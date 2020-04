Năm 2014, Angelina Jolie đã kết hôn cùng nam tài tử đào hoa Brad Pitt. Họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích và ngưỡng mộ nhất Hollywood

Những tưởng cặp đôi nghệ sĩ sẽ có cái kết viên mãn. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ chung sống hạnh phúc, năm 2016, Angelina - Brad Pitt tuyên bố ly hôn trong sự tiếc nuối của đông đảo người hâm mộ

Angelina Jolie sinh ngày 4-6-1975 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Los Angeles, California (Mỹ). Cha cô là nam diễn viên Jon Voight, còn mẹ là Marcheline Bertrand - một diễn viên kịch nói danh tiếng. Ngay từ nhỏ, Jolie đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất

Với sự pha trộn của nhiều dòng máu Đức, CH Séc, Hà Lan, Ấn Độ và Mỹ, ngay từ nhỏ, nữ minh tinh đã sở hữu nhan sắc nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn



Thuở niên thiếu, nữ minh tinh vô cùng cá tính, nổi loạn. Ngày đi học, Angenila Jolie gây ấn tượng với mái tóc được nhuộm đen và những vết xăm trên cơ thể. Vẻ ngoài lập dị khiến cô trở nên nổi bật, trở thành "bông hoa lạ" được nhiều chàng trai để ý

Năm 7 tuổi, Angelina Jolie bắt đầu sự nghiệp diễn xuất cùng cha mình. Cô nhanh chóng chinh phục khán giả thế giới qua các bộ phim như: George Wallace, Gia hay Girl, Interrupted

Giai đoạn làm người mẫu và khởi nghiệp trong vai trò diễn viên, Angelina Jolie sống phóng túng và phá cách. Cô như bông hồng gợi cảm và kiêu kỳ, là hình mẫu mà hàng triệu đàn ông trên thế giới thèm muốn

Jolie sở hữu vẻ đẹp cổ điển với đôi mắt to tròn, đôi môi gợi cảm và thân hình với 3 vòng bốc lửa. Tạp chí People từng đánh giá về nữ diễn viên "Angelina Jolie có thể giết chết một ai đó bằng ánh mắt của cô ấy"

Angelina không đóng khung bản thân theo một phong cách nhất định. Vẻ ngoài của cô biến hóa đa dạng, lúc nữ tính dịu dàng, khi thì gây ấn tượng với vẻ mạnh mẽ và nổi loạn

Cô cũng được biết tới với vai trò người mẫu nội y đầy nóng bỏng. Thập niên 1990-2000, hình ảnh của Angelina Jolie xuất hiện dày đặc trên báo chí và truyền thông

Trước khi chia tay Brad Pitt, cô có hai cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực với Jonny Lee Miller (1996-1999) và Billy Bob Thornton (2000-2003). Giai đoạn này, người đẹp vẫn theo đuổi phong cách cá tính

Vào những năm 2005-2006, khi bắt đầu mối quan hệ với người chồng thứ ba là Brad Pitt, Angelina trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn. Tuy nhiên, sóng gió hôn nhân đã xảy đến với cô

Thời gian cùng những biến cố cuộc sống đã lấy đi của Jolie nhiều thứ, trong đó có cả vóc dáng đầy đặn, rạng rỡ và vẻ ngoài căng tràn nhựa sống. Có thời điểm khán giả rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Jolie khi cô xuất hiện với gương mặt hốc hác, tiều tụy

Trải lòng trên tạp chí Madame Figaro năm 2019, Jolie thừa nhận cô đã cảm thấy tổn thương và mất phương hướng hậu chia tay Brad Pitt

Sau ly hôn, cô ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ngoài việc quảng bá cho bộ phim "First They Killed My Father", Jolie hoàn toàn tránh xa báo giới và tạm hoãn lại những dự án điện ảnh của mình

Tuy nhiên thời gian gần đây, Angelina Jolie đã "lột xác" với thân hình đầy đặn, quyến rũ và tinh thần lạc quan hơn. Người hâm mộ cảm thấy yên tâm khi "nữ hoàng nhan sắc" đã trở về thời kỳ đỉnh cao của mình

Sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Angelina giờ đây đã vượt qua được những ngày tăm tối nhất, sẵn sàng trở lại màn ảnh với sự xuất hiện hoàng tráng trong "Maleficent 2" (Tiên hắc ám 2)

Ngoài "Maleficent 2", vợ cũ Brad Pitt hứa hẹn sẽ là cái tên áp đảo phòng vé vào năm 2020 với dự án "Those Who Wish Me Dead" của đạo diễn Taylor Sheridan

Bên cạnh đó, Angelina cho biết, rất có thể cô sẽ gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel

Ngoài các hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, nữ minh tinh cũng trở thành gương mặt nổi bật xuất hiện trên các bìa tạp chí danh giá như Vogue, Elle, Bazaar...

Hiện tại, nữ diễn viên đang một mình nuôi 6 người con. Minh tinh có 3 con nuôi người nước ngoài là Maddox (Cambodia), Pax Thiên (Việt Nam), Zahara (Ethiopia), và 3 con đẻ là Shiloh, Knox, Vivienne

Cô là người mẹ tâm lý, luôn dành thời gian đưa các con đi vui chơi hay mua sắm

Hiện giờ, Jolie và Pitt vẫn chưa thỏa thuận xong vấn đề nuôi con chung dù các thủ tục ly hôn đã hoàn tất từ năm 2018. Mặc dù không còn sống cùng nhau nhưng khi nhận xét về Brad Pitt, Angelina Jolie vẫn khen ngợi anh là người cha tuyệt vời

Angelina Jolie trở nên bận rộn với các hoạt động thiện nguyện. Hơn hai năm qua, minh tinh Hollywood tổ chức nhiều hoạt động xã hội dưới vai trò đặc phái viên của LHQ về người tị nạn

