Là một bộ phim đình đám những năm 2009 - 2010, series sitcom "Bộ tứ 10A8" ra mắt và đã nhanh chóng đã trở thành hiện tượng mới trong giới trẻ lúc bấy giờ

Tại thời điểm đó, dàn diễn viên nữ chính của "Bộ tứ 10A8" bao gồm: Cao Dương Dương, Thùy Anh, Mai Chi và Huyền Lizzie đã gây được tiếng vang do ngoại hình bắt mắt cùng diễn xuất đồng đều

Sau hơn 10 năm, dàn nữ chính đã có nhiều thay đổi cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp

Đảm nhận vai lớp trưởng tomboy cá tính Mai Lâm trong "Bộ tứ 10A8", Cao Dương Dương đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng của giới trẻ thời bấy giờ



Vẻ ngoài cá tính với mái tóc tém cùng tính cách mạnh mẽ, vai diễn Mai Lâm đã đem lại cho nữ diễn viên sinh năm 1988 lượng lớn người hâm mộ

Sau thành công của "Bộ tứ 10A8", Dương Dương tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh sau đó như: Vũ điệu đam mê; Hai, Tư, Sáu

Hiện tại, cô nàng sinh năm 1988 đã lập gia đình và trở thành bà mẹ một con. Sau khi kết hôn, Dương Dương gần như không còn theo đuổi nghiệp diễn xuất, dành phần lớn thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình

Cao Dương Dương với nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp đã nhận được sự mến mộ của đông đảo khán giả

Nguyễn Thuỳ Anh (sinh năm 1995) vào vai Phan Linh - cô bé đáng yêu, nhí nhảnh trong "Bộ tứ 10A8" - khi mới 14 tuổi. Với lối diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo, Thùy Anh chiếm được nhiều cảm tình của khán giả

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành hết vai diễn trong phần 1 của bộ phim, Thùy Anh bất ngờ "rút lui" với lý do cần tập trung cho học tập. Tốt nghiệp hết cấp 3, hotgirl sinh năm 1995 này trở thành sinh viên của Học viện Ngân hàng. Bên cạnh việc học, Thùy Anh cũng dành thời gian để trở lại với đam mê điện ảnh

Bước ra từ "Bộ tứ 10A8", sự nghiệp của Thùy Anh dần trở nên rộng mở. Khả năng diễn xuất cùng nhan sắc nổi bật đem lại cho cô nhiều vai diễn. Nếu như trước đó, vai diễn Phan Linh của Thuỳ Anh là một cô bé ngoan hiền, trong sáng thì ở hiện tại, nữ diễn viên lại xây dựng hình tượng hoàn toàn khác lạ với những nhân vật mang hơi hướng trưởng thành, thủ đoạn như trong: Gái già lắm chiêu, Cả một đời ân oán...



Thoát khỏi vẻ ngoài "xì tin" ở "Bộ tứ 10A8", Thùy Anh trở nên trưởng thành và quyến rũ hơn. Cô theo đuổi phong cách gợi cảm khi thường xuyên diện những trang phục bó sát tôn đường cong quyến rũ

Thùy Anh cũng gây ấn tượng khi có màn "lột xác" ngoạn mục về nhan sắc. Cô bé Phan Linh nhí nhảnh trong "Bộ tứ 10A8" năm nào giờ đây "đốn tim" người hâm mộ bằng khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét thanh tú, đôi mắt "biết nói" và cặp môi gợi cảm

Một trong những cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất trong "Bộ tứ 10A8" có lẽ là nhân vật Lala do Mai Chi thủ vai. Mai Chi sinh năm 1990, quê ở Quảng Ninh. Cô trở thành mảnh ghép trong phim "Bộ tứ 10A8" khi còn là sinh viên ĐH Mở Hà Nội

Hóa thân nhân vật mang tính cách trẻ con, giàu trí tưởng tượng và được coi là chuyên gia thời trang của cả lớp, Mai Chi nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả

Sở hữu gương mặt xinh đẹp với các đường nét gần như hoàn hảo, Mai Chi lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn nổi tiếng. Kết hợp cùng lối diễn xuất cực tự nhiên, không ít người dự đoán cô gái sinh năm 1990 sẽ trở thành gương mặt "vàng" trong làng giải trí Việt

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang rộng mở, Mai Chi đột ngột rút lui khỏi showbiz. Bỏ lại mọi ánh hào quang, cô lên xe hoa với anh chàng biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam Tuấn Đức vào năm 2013. Sau khi kết hôn, cô lui về "ở ẩn", dành thời gian vun vén cho tổ ấm riêng

Trên trang cá nhân, Mai Chi thi thoảng cập nhật những hình ảnh đời thường, thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau hơn 10 năm vắng bóng, cô nàng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút và trẻ trung

Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền, sinh năm 1990) vào vai Lily - cô nữ sinh xinh đẹp, giỏi giang trong "Bộ tứ 10A8". Nhờ lối diễn xuất nhẹ nhàng, tinh tế, Huyền Lizzie nhanh chóng để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả

Trước khi đảm nhiệm vai diễn Lily, Huyền Lizzie đã được nhiều công chúng biết đến với vai trò là một nàng hotgirl Hà thành nổi đình đám trên mạng xã hội. Sau thành công từ bộ phim, tên tuổi của cô "lên như diều gặp gió"

Bên cạnh "Bộ tứ 10A8", Huyền Lizzie còn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng như: Trái tim có nắng, Tết siêu tiết kiệm... Tuy nhiên, năm 2014, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, nữ diễn viên gây bất ngờ khi lên xe hoa cùng bạn trai doanh nhân hơn 8 tuổi. Sau khi kết hôn, Huyền Lizzie dần vắng bóng khỏi làng giải trí

Tưởng chừng có một cuộc sống viên mãn sau ánh hào quang, tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Huyền Lizzie lại trở nên rạn nứt sau 3 năm chung sống. Nỗi đau đó đã khiến cô dần mạnh mẽ hơn và quyết định quay trở lại hoạt động nghệ thuật

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong những bộ phim đình đám như: Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng... Sự trở lại của cô nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía khán giả

Hậu ly hôn, Huyền Lizzie cũng gây bất ngờ khi có sự thay đổi về phong cách. Từ một cô nàng hotgirl với gu ăn mặc điệu đà, nữ tính, Huyền Lizzie đã có màn "lột xác" ngoạn mục với phong cách thời trang cá tính, sành điệu

