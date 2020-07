Với chiếc xe máy “già” mang biển số Việt Nam, Khoa đã đi đến tất cả châu lục trên thế giới. Riêng Nam Cực, Trần Đặng Đăng Khoa phải đi tàu ra do không thể đi bằng xe máy Trần Đặng Đăng Khoa đã đi qua chặng đường khoảng 80.000km (gần gấp hai lần chu vi Trái đất), qua 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, băng qua đường xích đạo 8 lần Trong hành trình vòng quanh thế giới của Trần Đặng Đăng Khoa, anh đã ghi lại rất nhiều hình ảnh vô cùng đẹp mắt và đầy ý nghĩa. Hãy cùng nhìn lại những bức ảnh này Khung cảnh tại Greenland được Trần Đặng Đăng Khoa chụp lại Một bức ảnh khác tại Greenland “Những tu viện treo mình trên đỉnh núi ở Meteora, Hy Lạp", Trần Đặng Đăng Khoa nói về bức ảnh Khung cảnh tại Hiouchi, California, Mỹ Bức ảnh mang vẻ đẹp bình yên Khung cảnh tại thác Iguazu, Argentina Khung cảnh tại Vancouver, Canada Một buổi chiều tuyệt đẹp “Bãi biển xinh đẹp ở Haiti, đất nước bị tàn phá khủng khiếp bởi trận động đất giết chết hơn 200.000 người năm 2010”, Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ Hàng cây bao báp ở Marovoay, Toliara, Madagascar “Mấy chiếc thuyền câu bé tẻo teo ở Zanzibar, Tanzania, châu Phi”, Trần Đặng Đăng Khoa viết trên trang cá nhân “Bóng ai nhỏ bé giữa muôn trùng khơi”, Trần Đặng Đăng Khoa viết về bức ảnh Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ: “Hòn đảo nhỏ xinh ở vịnh Kotor, Montenegro dành cho những ai ghét ồn ào, náo nhiệt” Những ngọn đồi đầy hoa dại xinh đẹp vô cùng ở Bosnia và Herzegovina (BiH) là một quốc gia nằm ở Đông Nam Âu phía phía tây vùng Balkans, giáp biển Adriatic “Mấy chị người Uru ở mấy thôn làng xây trên lau sậy ở Peru. Chỗ này rất hay, muốn biết thêm hãy đọc sách Từ Rừng Thẳm Amazon đến Quê Hương Bolero của anh Tập Nguyễn, một trong những tác giả du ký yêu thích của tui, viết về chuyến đi, về nơi chốn ấy, về những trải nghiệm chứ không phải kiểu viết du ký mà toàn kể về bản thân mình”, Khoa chia sẻ Lá súng khổng lồ ở Amazon, đặc biệt người có thể đứng lên được mà không chìm Mỏm đá xinh đẹp ở Esperance, Úc Hồ màu hồng ở Australia Con đường màu xanh đẹp như cổ tích Cảnh đẹp vô cùng lãng mạn tại New Zealand Một khung cảnh khác tại New Zealand Cánh chim bay giữa hoàng hôn Tấm ảnh ở Rainbow Beach, Australia “Ngọn đồi ít lữ khách biết tới ở Iran, mang tên đèo Chalus”, Trần Đặng Đăng Khoa viết về bức ảnh Khung cảnh thác Iguazu ở biên giới Brazil, Argentina Hoàng hôn màu tím vô cùng thơ mộng tại Bonnie Doon, Australia Nổi bật trong ảnh là những cuộn cỏ để dành cho bò ăn Đàn chim cánh cụt nổi bật giữa băng tuyết Cảnh sắc siêu thực ở Nam Cực Hồ nước tuyệt đẹp tại Chi-lê Động vật hoang dã tại Kenya, châu Phi Thác nước tại Mauritius Những ngôi làng xinh đẹp ở Ticino miền nam Thụy Sỹ Chú chim đậu giữa dòng nước xiết Chiếc xe cổ màu hồng nổi bật trên đường phố

