Bộ phim Hàn Quốc Hạ cánh nơi anh (Crash landing on you) dù đã kết thúc nhưng vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả ở nhiều nơi trên thế giới. Các địa danh từng xuất hiện trên phim cũng được người hâm mộ “săn lùng” Cầu qua sông Hantan (thành phố Pocheon, Hàn Quốc): Cây cầu này nằm ở độ cao 50m so với mực nước biển và có chiều dài tới 200m. Điều đặc biệt giúp tôn lên vẻ đẹp của cây câù là ở vị trí của nó, nơi rừng cây hoang sơ (Nguồn: VnExpress) Bãi biển đá Seonnyeo-bawi (thành phố Incheon, Hàn Quốc): Bãi biển yên tĩnh này có nhiều tảng đá với hình thù kỳ lạ, gắn liền với truyền thuyết địa phương Đài thiên văn Byeolmaro (thành phố Yeongwol, Hàn Quốc): Nằm trên đỉnh núi Bongnaesa cao 800m, đây là đài thiên văn lớn nhất Hàn Quốc, có tổng cộng 11 kính viễn vọng, trong đó chiếc lớn nhất quốc gia với đường kính 80 cm Đảo Binae (tỉnh Chungcheong, Hàn Quốc): Hòn đảo vốn là nơi cắm trại được nhiều người dân ưu thích. Với cảnh quan hoang sơ bên sông, ít người biết rằng đây chính là nơi được chọn làm khu huấn luyện quân sự. Khi có lịch trình đào tạo, nơi này sẽ không mở cửa đón du khách Đảo Jeju (Hàn Quốc): Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất ở xứ sở kim chi Huyện Taean (tỉnh Chungcheongnam-do) là nơi thực hiện cảnh quay ngôi làng Triều Tiên Thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ): Ngoài Hàn Quốc, bộ phim còn được thực hiện tại Mông Cổ. Một phần của đoạn phim được thực hiện ở thủ đô Ulaanbaatar Đắc biệt, những thước phim được đánh giá là đep mắt nhất được thực hiện tại Thụy Sĩ (Nguồn: Zing) Quảng trường Lindenhof, thành phố Zurich (Thụy Sĩ): Quảng trường Lindenhof nằm ở thị trấn cổ Zurich - nơi sở hữu nhiều điểm du lịch hấp dẫn, như: khu phố cổ, nhà thờ Grossmunster và dòng sông Limmat,... Nhà thờ Grossmunster, thành phố Zurich (Thụy Sĩ): Đây là nhà thờ sở được xây dựng theo phong cách Roman được coi là biểu tượng tiêu biểu của thành phố Zurich Hồ Brienz (Thụy Sĩ): Brienz là một trong những hồ nước đẹp nhất thế giới, nằm phía Bắc dãy núi Alps Làng Iseltwald (Thụy Sĩ): Nằm kế bên hồ Brienz, Iseltwald là ngôi làng mang kiến trúc cổ kính Cầu Panorama Sigriswil (Thụy Sĩ): Panorama Sigriswil dài tới 340m, là cây cầu treo đi bộ dài nhất thế giới. Đứng trên cầu, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh quan xung quanh như dãy Bernese Alps, hồ Thun... Hãy cùng ngắm loạt ảnh mãn nhãn của cặp đôi chính Ri Jeong Hyeok - Yoon Seri ghi lại trong quá trình quay tại Thuỵ Sĩ được nhà đài tvN tung ra Cặp nhân vật chính tình tứ giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạn ở Thụy Sĩ (Nguồn: Tiền Phong) Những khoảnh khắc lãng mạn sau máy quay càng khiến người hâm mộ ngất ngây Không chỉ đẹp đôi khi xuất hiện trên phim, ngay cả trong những bức ảnh hậu trường thì Hyun Bin và Son Ye Jin cũng vô cùng xuất sắc

