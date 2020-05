Hoàng hậu Nam Phương (1914 - 1963) tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan. Nam Phương Hoàng hậu là vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn (triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam) Lúc sinh thời, Nam Phương Hoàng hậu là người phụ nữ nức tiếng về lòng nhân từ và nhan sắc Không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng thông minh, năm 18 tuổi, Nam Phương Hoàng hậu đỗ tú tài toàn phần tại trường Couvent des Oiseaux - Pháp Bởi vậy, Nam Phương Hoàng hậu có lối tư duy khá “Tây”. Bà được đánh giá là người kín đáo, trầm tĩnh, sâu sắc và có cá tính Nam Phương Hoàng hậu sinh ra tại Gò Công nay thuộc thị xã Gò Công (Tiền Giang), tuy nhiên hai chị em bà lại được gia đình sớm cho lên Sài Gòn (nay là TP.HCM) ăn học, sống trong căn biệt thự sang trọng trên đường Nguyễn Du Cha bà, cụ Nguyễn Hữu Hào một người giàu có bậc nhất tại miền Nam. Mẹ bà, cụ Lê Thị Bình là con gái Lê Phát Đạt - một trong 4 người giàu nhất Việt Nam thời bấy giờ Cuộc tình của người đẹp với vua Bảo Đại cũng trở thành một thiên tình sử, tốn nhiều giấy mực của báo chí trong một thời gian dài Trong ảnh, Hoàng hậu Nam Phương mặc hoàng phục, đây cũng là bức ảnh được biết đến nhiều nhất của bà Chính vì người đẹp này đã khiến ông vua nổi tiếng đào hoa phá vỡ những nguyên tắc, lề thói phong kiến Khi vua Bảo Đại hỏi cưới, gia đình Nguyễn Hữu Thị Lan đã ra điều kiện: Nguyễn Hữu Thị Lan phải được tấn phong Hoàng Hậu Chánh Cung ngay trong ngày cưới (chứ không phải sau khi vua qua đời) Nguyễn Hữu Thị Lan được giữ nguyên đạo Công giáo, và các con khi sinh ra phải được rửa tội theo giáo luật Công giáo và giữ đạo. Riêng Vua Bảo Đại thì vẫn giữ đạo cũ là Phật giáo Ngoài ra, còn nhiều các nguyên tắc khác được vua Bảo Đại chấp thuận, như: chỉ cưới 1 vợ, không lập “tam cung lục viện”, con trai đẻ ra liền được phong làm thái tử,... Chân dung Nam Phương Hoàng hậu trên 2 con tem từng được phát hành Trước khi lấy vua Bảo Đại và trở thành hoàng hậu, Nguyễn Hữu Thị Lan (tên thật của Nam Phương Hoàng hậu) từng ba năm liền đoạt giải Hoa hậu Đông Dương Đêm ngày 4 tháng 1 năm 1936, người dân Huế nghe những tiếng súng bắn mừng báo tin Nam Phương hoàng hậu đã hạ sinh, người đó chính là Đông cung Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long Nam Phương hoàng hậu có với Vua Bảo Đại 5 người con: 2 con trai là Hoàng tử Bảo Long và Bảo Thắng và 3 công chúa là Phương Liên, Phương Dung và Phương Mai Nguyễn Phúc Bảo Long, sinh ngày 4 tháng 1 năm 1936, tước phong Hoàng thái tử Phương Mai công chúa, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1937. Phương Liên công chúa, sinh ngày 3 tháng 11 năm 1938. Phương Dung công chúa, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1942. Nhị hoàng tử Nguyễn Phúc Bảo Thắng, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1943 Khi đó công việc hàng ngày của Nam Phương hoàng hậu là dạy dỗ các hoàng tử, công chúa. Thỉnh thoảng bà cùng các quan ở Bộ Lễ bàn thảo các lễ tiệc trong cung đình. Ngoài ra, bà còn tích cực tham gia công tác xã hội và làm từ thiện. Nam Phương hoàng hậu cũng xuất hiện thường xuyên bên cạnh vua Bảo Đại trong các nghi lễ ngoại giao Tuy nhiên, để có được cuộc sống gia đình hạnh phúc, Bảo Đại từng phải chịu nhiều phản đối trước cuộc hôn nhân nhiều “nguyên tắc” chưa từng có tiền lệ từ phía gia đình Nam Phương Hoàng hậu Để bảo vệ cuộc hôn nhân này, trước Hoàng Tộc Triều Nguyễn, Bảo Đại từng nói: "Trẫm cưới vợ cho trẫm, đâu phải cưới cho cụ Tôn Thất Hân và triều đình." Sau lễ cưới, Bảo Đại hoàng đế cùng Nam Phương Hoàng hậu dọn về ở tại điện Kiến Trung thuộc khu vực cấm thành. Điện này được vua Khải Định xây nhưng đã được sửa chữa và tân trang các tiện nghi Tây phương vào đầu triều Bảo Đại Trong giai đoạn sau này, mỗi khi xuất hiện trước công chúng cùng vua Bảo Đại, Nam Phương Hoàng hậu thường diện những trang phục thanh lịch, nhã nhặn, toát lên khí chất quý phái Dù trong trang phục phương Tây hay trang phục truyền thống, Nam Phương Hoàng hậu đều cho thấy phong cách thời trang chỉn chu của mình Lý giải về cái tên Nam Phương dành cho Nguyễn Hữu Thị Lan, vua Bảo Đại có viết: "Tôi đã chọn tên trị vì cho bà hoàng hậu mới là Nam Phương, có nghĩa là hương thơm của miền Nam (Parfume du Sud) và tôi cũng ra một chỉ dụ đặc biệt cho phép bà được phục sức màu vàng - màu dành riêng cho Hoàng Đế" Nhan sắc của Nam Phương Hoàng hậu chính là minh chứng sống cho 4 từ "mắt phượng mày ngài". Thần thái và khí chất cao sang của Nam Phương hoàng hậu luôn toả sáng và khó có thể bị che lấp Vua Bảo Đại từng viết về Nam Phương Hoàng hậu trong hồi kí sau lần gặp gỡ đầu tiên vào năm 1933 ở Đà Lạt với những lời tán dương ngọt ngào: “Lan có vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ làm tôi say mê” Năm 1945, Bảo Đại thoái vị, ra Hà Nội làm cố vấn, Nam Phương Hoàng hậu một mình sống tại cung An Định (Huế) cùng các con. Do nhiều biến cố lịch sử diễn ra, ngày 1-1-1947 Nam Phương Hoàng hậu cùng các con sang Pháp định cư Ngày 14-9-1963, Nam Phương Hoàng hậu ra đi vào lúc 5 giờ chiều. Khi đó, ngoài hai người giúp việc trong nhà, không có một người ruột thịt nào có mặt bên cạnh bà trong giờ phút lâm chung. Khi đó các con bà đang đi học hoặc làm ở Paris, còn Bảo Đại sống ở miền Nam nước Pháp Đám tang của bà Nam Phương được cử hành theo nghi thức đạo Công giáo rất đơn giản. Đám tang vỏn vẹn chỉ có các Hoàng tử, Công chúa và một số bạn bè thân thiết của gia đình

