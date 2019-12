Nhóm nhảy nữ Radio City Rockettes đến từ New York trong trang phục “bà già” Noel biểu diễn tại Boston, Mỹ 2 cô gái hóa trang thành “bà già” Noel chơi lướt ván ở vịnh Jounieh, cách Thủ đô Beirut của Lebanon 20km về phía Bắc Những người tham gia lễ hội “ông già Tuyết” tại Matxcơva, Nga Cuộc thi chạy thường niên Santa Speedo Run lần thứ 20 diễn ra tại Boston thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Không khí Giáng sinh rộn ràng trên đường phố ở Yevpatoriya, Crimea Những hoạt náo viên của đội Arizona Cardinals biểu diễn trong trận đấu với đội Philadelphia Eagels ở Arizona, Mỹ Người mẫu Thụy Điển Elsa Hosk trong chương trình Victoria's Secret 2015 tại New York, Mỹ Các cô gái hoạt náo viên biểu diễn ở Arlington, bang Texas, Mỹ Cô gái với trang phục "Công chúa Tuyết" trong lễ mừng Năm mới theo lịch cũ tại Quảng trường Dvortsovaya ở thành phố St. Petersburg của Nga Hình ảnh nóng bỏng của các cô gái làm sạch băng trong trận khúc côn cầu giữa 2 đội Los Angeles Kings và Washington Capitals ở Los Angeles (Mỹ) Nhân viên khách sạn trong trang phục “bà già Noel" đi tặng quà ở Bangkok, Thái Lan Người tham gia cuộc thi chạy trong trang phục “bà già" Noel ở Caracas, Venezuela Cô gái tinh nghịch tham gia cuộc diễu hành Giáng sinh ở New York, Mỹ Các cô gái mặc bikini theo chủ đề “bà già Noel” tại 1 khu trượt tuyết ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc để chào đón Giáng sinh ở nhiệt độ dưới 0 độ C

