Ngày 16-6, phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa (33 tuổi) trở về Việt Nam sau 1111 ngày đi khắp thế giới bằng xe máy. Hành trình của Khoa bắt đầu từ ngày 1-6-2017 tại cửa khẩu Mộc Bài (Nguồn: FBNV) Trần Đặng Đăng Khoa đi từ những nước phát triển ở Bắc Âu, Tây Âu, Bắc Mỹ, đến những nước nghèo hơn ở châu Phi, Trung Mỹ, Trung Đông, Nam Mỹ, châu Đại Dương Trần Đặng Đăng Khoa đến những nơi xa xôi hẻo lánh như Amazon, Greenland hay đảo Svalbard sát Bắc Cực, xuống "nơi tận cùng thế giới" ở Patagonia rồi xuống cả châu Nam Cực Trần Đặng Đăng Khoa đi từ những hoang mạc rộng lớn giữa lòng nước Úc, từ những ngôi làng hoang vắng không ai biết, đến những đại đô thị như New York, Paris, Seoul, Sydney, Berlin, Rome, Toronto, Chicago, Los Angeles, San Francisco... Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ: “Bà con nhìn hình thấy sướng nhưng thật ra mình vừa đi vừa lo đủ thứ dọc đường… từ Visa, Giấy tờ nhập cảnh xe, bảo hiểm, bằng lái, các loại giấy khác theo yêu cầu từng nước. Rồi thời tiết, có nơi cực lạnh, cực nóng, rồi khô hạn, mưa đá, núi lở, bão lũ, băng tuyết, chưa kể nguy cơ trộm cướp, chính trị bất ổn, nhất là nguy cơ tai nạn luôn rình rập ở mỗi mét đường hay điều kiện đường sá, quy định lại khác nhau...” “Cái hài lòng nhất là đến ngày về vẫn giữ được "3 không", mà mình hứa với lòng nếu bị 1 trong 3 cái là đến lúc dừng cuộc chơi", Trần Đặng Đăng Khoa tự hào chia sẻ “1. Không bị bất kì tai nạn, va đụng, ngã xe lớn nhỏ nào; 2. Không bị bất kì bệnh gì, kể cả sổ mũi, ho han, ốm đau, bệnh truyền nhiễm gì. Mình cũng không bị chấn thương nào cả; 3. Không bị bất kì giấy phạt chạy xe sai quy định hay bất kì giấy phạt linh tinh nào khi đi lại, đi tham quan”, Khoa nói về tiêu chí 3 không của anh trong hành trình Bên cạnh những “thành tích” ấy, không thể thiếu những bức hình đẹp đến mê hồn được Khoa ghi lại trong 1111 ngày khám phá thế giới. Hãy cùng ngắm nhìn lại những bức ảnh được Trần Đặng Đăng Khoa ghi lại trong hành trình vòng quanh thế giới của anh Trần Đặng Đăng Khoa dưới tán cây lá vàng đầy thơ mộng tại nước Ý Trần Đặng Đăng Khoa sau khi leo cầu cảng Sydney với tầm nhìn ra địa danh Sydney Opera House nổi tiếng “Những con đường dẫn về nơi xa vắng ở đảo Nam New Zealand”, Trần Đặng Đăng Khoa viết trên trang cá nhân Hình ảnh cực quang siêu lung linh và huyền ảo Một trong những đoạn đường hoang vắng nhất hành trình Cảnh vật tại Monument Valley, Mỹ Lâu đài Neuschwanstein ở vùng Bavaria phía Nam nước Đức “Những con đường xinh đẹp dẫn lên Stepantsminda ở biên giới Georgia và Nga, nhưng tui không qua Nga vì thích whisky hơn vodka”, chia sẻ hóm hỉnh của Trần Đặng Đăng Khoa Cánh đồng muối Salar De Uyuni đẹp như tấm gương khổng lồ “Những nhánh đường đất đỏ chẻ ra từ con đường Eyre Highway huyền thoại ở Nam Úc”, Trần Đặng Đăng Khoa viết về bức ảnh Trần Đặng Đăng Khoa nói về bức ảnh: “Cái hồ Macdonnel có con đường chạy giữa hai hồ màu hường do tinh thể muối và vi khuẩn tạo ra màu đó. Tấm này để đời luôn, len lỏi xa xôi kinh và mạo hiểm lắm mới tới được đây đó bà con.” Khung cảnh tại Yosemite, Mỹ Trần Đặng Đăng Khoa chụp cùng đoàn khám phá Nam Cực “Đi xuồng zodiac len lỏi giữa những tảng băng trôi khám phá ở nơi tận cùng trái đất, cảnh vật như trong mơ, xong còn trò nhảy xuống biển nữa”, Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ Trần Đặng Đăng Khoa trong chuyến đi 1 mình leo núi Kosciuszko, nóc nhà nước Úc “Thác Niagara trong đêm trăng thêm phần ảo diệu”, Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ “Greenland với thời tiết dưới âm 40 độ C thì phải. Cơ mà xứng đáng, nhờ vậy mà được ngắm vừa dãy ngân hà vừa bắc cực quang nữa sáng đến nổi cực quang thắp sáng cả dãy núi tuyết như trong ảnh luôn", Trần Đặng Đăng Khoa viết về bức ảnh này Một bức hình cực quang ấn tượng khác Khung cảnh băng tuyết hùng vĩ Khung cảnh tại hồ Tahoe, Nevada, Mỹ Một bức ảnh được Trần Đặng Đăng Khoa chụp phơi sáng 30 phút bằng bằng máy DSLR Khung cảnh tại Santorini, Hy Lạp Khung cảnh đảo Naxos, Hy Lạp Khung cảnh hiền lành và dễ thương ở miền quê Albania “Con thác đủ màu xinh đẹp ở Thụy Sỹ”, Trần Đặng Đăng Khoa viết Khung cảnh trên đỉnh đèo Cumbre với độ cao xấp xỉ 5000m Khung cảnh tại Langui, Cusco, Peru Khung cảnh tại Langui, Cusco, Peru Khung cảnh tại Langui, Cusco, Peru Dãy núi bảy màu ở Pitu Marca, Cusco, Peru Bức ảnh chụp miệng núi lửa Quilotoa ở Ecuador Miệng núi lửa Cuicocha cũng ở Ecuador “Khu nghĩa địa họ tỉa tót cây với những hình thù lạ lẫm ở thành phố Tulcan ngay cạnh biên giới Ecuador và Colombia”, Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ “Bên trong nhà thờ muối sâu tít dưới lòng đất ngay gần thủ đô Bogota. Chỗ này rất hay mà chưa có dịp giới thiệu với bà con”, Trần Đặng Đăng Khoa tiếc nuối “Khu rừng Buttermilk gì đó ở Ithaca quên rồi ta, chỗ có trường đại học rất đẹp tựa lưng vào thảm cỏ xanh tươi nhìn xuống hồ Móng Tay chiều chiều hay có khinh khí cầu bay ngang”, Trần Đặng Đăng Khoa chia sẻ Nhà thờ Đức Bà ở Montreal, Quebec, Canada Khung cảnh tại Mont Saint Hilaire, Quebec, Canada (còn nữa)

