Với hơn 7.000 dân sống rải rác tại một số tỉnh thành, dân tộc Pà Thèn có sinh hoạt văn hóa dân gian phong phú, thể hiện qua kho tàng truyện cổ tích, các làn điệu dân ca, hát ru, các điệu nhảy múa, các loại nhạc cụ... Nếu như các chàng trai Pà Thẻn luôn mạnh mẽ, hoang dại với nghi lễ nhảy lửa... ...thì các cô gái Pà Thẻn lại e ấp, duyên dáng trong sắc phục truyền thống. Màu váy áo đỏ sặc sỡ, những động tác múa uyển chuyển của thiếu nữ Pà Thẻn như quyện vào màu lửa, tiếp thêm sức mạnh cho các chàng trai trong vũ điệu "tắm lửa" trong mỗi mùa lễ hội của dân tộc này. Những động tác múa tôn vinh vẻ đẹp, sự duyên dáng, khéo léo và nết chăm chỉ của những phụ nữ Pà Thẻn trong lao động, sản xuất. Các thiếu nữ Pà Thẻn thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, Tuyên Quang - một trong những nơi tập trung đông người Pà Thẻn sinh sống - múa bài "Những bông hoa đỏ của núi rừng" phục vụ du khách tới tham quan và trải nghiệm cảnh vật, văn hóa, con người huyện Lâm Bình. Cũng trong chương trình nghệ thuật, các nữ sinh trường Tiểu học xã Khuôn Hà mang đến nhiều tiết mục mang đậm bản sắc. Duyên dáng trong trang phục truyền thống của dân tộc mình. Các nữ sinh tự tin múa bài "Lâm Bình mến yêu", thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Trên tay chiếc đàn tính, cô bé dân tộc Tày vừa đàn, vừa hát các điệu then truyền thống với khuôn mặt rạng rỡ. Những làn điệu hát then từ lâu trở thành nét sinh hoạt văn hóa gắn liền với cuộc sống người Tày. Khán giả chăm chú theo dõi, thưởng thức chương trình nghệ thuật của các dân tộc trên địa bàn huyện Lâm Bình. Các chàng trai Mông với điệu khèn réo rắt như mời gọi. Trong các dịp lễ tết, cùng với các trò chơi dân gian thì cây khèn như chiếc cầu nối để các chàng trai người Mông thể hiện lòng mình với bạn tình, với cộng đồng và với thiên nhiên dùng vĩ. Sau phần biểu diễn, các thiếu nữ Pà Thèn chăm chú theo dõi và cổ vũ những nghệ sỹ dân tộc khác biểu diễn. Nét duyên dáng thường nhật của thiếu nữ Pà Thẻn. Thành lập từ 2011, Lâm Bình là huyện "trẻ" nhất tỉnh Tuyên Quang, song ẩn chứa kho tàng văn hóa đồ sộ của 12 dân tộc sinh sống nơi đây. Những chương trình nghệ thuật phục hội tụ bản sắc 12 dân tộc được xem là đặc sản du lịch nơi đây. Từ người dẫn chương trình đến các nghệ sỹ đều là con em sinh sống trên địa bàn, am hiểu văn hóa và luôn mong muốn quê hương phát triển. Sự hiếu khách, nét duyên dáng của các thiếu nữ Pà Thẻn... ... hay hồn nhiên, trong trẻo của những em bé Tày như mời gọi, níu chân du khách đến với vùng đất đậm đà bản sắc của tỉnh Tuyên Quang.

