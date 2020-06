Đầu tháng 5 vừa qua, người hâm mộ nhạc Hàn Quốc đã vô cùng vui mừng khi nhận tin Hyelim, mỹ nhân nhóm nhạc Wonder Girls đình đám, chuẩn bị lên xe hoa. Đám cưới của cô và võ sư hàng đầu Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 5-7 tới Mới đây, ngày 24-6, Hyelim tiếp tục khiến người hâm mộ hào hứng khi tung ra bộ ảnh cưới đẹp như mơ Trong bộ ảnh này, Hyelim diện 3 bộ váy khác nhau, khéo léo khoe nhan sắc xinh đẹp và thân hình mảnh mai của mình Chồng sắp cưới của nữ ca sĩ là võ sư taekwondo Shin Min Chul, anh từng tham gia thi đấu và nhận nhiều giải thưởng ở các giải đấu lớn trong và ngoài nước. Shin Min Chul được đánh giá là một trong những võ sư hàng đầu xứ sở kim chi và hiện đang là giám đốc điều hành đội Mirme taekwondo Cặp đôi đã ở bên nhau được 7 năm trước khi quyết định "về chung một nhà" Hyelim sinh năm 1992. Cô được truyền thông biết đến vào năm 2010 khi gia nhập nhóm nhạc Wonder Girls. Khi ấy, Wonder Girls là một trong những nhóm nhạc nữ đình đám nhất làng nhạc Hàn Quốc với nhiều ca khúc nổi tiếng như "Nobody", "Tell Me", "So Hot"... Hyelim chia sẻ, cô và chồng quen nhau qua chương trình hẹn hò thực tế Real love story Dù đã nhiều năm vắng bóng trong làng giải trí Hàn Quốc, song thông tin Hyelim tổ chức đám cưới vẫn nhận được sự quan tâm và chia sẻ của người hâm mộ ở cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam Đối với nhiều người, nhóm nhạc Wonder Girls đã trở thành một phần ký ức đẹp của họ và là một trong những nhóm nhạc thành công nhất trong lịch sử K-Pop Bộ váy cưới trắng trễ vai, ôm sát giúp Hyelim khoe vóc dáng mảnh mai và tôn lên nhan sắc xinh đẹp của nữ ca sĩ Chia sẻ về chuyện tình cảm của mình, Hyelim nói rằng cô và chồng sắp cưới hạnh phúc tới mức nhiều khi cô còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ Người hâm mộ đã bày tỏ niềm vui và dành nhiều lời chúc phúc cho Hyelim và chồng sắp cưới

