DiCaprio, nhưng Robert Downey Jr. vẫn thực sự khiến người hâm mộ choáng váng khi nhìn lại hình ảnh của anh ở thời quá khứ

Khác hẳn vẻ ngoài gai góc, nam tính và chững chạc như hiện tại, ở thập niên 1980, "Người Sắt" từng là một mỹ nam với gương mặt điển trai, hàng lông mày "cực phẩm" và nụ cười quyến rũ "đốn tim" người hâm mộ

Trái ngược với hình tượng ngây thơ, lãng tử, Robert Downey Jr. từng có một thời nổi loạn với vô số bê bối như hút cần sa, sử dụng vũ khí trái phép... Nhờ sự hỗ trợ của mọi người cùng với nghị lực của bản thân, Robert Downey Jr. đã thoát khỏi con đường tội lỗi, vực dậy thành công sự nghiệp dưới đáy của mình nhờ vai diễn tỷ phú thiên tài Tony Stark trong loạt phim bom tấn "Iron man"

Hiện tại, ở tuổi 55, Robert Downey Jr. đã trở thành ngôi sao hạng A khi liên tục xuất hiện trong những dự án phim lớn

Đầu năm 2020, viện thẩm mỹ Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery công bố danh sách sao nam có gương mặt đạt tỷ lệ vàng. Trong đó, nam diễn viên Robert Pattinson đứng đầu danh sách, trở thành người đàn ông đẹp nhất thế giới, tỷ lệ đạt 92,15% - đo theo khuôn mẫu, tỷ lệ của người Hy Lạp cổ

Lật lại quá khứ, ngoại hình của Pattinson khi đóng "Chạng vạng" được khen là điển trai nhất. Vai diễn Edward Cullen cũng giúp tài tử một bước thành sao hạng A, được nhiều đạo diễn săn đón

Nhờ vẻ ngoài phong trần, lãng tử, Robert Pattinson đã trở thành gương mặt "vàng" được nhiều hãng thời trang và các tạp chí danh giá săn đón

Ngoại hình điển trai, nhưng không ít lần tài tử 34 tuổi khiến người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh xuề xòa, thiếu đầu tư. Tại show diễn Dior ở "Paris Fashion Week 2019", Robert Pattinson gây khó hiểu với kiểu tóc bết như chưa gội đầu. Lâu dần, đây được xem là "đặc trưng" của nam diễn viên

Hôm 21-6-2020, khi dạo phố cùng bạn gái Suki Waterhouse, tài tử sinh năm 1986 tiếp tục bị ghi lại hình ảnh râu tóc xồm xoàm khi xuống phố. Khán giả thất vọng vì Robert Pattinson lười biếng, bỏ bê bản thân đến mức không cắt tóc và cạo râu trong một thời gian dài

