Theo tạp chí People, chiều ngày 16-3 Justin Bieber và vợ Hailey Baldwin đã đi máy bay riêng từ Los Angeles về biệt thự tại Ontario, Canada trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng ở Mỹ



Mới đây, sau khi đã ổn định cuộc sống cách ly tại nhà ở Canada, cặp đôi nghệ sĩ đình đám đã chia sẻ video nhảy theo ca khúc "Why Is All Chrome" trên trang Instagram

Video chỉ khoảng 9 giây nhưng ngay lập tức đã thu hút gần 20 triệu lượt xem. Nhiều người hâm mộ đã dành những lời khen "có cánh" cho vóc dáng gợi cảm của Hailey, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thái độ tích cực của cặp sao nổi tiếng

Cách đây không lâu, Justin Bieber cũng lên tiếng kêu gọi mọi người cùng nhau chống dịch. Anh nhắc nhở người hâm mộ hãy thường xuyên rửa tay, hạn chế ra ngoài và tự giác cách ly khi biết mình nhiễm bệnh

Mặc dù đang trong quá trình cách ly nhưng Justin Bieber vẫn vô cùng hào hứng và tất bật chuẩn bị cho tour diễn quảng bá album "Changes" trên toàn đất Mỹ bắt đầu từ tháng 5

Trong quá trình tự cách ly, để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc và phục vụ nhu cầu của khán giả, Chris Martin - giọng ca chính của ban nhạc Coldplay đã tổ chức một chương trình hát theo yêu cầu ngay tại nhà riêng của mình và gắn kèm hashtag #TogetherAtHome (cùng nhau ở nhà)

Trong suốt 30 phút livestream, Chris Martin đã tự đệm đàn guitar, piano và lần lượt thể hiện các bản hit của Coldplay như "A Sky Full of Stars", "Trouble", "Viva La Vida" cũng như "cover" bản hit đình đám "Life On Mars" của huyền thoại quá cố David Bowie

Bên cạnh đó, trưởng nhóm Coldplay cũng nhắc nhở mọi người ở yên trong nhà và tìm cách bảo vệ chính mình. Hành động của nam ca sĩ đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động, hạnh phúc

Cũng là một trong những nghệ sĩ lớn hưởng ứng hashtag #TogetherAtHome, John Legend đã thông qua kênh livestream để "chiêu đãi" người hâm mộ những ca khúc "ruột" của mình

John Legend khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi trình bày ca khúc đình đám "All of me". Màn trình diễn trở nên đặc biệt khi có sự xuất hiện của vợ anh - Teigen

Giọng ca da diết của John Legend đã chạm tới tim của người hâm mộ. Nhiều người đã gửi lời cảm ơn tới phần trình diễn tuyệt vời của nam nghệ sĩ, đồng thời nhắc nhở anh và gia đình hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt để có thể cống hiến cho âm nhạc

Nữ ca sĩ P!nk cũng đang trong giai đoạn tự cách ly tại nhà. Do đó, để khiến việc ở nhà trở nên thú vị, đồng thời giúp người hâm mộ nhớ tới giọng hát của mình, cô đã đàn, hát cho người hâm mộ trên livestream

Nữ nghệ sĩ đã đích thân vừa đàn, vừa hát lại ca khúc "Make you feel my love" của Adele để gửi tặng tới người hâm mộ, như một cách để khiến mọi người "cảm nhận được tình yêu từ cô"

Nếu như phiên bản "Make you feel my love" của Adele có phần nhẹ nhàng, ủy mị thì P!nk đã "đổi gió" cho ca khúc bằng chất giọng khỏe khoắn, đậm cá tính của mình. Người hâm mộ không khỏi xúc động trước món quà ý nghĩa mà nữ ca sĩ P!nk gửi trao

Với một liveshow kéo dài hàng giờ trên một khán đài trống, nam ca sĩ Yungblud đã thể hiện sự "chịu chơi" và "chiều fan" của mình

Sau khi chuyến lưu diễn sắp tới bị hoãn do lo ngại về sự lây lan của dịch Covid-19, nam ca sĩ đã thực hiện liveshow bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết với mong muốn mang đến cho mọi người một chút tích cực, tiếng cười và cảm xúc giữa đại dịch

Liveshow của Yungblud đã thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Người hâm mộ đã gửi lời cảm ơn tới hành động đầy ý nghĩa của nam nghệ sĩ

Quá buồn chán vì phải ở nhà, Diplo đã làm có ý tưởng táo bạo, biến việc cách ly thành một "bữa tiệc" thực thụ với chương trình kéo dài hàng giờ mang tên "Corona Sabbath"

Nhà sản xuất tài năng đã đem đến cho người hâm mộ những bản phối lại của các ca khúc từ nhiều ca sĩ khác nhau

Tại Italy, nghệ sĩ opera Maurizio Marchini đã biểu diễn từ ban công nhà riêng tại thành phố Florence

Đoạn video ghi lại phần trình diễn aria "Nessun Dorma" nổi tiếng trong vở opera Turandot của Giacomo Puccini đã đạt được hơn 4 triệu lượt xem trên Twitter và hàng nghìn lượt chia sẻ trên Facebook. Giọng ca của anh đã truyền cảm hứng tích cực tới người dân trên toàn thế giới



Trong những ngày tự cách ly tại nhà riêng, nữ ca sĩ Lady Gaga đã tìm niềm vui cho mình bên đàn chó cưng. Cô chia sẻ, tự cách ly là hành động an toàn và tốt nhất mà nữ ca sĩ có thể làm cho bản thân và mọi người xung quanh

Theo tạp chí People, chiều ngày 16-3 Justin Bieber và vợ Hailey Baldwin đã đi máy bay riêng từ Los Angeles về biệt thự tại Ontario, Canada trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng ở Mỹ



Mới đây, sau khi đã ổn định cuộc sống cách ly tại nhà ở Canada, cặp đôi nghệ sĩ đình đám đã chia sẻ video nhảy theo ca khúc "Why Is All Chrome" trên trang Instagram

Video chỉ khoảng 9 giây nhưng ngay lập tức đã thu hút gần 20 triệu lượt xem. Nhiều người hâm mộ đã dành những lời khen "có cánh" cho vóc dáng gợi cảm của Hailey, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thái độ tích cực của cặp sao nổi tiếng

Cách đây không lâu, Justin Bieber cũng lên tiếng kêu gọi mọi người cùng nhau chống dịch. Anh nhắc nhở người hâm mộ hãy thường xuyên rửa tay, hạn chế ra ngoài và tự giác cách ly khi biết mình nhiễm bệnh

Mặc dù đang trong quá trình cách ly nhưng Justin Bieber vẫn vô cùng hào hứng và tất bật chuẩn bị cho tour diễn quảng bá album "Changes" trên toàn đất Mỹ bắt đầu từ tháng 5

Trong quá trình tự cách ly, để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc và phục vụ nhu cầu của khán giả, Chris Martin - giọng ca chính của ban nhạc Coldplay đã tổ chức một chương trình hát theo yêu cầu ngay tại nhà riêng của mình và gắn kèm hashtag #TogetherAtHome (cùng nhau ở nhà)

Trong suốt 30 phút livestream, Chris Martin đã tự đệm đàn guitar, piano và lần lượt thể hiện các bản hit của Coldplay như "A Sky Full of Stars", "Trouble", "Viva La Vida" cũng như "cover" bản hit đình đám "Life On Mars" của huyền thoại quá cố David Bowie

Bên cạnh đó, trưởng nhóm Coldplay cũng nhắc nhở mọi người ở yên trong nhà và tìm cách bảo vệ chính mình. Hành động của nam ca sĩ đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động, hạnh phúc

Cũng là một trong những nghệ sĩ lớn hưởng ứng hashtag #TogetherAtHome, John Legend đã thông qua kênh livestream để "chiêu đãi" người hâm mộ những ca khúc "ruột" của mình

John Legend khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi trình bày ca khúc đình đám "All of me". Màn trình diễn trở nên đặc biệt khi có sự xuất hiện của vợ anh - Teigen

Giọng ca da diết của John Legend đã chạm tới tim của người hâm mộ. Nhiều người đã gửi lời cảm ơn tới phần trình diễn tuyệt vời của nam nghệ sĩ, đồng thời nhắc nhở anh và gia đình hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt để có thể cống hiến cho âm nhạc

Nữ ca sĩ P!nk cũng đang trong giai đoạn tự cách ly tại nhà. Do đó, để khiến việc ở nhà trở nên thú vị, đồng thời giúp người hâm mộ nhớ tới giọng hát của mình, cô đã đàn, hát cho người hâm mộ trên livestream

Nữ nghệ sĩ đã đích thân vừa đàn, vừa hát lại ca khúc "Make you feel my love" của Adele để gửi tặng tới người hâm mộ, như một cách để khiến mọi người "cảm nhận được tình yêu từ cô"

Nếu như phiên bản "Make you feel my love" của Adele có phần nhẹ nhàng, ủy mị thì P!nk đã "đổi gió" cho ca khúc bằng chất giọng khỏe khoắn, đậm cá tính của mình. Người hâm mộ không khỏi xúc động trước món quà ý nghĩa mà nữ ca sĩ P!nk gửi trao

Với một liveshow kéo dài hàng giờ trên một khán đài trống, nam ca sĩ Yungblud đã thể hiện sự "chịu chơi" và "chiều fan" của mình

Sau khi chuyến lưu diễn sắp tới bị hoãn do lo ngại về sự lây lan của dịch Covid-19, nam ca sĩ đã thực hiện liveshow bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết với mong muốn mang đến cho mọi người một chút tích cực, tiếng cười và cảm xúc giữa đại dịch

Liveshow của Yungblud đã thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Người hâm mộ đã gửi lời cảm ơn tới hành động đầy ý nghĩa của nam nghệ sĩ

Quá buồn chán vì phải ở nhà, Diplo đã làm có ý tưởng táo bạo, biến việc cách ly thành một "bữa tiệc" thực thụ với chương trình kéo dài hàng giờ mang tên "Corona Sabbath"

Nhà sản xuất tài năng đã đem đến cho người hâm mộ những bản phối lại của các ca khúc từ nhiều ca sĩ khác nhau

Tại Italy, nghệ sĩ opera Maurizio Marchini đã biểu diễn từ ban công nhà riêng tại thành phố Florence

Đoạn video ghi lại phần trình diễn aria "Nessun Dorma" nổi tiếng trong vở opera Turandot của Giacomo Puccini đã đạt được hơn 4 triệu lượt xem trên Twitter và hàng nghìn lượt chia sẻ trên Facebook. Giọng ca của anh đã truyền cảm hứng tích cực tới người dân trên toàn thế giới



Trong những ngày tự cách ly tại nhà riêng, nữ ca sĩ Lady Gaga đã tìm niềm vui cho mình bên đàn chó cưng. Cô chia sẻ, tự cách ly là hành động an toàn và tốt nhất mà nữ ca sĩ có thể làm cho bản thân và mọi người xung quanh