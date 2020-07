Vừa qua, Han Hye Jin gây chú ý khi xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện của một nhãn hàng được tổ chức ở Jung-gu, Seoul





Cô thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang tinh tế





Được biết, Han Hye Jin vốn rất kín tiếng và ít khi xuất hiện trước công chúng. Đây là sự kiện hiếm hoi mà người đẹp sinh năm 1981 nhận lời tham dự trong năm nay





Năm 2006, Han Hye Jin ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi đảm nhận xuất sắc vai So Seo No trong bộ phim đình đám “Truyền thuyết Ju Mong”





So với thời điểm cách đây 14 năm, nhan sắc của nữ diễn viên dường như không có quá nhiều sự thay đổi





Cô vẫn giữ được những đường nét sắc sảo trên gương mặt cùng làn da căng bóng, mịn màng





Kể từ sau thành công của “Truyền thuyết Ju Mong”, Han Hye Jin rơi vào bế tắc khi phải tìm cách thoát khỏi cái bóng của vai diễn So Seo No





Cô đã tham gia rất nhiều dự án phim lớn, nhỏ khác nhau nhưng không gây được tiếng vang lớn





Thậm chí, Han Hye Jin còn phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều vì lối diễn xuất một màu, dập khuôn qua các bộ phim





Nữ diễn viên từng tâm sự: “Đó là quãng thời gian khó khăn với tôi khi cố gắng thể hiện tính cách đa dạng của các nhân vật, nhưng có lẽ khán giả chỉ nhớ đến duy nhất vai So Seo No mà khó chấp nhận những vai diễn khác”





Tuy sự nghiệp mờ nhạt, Han Hye Jin lại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc





Năm 2013, cô quyết định kết hôn cùng cầu thủ bóng đá nổi tiếng Ki Sung Yueng





Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên hạn chế đóng phim và chuyển sang Anh định cư cùng chồng





Suốt 7 năm gắn bó, cặp đôi đã có với nhau một bé gái xinh xắn, đáng yêu





Gần đây, Han Hye Jin gây bất ngờ khi tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình mang tên “Mothers”. Tác phẩm vừa lên sóng vào hồi đầu tháng 5-2020





Với mỹ nhân 8X, sự nghiệp phim ảnh mãi là kỉ niệm đẹp, còn cuộc sống bình lặng mới là điều mà cô mong muốn nhất ở thời điểm hiện tại





Vừa qua, Han Hye Jin gây chú ý khi xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện của một nhãn hàng được tổ chức ở Jung-gu, Seoul





Cô thu hút mọi ánh nhìn nhờ vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang tinh tế





Được biết, Han Hye Jin vốn rất kín tiếng và ít khi xuất hiện trước công chúng. Đây là sự kiện hiếm hoi mà người đẹp sinh năm 1981 nhận lời tham dự trong năm nay





Năm 2006, Han Hye Jin ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi đảm nhận xuất sắc vai So Seo No trong bộ phim đình đám “Truyền thuyết Ju Mong”





So với thời điểm cách đây 14 năm, nhan sắc của nữ diễn viên dường như không có quá nhiều sự thay đổi





Cô vẫn giữ được những đường nét sắc sảo trên gương mặt cùng làn da căng bóng, mịn màng





Kể từ sau thành công của “Truyền thuyết Ju Mong”, Han Hye Jin rơi vào bế tắc khi phải tìm cách thoát khỏi cái bóng của vai diễn So Seo No





Cô đã tham gia rất nhiều dự án phim lớn, nhỏ khác nhau nhưng không gây được tiếng vang lớn





Thậm chí, Han Hye Jin còn phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều vì lối diễn xuất một màu, dập khuôn qua các bộ phim





Nữ diễn viên từng tâm sự: “Đó là quãng thời gian khó khăn với tôi khi cố gắng thể hiện tính cách đa dạng của các nhân vật, nhưng có lẽ khán giả chỉ nhớ đến duy nhất vai So Seo No mà khó chấp nhận những vai diễn khác”





Tuy sự nghiệp mờ nhạt, Han Hye Jin lại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc





Năm 2013, cô quyết định kết hôn cùng cầu thủ bóng đá nổi tiếng Ki Sung Yueng





Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên hạn chế đóng phim và chuyển sang Anh định cư cùng chồng





Suốt 7 năm gắn bó, cặp đôi đã có với nhau một bé gái xinh xắn, đáng yêu





Gần đây, Han Hye Jin gây bất ngờ khi tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình mang tên “Mothers”. Tác phẩm vừa lên sóng vào hồi đầu tháng 5-2020





Với mỹ nhân 8X, sự nghiệp phim ảnh mãi là kỉ niệm đẹp, còn cuộc sống bình lặng mới là điều mà cô mong muốn nhất ở thời điểm hiện tại