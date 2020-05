Mới đây, trên mạng xã hội, nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng Vera Wang đã "gây bão" khi đăng tải loạt ảnh khoe thân hình thon gọn, săn chắc đến khó tin

Đặc biệt, đôi chân thẳng tắp, dài miên man của bà đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận

Ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy", "nữ hoàng váy cưới" Vera Wang vẫn gây "sốt" khi sở hữu vòng eo con kiến, bắp tay và cơ đùi săn chắc không chút mỡ thừa. Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và khen ngợi vẻ ngoài lộng lẫy, đầy khí chất dù đã hơn 70 tuổi của bà Wang

Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn cho rằng, bản thân họ ở độ tuổi 20 cũng khó lòng "đọ" lại với thân hình thon gọn, gợi cảm của "nữ hoàng váy cưới"

Vera Wang, tên tiếng Hoa là Vương Vi Vi, sinh năm 1949. Bà là người Mỹ gốc Hoa trưởng thành trong một gia đình khá giả, có học thức cao ở New York, Mỹ. Được biết, mẹ của bà Wang là phiên dịch viên cho Liên Hợp Quốc và cha là chủ công ty thuốc

Trước khi trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, Vera Wang từng nuôi dưỡng ước mơ trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp

Năm 6 tuổi, bà đã bắt đầu đi học trượt băng nghệ thuật và theo đuổi bộ môn này trong nhiều năm sau đó. Năm 19 tuổi, Vera Wang đã đoạt chức vô địch trượt băng toàn nước Mỹ U.S Figure Skating Championships

Tuy nhiên, sau khi trượt cuộc chuyển chọn vận động viên vào đội tuyển Olympic Mỹ tham dự Thế vận hội 1968, Vera Wang đã sang Paris du học và theo đuổi ngành thiết kế thời trang

Chỉ trong vòng 1 năm học hỏi về thời trang, từ vị trí học việc, rồi thực tập sinh, trợ lý... bà đã xuất sắc trở thành biên tập viên trẻ tuổi nhất của tạp chí Vogue

Tại Vogue, bà giữ vị trí biên tập cấp cao suốt 15 năm. Hai năm sau, bà trở thành giám đốc sáng tạo tại Ralph Lauren

Đến năm 1989, Vera kết hôn với người bạn trai lâu năm tên Arthur Becker. Đặc biệt, bà đã tự tay thiết kế nên bộ váy cưới cho ngày trọng đại của chính mình

Năm 1990, bà đã mở một viện thiết kế của riêng mình tại khách sạn Carlyle (New York) và nổi tiếng với thương hiệu áo cưới mang tên mình. Váy cưới và vương miện đặc trưng của Vera Wang biểu tượng hoàn hảo cho một đám cưới lộng lẫy, đồng thời là ước mơ mà mọi cô dâu trong ngày trọng đại của mình

Vera Wang từng làm nên những chiếc váy cưới đình đám cho Alicia Keys, Mariah Carey, Victoria Beckham, Avril Lavigne, Jennifer Lopez, Jennifer Garner, Uma Thurman, Kim Kardashian, Lưu Gia Linh, Thang Duy…. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, Ariana Grande... cũng từng mặc trang phục dạ hội của bà

Bên cạnh các bộ váy lung linh, Vera Wang còn thiết kế trang phục cho vận động viên thể thao, phụ kiện, trang sức...

Dù đã hoạt động trong làng thời trang được 30 năm nhưng đến thời điểm hiện tại, Vera Wang vẫn là một cái tên sáng giá và có sức hút vô cùng mạnh mẽ

Xuất thân là vận động viên trượt băng nên ngay từ nhỏ, "nữ hoàng váy cưới" đã ý thức được việc chăm sóc, giữ gìn đôi chân và vóc dáng của mình

Làm việc trong ngành thời trang, Vera Wang càng ý thức tới việc yêu và trân trọng cơ thể mình. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Vera Wang giữ gìn được nét xuân sắc dù đã ở tuổi 71

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống nghiêm ngặt cùng thói quen tập thể thao thường xuyên đã giúp "nữ hoàng váy cưới" sở hữu thân hình quyến rũ, gợi cảm tựa gái đôi mươi

Mặc dù khuôn mặt đã lộ dấu hiệu tuổi tác, tuy nhiên, so với những người cùng trang lứa thì Vera Wang vẫn xứng đáng được coi là "kỳ tích" trong việc giữ gìn nét xuân

Ở tuổi 71, "nữ hoàng váy cưới" Vera Wang vẫn tự tin diện trang phục hở bạo hay những bộ bikini khoe triệt để vòng eo con kiến cùng đôi chân gợi cảm

Trên trang cá nhân, Vera Wang thường xuyên đăng tải những bức hình quyến rũ và nhận về vô vàn lời khen "có cánh" từ phía người hâm mộ

