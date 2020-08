Mới đây, ngày 1-8, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã lan truyền những hình ảnh mặt mộc không trang điểm của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh khi đi ăn cùng ê-kíp một chương trình truyền hình thực tế mà anh đang tham gia Hình ảnh mặt mộc của một trong những "nam thần" Trung Quốc đã khiến người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên. Dù không mang vẻ hào nhoáng như khi xuất hiện trước công chúng, song gương mặt mộc của Huỳnh Hiểu Minh vẫn nhận được lời khen ngợi Huỳnh Hiểu Minh sở hữu làn da trắng, mịn. Khi không trang điểm trông thần thái của của anh khác hẳn so với lúc xuất hiện trên sóng truyền hình Ngoài Huỳnh Hiểu Minh, mỹ nhân Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng từng khiến người hâm mộ "dậy sóng" với gương mặt mộc "đẹp không tì vết" của mình. Nhiều người hâm mộ nhận định, dù không trang điểm, mỹ nhân sinh năm 1992 vẫn vô cùng xinh đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến là một trong những mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Nhan sắc xinh đẹp tự nhiên cùng thần thái hơn người đã giúp cô sở hữu lượng người hâm mộ cực "khủng" Là mỹ nhân hàng đầu của Trung Quốc, Phạm Băng Băng chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng khi khoe ảnh mặt mộc Đường nét khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng mịn của Phạm Băng Băng khiến người hâm mộ luôn phải trầm trồ ngợi khen Người đẹp sinh năm 1981 từng gây "sốc" khi tiết lộ phương pháp dưỡng da bằng cách đắp tới 7 chiếc mặt nạ trong 1 ngày của mình. Tuy nhiên, việc này là do Phạm Băng Băng thường xuyên phải đi công tác, di chuyển nhiều nơi trong 1 ngày khiến cơ thể và da mặt mệt mỏi Tính đến nay, dù đã mấp mé tuổi 40, nhan sắc của Phạm Băng Băng vẫn được xếp vào hạng "cực phẩm" của làng giải trí Hoa ngữ Nổi tiếng cùng thời với Phạm Băng Băng sau bộ phim "Hoàn châu cách cách" (1996), Triệu Vy cũng được người hâm mộ ưu ái gọi là "người đẹp không tuổi" Khi không xuất hiện trên sóng truyền hình, Triệu Vy thường chọn phong cách ăn mặc đơn giản, thoải mái. Gương mặt mộc của cô đã khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng. Dù không lộng lẫy như khi trang điểm nhưng cũng không thể chê được Nhan sắc xinh đẹp của Triệu Vy sau nhiều năm vẫn khiến người hâm mộ mê đắm "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi cũng không khiến người hâm mộ thất vọng khi khoe mặt mộc không trang điểm trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 hồi tháng 4-2020 vừa qua Đường nét thanh tú, làn da mịn màng khiến "Tiểu Long Nữ" Lưu Diệc Phi trông như chỉ mới 20 tuổi Trước đó, Lưu Diệc Phi từng nhận không ít "gạch đá" khi xuất hiện tại Mỹ quảng bá cho bộ phim "Hoa Mộc Lan" hợp tác cùng hãng phim Disney sản xuất. Nhiều người cho rằng cách trang điểm của Mỹ không hợp với Lưu Diệc Phi khiến cô trông kém sắc hơn

Mới đây, ngày 1-8, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã lan truyền những hình ảnh mặt mộc không trang điểm của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh khi đi ăn cùng ê-kíp một chương trình truyền hình thực tế mà anh đang tham gia Hình ảnh mặt mộc của một trong những "nam thần" Trung Quốc đã khiến người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên. Dù không mang vẻ hào nhoáng như khi xuất hiện trước công chúng, song gương mặt mộc của Huỳnh Hiểu Minh vẫn nhận được lời khen ngợi Huỳnh Hiểu Minh sở hữu làn da trắng, mịn. Khi không trang điểm trông thần thái của của anh khác hẳn so với lúc xuất hiện trên sóng truyền hình Ngoài Huỳnh Hiểu Minh, mỹ nhân Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng từng khiến người hâm mộ "dậy sóng" với gương mặt mộc "đẹp không tì vết" của mình. Nhiều người hâm mộ nhận định, dù không trang điểm, mỹ nhân sinh năm 1992 vẫn vô cùng xinh đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến là một trong những mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Nhan sắc xinh đẹp tự nhiên cùng thần thái hơn người đã giúp cô sở hữu lượng người hâm mộ cực "khủng" Là mỹ nhân hàng đầu của Trung Quốc, Phạm Băng Băng chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng khi khoe ảnh mặt mộc Đường nét khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng mịn của Phạm Băng Băng khiến người hâm mộ luôn phải trầm trồ ngợi khen Người đẹp sinh năm 1981 từng gây "sốc" khi tiết lộ phương pháp dưỡng da bằng cách đắp tới 7 chiếc mặt nạ trong 1 ngày của mình. Tuy nhiên, việc này là do Phạm Băng Băng thường xuyên phải đi công tác, di chuyển nhiều nơi trong 1 ngày khiến cơ thể và da mặt mệt mỏi Tính đến nay, dù đã mấp mé tuổi 40, nhan sắc của Phạm Băng Băng vẫn được xếp vào hạng "cực phẩm" của làng giải trí Hoa ngữ Nổi tiếng cùng thời với Phạm Băng Băng sau bộ phim "Hoàn châu cách cách" (1996), Triệu Vy cũng được người hâm mộ ưu ái gọi là "người đẹp không tuổi" Khi không xuất hiện trên sóng truyền hình, Triệu Vy thường chọn phong cách ăn mặc đơn giản, thoải mái. Gương mặt mộc của cô đã khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng. Dù không lộng lẫy như khi trang điểm nhưng cũng không thể chê được Nhan sắc xinh đẹp của Triệu Vy sau nhiều năm vẫn khiến người hâm mộ mê đắm "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi cũng không khiến người hâm mộ thất vọng khi khoe mặt mộc không trang điểm trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 hồi tháng 4-2020 vừa qua Đường nét thanh tú, làn da mịn màng khiến "Tiểu Long Nữ" Lưu Diệc Phi trông như chỉ mới 20 tuổi Trước đó, Lưu Diệc Phi từng nhận không ít "gạch đá" khi xuất hiện tại Mỹ quảng bá cho bộ phim "Hoa Mộc Lan" hợp tác cùng hãng phim Disney sản xuất. Nhiều người cho rằng cách trang điểm của Mỹ không hợp với Lưu Diệc Phi khiến cô trông kém sắc hơn