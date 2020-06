Sau bao ngày chờ đợi, MV “How you like that” của BlackPink đã được phát hành và xác lập nhiều kỉ lục đáng nể





Vượt qua “đàn anh” BTS, BlackPink chính thức là nghệ sĩ sở hữu MV nhiều lượt xem nhất trong 24 giờ đầu tiên (86,3 triệu lượt xem) (Nguồn: Variety)





“How you like that” cũng trở thành MV cán mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất từ trước đến nay trên YouTube





Không những vậy, ca khúc mới “How you like that” còn phá vỡ kỉ lục Spotify. Nhờ đó, BlackPink trở thành nhóm nghệ sĩ Hàn Quốc đạt thứ hạng cao nhất trên nền tảng nhạc số này





Lý giải cho sự thành công vang dội của “How you like that”, ngoài góc quay đẹp và giai điệu bắt tai, phong cách thời trang của 4 thành viên chính là điều khiến khán giả không thể rời mắt





Ngay từ đầu MV, tạo hình lộng lẫy của Jennie đã khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”





Cô nàng được ưu ái diện áo choàng đắt đỏ thuộc dòng Haute Couture của thương hiệu Bell & Nouveau





Chiếc váy đen quyến rũ này là thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập Xuân – Hè 2020 của nhà mốt Chanel





Ở một cảnh quay khác, Jennie thể hiện cá tính khi kết hợp áo thun trắng Chanel cùng vòng cổ sang chảnh





Đặc biệt, chiếc áo hanbok truyền thống đến từ thương hiệu Danha đã được biến tấu thành crop top, giúp Jennie khoe trọn vòng eo “con kiến” của mình





Không hề kém cạnh Jennie, Lisa cũng thể hiện đẳng cấp thời trang khi phối áo lông Celine với quần họa tiết đến từ thương hiệu Our Legacy





Nhờ tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, Lisa dễ dàng “cân đẹp” bộ trang phục kén người mặc của hãng Off-White





Nữ thần tượng “đốn tim” khán giả khi xuất hiện đầy thần thái trong bộ váy bó sát của thương hiệu Celine





Với vẻ đẹp nhẹ nhàng, Jisoo được ưu ái diện thiết kế lộng lẫy của nhà mốt Alexander McQueen





Ngoài ra, cô nàng còn gây ấn tượng khi mặc phong cách giấu quần với chiếc áo trắng kiểu hoodie của Dior





Trong phân cảnh gần cuối của MV, Rosé như một “nữ hoàng” đầy quyền lực khi diện mẫu váy sang chảnh của hãng Bridal Kong





Bên cạnh đó, mẫu áo khoác kiểu hanbok kết hợp với crop top bên trong đã mang đến cho cô nàng một diện mạo mới cực thu hút





Với sự đầu tư kĩ lưỡng cho trang phục, BlackPink xứng đáng là một trong những nhóm nhạc nữ mặc đẹp nhất showbiz Hàn





