Ngày 11-3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin,"cô tiên quốc dân" Lee Hyori đã hưởng ứng phong trào "Người chủ nhà thiện lương" bằng cách miễn 100% tiền thuê mặt bằng tháng 3 cho những đơn vị kinh doanh trong tòa nhà của cô tại Yongsan (thuộc thủ đô Seoul, Hàn Quốc) Được biết, tòa nhà mà Lee Hyori cho thuê được cô và ông xã Lee Sang Soon bỏ ra 5 tỷ won (khoảng 4,2 triệu USD) mua về từ hồi tháng 10-2019. Hiện tại, tòa nhà đang có nhà hàng Hàn Quốc, một quán rượu và nhiều tòa nhà văn phòng khác nhau hoạt động

Sau khi được miễn 100% tiền nhà tháng 3, các cá nhân, đơn vị kinh doanh đang thuê mặt bằng của ca sĩ Lee Hyori đã gửi lời cảm ơn đến cô vì đã thông cảm với những người thuê nhà trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cuộc sống đảo lộn vì dịch Covid-19 Vào ngày 7-3, đại diện của công ty quản lý Eden Nine tiết lộ, nam diễn viên Won Bin cùng vợ Lee Na Young đã quyết định giảm 40-50% giá thuê trong tháng 3 và tháng 4 cho các bất động sản mà họ sở hữu tại Seoul, Hàn Quốc Vợ chồng Woo Bin - Lee Na Young được đánh giá là "ông lớn" của ngành bất động sản khi sở hữu nhiều tòa nhà tại các khu vực đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc Trước đó, vào ngày 4-3, cặp đôi quyền lực của showbiz Hàn là vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee cũng hưởng ứng tích cực phong trào "Người chủ nhà thiện lương" Cụ thể, Bi Rain đã quyết định giảm 50% chi phí thuê nhà tháng 3 ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu (Seoul) cho toàn bộ khách hàng thuê mặt bằng do anh sở hữu tại đây Kim Tae Hee - bà xã của Bi Rain cũng thông báo với những người thuê nhà của cô ở Yeoksam-dong (Seoul) rằng họ sẽ được giảm 50% số tiền thuê trong tháng 3

Kim Tae Hee và Bi Rain vốn nổi tiếng là "cặp đôi vàng" của Kbiz khi thường xuyên đóng góp từ thiện cho xã hội. Mới đây, khi con gái thứ hai của cặp đôi tròn 100 ngày tuổi, vợ chồng Bi Rain đã quyên góp 100 triệu won (gần 2 tỷ VNĐ) cho Giáo xứ quận Seoul nhằm giúp đỡ những bà mẹ đơn thân và các con của họ

Cũng trong ngày 4-3, nữ diễn viên Park Eun Hye - từng tham gia bộ phim "Nàng Dae Jang Geum" - đã thông báo sẽ miễn tiền thuê nhà tháng 3 cho tất cả khách hàng của mình, giúp giảm tải áp lực cho các hộ dân trong thời kì khủng hoảng vì dịch bệnh



Giữa tâm "bão" dịch Covid-19, nữ diễn viên Jeon Ji Hyun đã quyết định giảm 10% tiền thuê trong tháng 3 và 4 cho những người đang sử dụng tòa nhà tại Gangnam-gu (Seoul) thuộc quyền sở hữu của cô. Được biết, Gangnam-gu là một trong những khu có giá thuê nhà đắt đỏ nhất Seoul Trước đó, nữ diễn viên "Vì sao đưa anh tới" đã quyên góp 100 triệu won (gần 2 tỷ VNĐ) cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Hàn Quốc

Nghệ sĩ Seo Jang Hoon cũng kéo dài danh sách những người nổi tiếng Hàn tham gia phòng trào "Người chủ nhà thiện lương" khi quyết định giảm 10% tiền thuê trong tháng 3 và tháng 4 cho cả 3 tòa nhà anh sở hữu

Trước đó, cựu cầu thủ bóng rổ kiêm ngôi sao chương trình truyền hình - Seo Jang Hoon còn quyên góp 100 triệu won (khoảng 2 tỷ VNĐ) cho những trẻ em kém may mắn cần được giúp đỡ giữa dịch Covid-19

Một ngôi sao khác là Hong Suk Chun cũng hưởng ứng chiến dịch "Người chủ nhà thiện lương" khi tự mình đăng thông báo giảm giá thuê nhà trên tài khoản Instagram cá nhân. Được biết, tòa nhà của anh nằm trên phố Itaewon thuộc quận Yongsan, Seoul Số % giảm không được nghệ sĩ Hong Suk Chun tiết lộ, tuy nhiên cộng đồng mạng vẫn dành nhiều lời khen cho tấm lòng của anh. Ngoài ra, nam diễn viên 49 tuổi cũng khuyến khích những người nổi tiếng khác tham gia chiến dịch "Người chủ thiện lương" để chung tay hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19

