1. Lee Jong Suk đã và đang khẳng định được tên tuổi và được xem là một trong những mỹ nam trẻ đình đám có lượng fan hùng hậu tại nhiều quốc gia châu Á. Anh ra mắt vào năm 2005 với bộ phim ngắn Sympathy. Năm 2013, Lee Jong Suk xếp vị trí thứ 5 trong một cuộc khảo sát mang chủ đề “Diễn viên tỏa sáng 2013” 2. Từ sau thành công của “Vườn Sao Băng”, tài tử sinh năm 1987 được đánh giá là một trong những mỹ nam thành công trong cả lĩnh vực quảng cáo và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu. Hiện tại, Lee Min Ho đang thu hút sự quan tâm của công chúng với bộ phim “Quân vương bất diệt”, đánh dấu sự trở lại của anh sau gần 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ 3.Song Joong Ki sinh năm 1985, là mỹ nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á.Anh được chú ý từ sau thành công của bộ phim “Hậu duệ Mặt trời” (năm 2015). Kể từ sau thông báo ly hôn gây ồn ào vào năm 2019, anh dường như vắng bóng khỏi các sự kiện, không nhận lời phỏng vấn của các tạp chí mà chỉ tập trung cho các dự án điện ảnh “hoành tráng” 4. Nam diễn viên sinh năm 1981 được khán giả biết đến với các vai chính trong các bộ phim truyền hình Cô em họ bất đắc dĩ (2005), Scent of a Woman (2011), Ông hoàng khách sạn (2014) và Tình chàng Yêu tinh (2016), Sinh mệnh (2018) và Chạm vào tim em (2019) 5. Park Bo Gum sở hữu gương mặt baby, thư sinh và là diễn viên đầu tiên từng đứng đầu danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes. Anh nổi tiếng sau nhiều bộ phim truyền hình như vai luật sư tâm thần trong Hello Monster (2015), thiên tài chơi cờ vây trong Reply 1988 (2015), hoàng tử Joseon trong bộ phim Moonlight Drawn By Clouds (2016)... 6. Cuối năm 2019 - đầu năm 2020, Huyn Bin hâm nóng tên tuổi qua vai quân nhân Triều Tiên Ri Jeong Hyeok văn võ song toàn và biết chơi piano trong Hạ cánh nơi anh. Trước khi gây sốt với vai chàng đại úy chung tình, nam diễn viên được mến mộ với phim Khu vườn bí mật, Cộng sự bất đắc dĩ...

7. Ji Chang Wook, sinh năm 1987, vai diễn Hoàng đế Ta-hwan trong “Hoàng hậu Ki” đã giúp anh nổi tiếng khắp châu Á và trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ kim chi. Anh còn là một trong những ngôi sao của làn sóng Hàn Quốc được các fan săn đón tại Đông Nam Á, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc 8.Năm 2020 là một năm thành công của Park khi thành công của bộ phim “Tầng lớp Itaewon” gây cơn sốt tại châu Á. Trước khi tham gia “Tầng lớp Iteawon”, Park Seo Joon từng toả sáng trong những bộ phim như Was Pretty (2015), What's Wrong with Secretary Kim (2018)... 9. Ngoài là diễn viên, tài tử sinh năm 1982 còn là một người mẫu và ca sĩ. Sau bộ phim về đề tài đồng tính “The King and The Clown”, Lee Jun Ki trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Những bộ phim gắn với tên tuổi của anh như My Girl (2005), Time Between Dog and Wolf (2007), Iljimae (2008), Arang and the Magistrate (2012), Scholar Who Walks The Night (2015), Moon Lovers... 10. Anh từng góp mặt trong những bộ phim như “White Christmas”,“A Gentleman's Dignity”, “School 2013” (2013-2013) và “The Heirs” (2013). Khi sự nghiệp đang lên, Kim Woo Bin bất ngờ thông báo anh bị ung thư vòm họng và đang điều trị.Tài tử 30 tuổi hiện đang hò hẹn với nữ diễn viên hơn tuổi Shin Min Ah, người đã ở bên anh suốt thời gian anh điều trị ung thư 11. Kim Soo Hyun trở thành hiện tượng tại châu Á sau thành công của bộ phim truyền hình “Vì sao đưa anh tới” (You Who Came from the Stars).Sau “Vì sao đưa anh tới”, anh còn nhận được hơn rất nhiều lời mời tham gia gameshow tại Đài Loan (Trung Quốc), chụp hình tạp chí và các sự kiện tại Trung Quốc 12.Nam diễn viên sinh năm 1979 nổi tiếng với vai diễn một yêu tinh bất tử trong bộ phim truyền hình “Tình chàng Yêu tinh” (năm 2016). Ngoài ra, anh còn được yêu thích với vai diễn trong các phim truyền hình như Coffee Prince (2007), Guardian: The Lonely and Great God (2016–2017), phim điện ảnh Silenced (2011), Train to Busan (2016) và The Age of Shadows (2016) 13.Tài tử “Giày thuỷ tinh” nổi tiếng là người đàn ông sở hữu phong cách thời trang lịch lãm và vẻ ngoài nam tính của làng giải trí xứ Hàn. Anh đã kết hôn với bạn gái kém 17 uổi, Jo Eun Jung, vào năm 2020 sau khi công khai tình cảm vào cuối năm ngoái 14. Park Hae Jin, tài tử sinh năm 1983 sở hữu gương mặt thư sinh và dáng vóc cân đối. Anh nổi tiếng nhất qua các vai diễn Shin Myung-hoon trong Phía đông vườn địa đàng (East of Eden), Lee Hwi-kyung trong Vì sao đưa anh tới (My Love from the Star), Han Jae Joon trong Bác sĩ xứ lạ (Doctor Stranger) và Yoo Jung "sunbae" trong Bẫy tình yêu (Cheese in the Trap... 15.Chắc hẳn, khán giả yêu phim truyền hình Hàn Quốc sẽ không xa lạ với nam diễn viên Lee Dong Gun qua các phim truyền hình Cô dâu nhỏ xinh, Chuyện tình Paris, Tìm lại nụ cười.Nam diễn viên sinh năm 1980 mới xác nhận ly hôn với vợ, nữ diễn viên Jo Yoo Hee sau 3 năm chung sống. Cặp đôi có một cô con gái hiện gần 3 tuổi sẽ sống cùng mẹ sau khi hai người ly hôn

1. Lee Jong Suk đã và đang khẳng định được tên tuổi và được xem là một trong những mỹ nam trẻ đình đám có lượng fan hùng hậu tại nhiều quốc gia châu Á. Anh ra mắt vào năm 2005 với bộ phim ngắn Sympathy. Năm 2013, Lee Jong Suk xếp vị trí thứ 5 trong một cuộc khảo sát mang chủ đề “Diễn viên tỏa sáng 2013” 2. Từ sau thành công của “Vườn Sao Băng”, tài tử sinh năm 1987 được đánh giá là một trong những mỹ nam thành công trong cả lĩnh vực quảng cáo và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu. Hiện tại, Lee Min Ho đang thu hút sự quan tâm của công chúng với bộ phim “Quân vương bất diệt”, đánh dấu sự trở lại của anh sau gần 3 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ 3. Song Joong Ki sinh năm 1985, là mỹ nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á. Anh được chú ý từ sau thành công của bộ phim “Hậu duệ Mặt trời” (năm 2015). Kể từ sau thông báo ly hôn gây ồn ào vào năm 2019, anh dường như vắng bóng khỏi các sự kiện, không nhận lời phỏng vấn của các tạp chí mà chỉ tập trung cho các dự án điện ảnh “hoành tráng” 4. Nam diễn viên sinh năm 1981 được khán giả biết đến với các vai chính trong các bộ phim truyền hình Cô em họ bất đắc dĩ (2005), Scent of a Woman (2011), Ông hoàng khách sạn (2014) và Tình chàng Yêu tinh (2016), Sinh mệnh (2018) và Chạm vào tim em (2019) 5. Park Bo Gum sở hữu gương mặt baby, thư sinh và là diễn viên đầu tiên từng đứng đầu danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes. Anh nổi tiếng sau nhiều bộ phim truyền hình như vai luật sư tâm thần trong Hello Monster (2015), thiên tài chơi cờ vây trong Reply 1988 (2015), hoàng tử Joseon trong bộ phim Moonlight Drawn By Clouds (2016)... 6. Cuối năm 2019 - đầu năm 2020, Huyn Bin hâm nóng tên tuổi qua vai quân nhân Triều Tiên Ri Jeong Hyeok văn võ song toàn và biết chơi piano trong Hạ cánh nơi anh. Trước khi gây sốt với vai chàng đại úy chung tình, nam diễn viên được mến mộ với phim Khu vườn bí mật, Cộng sự bất đắc dĩ...

7. Ji Chang Wook, sinh năm 1987, vai diễn Hoàng đế Ta-hwan trong “Hoàng hậu Ki” đã giúp anh nổi tiếng khắp châu Á và trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ kim chi. Anh còn là một trong những ngôi sao của làn sóng Hàn Quốc được các fan săn đón tại Đông Nam Á, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc 8. Năm 2020 là một năm thành công của Park khi thành công của bộ phim “Tầng lớp Itaewon” gây cơn sốt tại châu Á. Trước khi tham gia “Tầng lớp Iteawon”, Park Seo Joon từng toả sáng trong những bộ phim như Was Pretty (2015), What's Wrong with Secretary Kim (2018)... 9. Ngoài là diễn viên, tài tử sinh năm 1982 còn là một người mẫu và ca sĩ. Sau bộ phim về đề tài đồng tính “The King and The Clown”, Lee Jun Ki trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Những bộ phim gắn với tên tuổi của anh như My Girl (2005), Time Between Dog and Wolf (2007), Iljimae (2008), Arang and the Magistrate (2012), Scholar Who Walks The Night (2015), Moon Lovers... 10. Anh từng góp mặt trong những bộ phim như “White Christmas”,“A Gentleman's Dignity”, “School 2013” (2013-2013) và “The Heirs” (2013). Khi sự nghiệp đang lên, Kim Woo Bin bất ngờ thông báo anh bị ung thư vòm họng và đang điều trị.Tài tử 30 tuổi hiện đang hò hẹn với nữ diễn viên hơn tuổi Shin Min Ah, người đã ở bên anh suốt thời gian anh điều trị ung thư 11. Kim Soo Hyun trở thành hiện tượng tại châu Á sau thành công của bộ phim truyền hình “Vì sao đưa anh tới” (You Who Came from the Stars). Sau “Vì sao đưa anh tới”, anh còn nhận được hơn rất nhiều lời mời tham gia gameshow tại Đài Loan (Trung Quốc), chụp hình tạp chí và các sự kiện tại Trung Quốc 12. Nam diễn viên sinh năm 1979 nổi tiếng với vai diễn một yêu tinh bất tử trong bộ phim truyền hình “Tình chàng Yêu tinh” (năm 2016). Ngoài ra, anh còn được yêu thích với vai diễn trong các phim truyền hình như Coffee Prince (2007), Guardian: The Lonely and Great God (2016–2017), phim điện ảnh Silenced (2011), Train to Busan (2016) và The Age of Shadows (2016) 13. Tài tử “Giày thuỷ tinh” nổi tiếng là người đàn ông sở hữu phong cách thời trang lịch lãm và vẻ ngoài nam tính của làng giải trí xứ Hàn. Anh đã kết hôn với bạn gái kém 17 uổi, Jo Eun Jung, vào năm 2020 sau khi công khai tình cảm vào cuối năm ngoái 14. Park Hae Jin, tài tử sinh năm 1983 sở hữu gương mặt thư sinh và dáng vóc cân đối. Anh nổi tiếng nhất qua các vai diễn Shin Myung-hoon trong Phía đông vườn địa đàng (East of Eden), Lee Hwi-kyung trong Vì sao đưa anh tới (My Love from the Star), Han Jae Joon trong Bác sĩ xứ lạ (Doctor Stranger) và Yoo Jung "sunbae" trong Bẫy tình yêu (Cheese in the Trap... 15. Chắc hẳn, khán giả yêu phim truyền hình Hàn Quốc sẽ không xa lạ với nam diễn viên Lee Dong Gun qua các phim truyền hình Cô dâu nhỏ xinh, Chuyện tình Paris, Tìm lại nụ cười. Nam diễn viên sinh năm 1980 mới xác nhận ly hôn với vợ, nữ diễn viên Jo Yoo Hee sau 3 năm chung sống. Cặp đôi có một cô con gái hiện gần 3 tuổi sẽ sống cùng mẹ sau khi hai người ly hôn