Bước ra từ chương trình Little Miss America vào năm 2012 với ngôi vị cao nhất, Isabella Barrett trở thành cái tên nhận được nhiều sự săn đón từ truyền thông

Sự thành công tiếp nối sau khi Isabella Barrett tham gia một chương trình truyền hình thực tế khác mang tên “Toddlers and Tiaras”

Đây được biết đến là show truyền hình thực tế ăn khách tại Mỹ khi khai thác một cách chân thực cuộc sống thường nhật của các bé tham gia các cuộc thi. Chính vì thế mà Isabella Barrett đã nhận thêm lượng fan hùng hậu

Ở thời điểm tham gia “Toddlers and Tiaras”, Isabella Barrett mới chỉ có 6 tuổi. Sau đó, cô bé đã rút khỏi các chương trình thực tế và chuyển sang kinh doanh thời trang

Việc mở một thương hiệu thời trang riêng Glitzy đã giúp Isabella Barrett kiếm được hàng triệu USD mỗi năm. Cô trở thành một trong những triệu phú trẻ tuổi nhất ở Mỹ, và có cuộc sống xa hoa mà không ít người mơ ước

Connie Talbot cũng là cái tên gây sự chú ý đối với công chúng qua chương trình Britain's Got Talent năm 2007

Connie Talbot sinh năm 2000, đến từ thành phố Streetly, West Midlands, nước Anh. Cô đã chinh phục trái tim của rất đông khán giả sau khi thể hiện ca khúc “Somewhere over the rainbow”

Với chất giọng đặc biệt, cô bé lập tức nhận được những bản hợp đồng thu âm sau khi tham gia chương trình Britain's Got Talent

Không chỉ dừng lại ở đó, Connie Talbot còn tiếp tục việc học tập, sản xuất âm nhạc, tự học guitar, piano… Cô sở hữu kênh Youtube với hơn 1,7 triệu người đăng ký

Đặc biệt, với album đầu tay của Connie Talbot mang tên “Somewhere over the rainbow” cũng đã giúp Connie Talbot gặt hái được nhiều thành công khi bán được hơn 250.000 bản trên toàn thế giới

Cái tên tiếp theo nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi bước ra từ Britain's Got Talent năm 2011, đó là Ronan Parke

Ronan Parke sinh năm 1998, tại Poringland, hạt Norfolk, Anh. Năm 12 tuổi, Ronan Parke đã xuất sắc giành được ngôi vị á quân trong chương trình Britain's Got Talent

Ngay sau đó, cái tên Ronan Parke được nhắc đến nhiều và cậu bé cũng đã nhận được nhiều lời mời ký hợp đồng từ các hãng thu âm lớn

Hiệu ứng mang tên Ronan Parke còn thực sự lan tỏa rộng khắp nước Mỹ khi cậu được vị giám khảo nổi tiếng Simon Cowell đề nghị hát song ca cùng á quân America's Got Talent 2010, Jackie Evancho Ronan

Với ngoại hình điển trai, giọng hát đầy nội lực, mang màu sắc riêng, Ronan Parke ngày càng nhận được sự yêu thích và những phản hồi tích cực từ khán giả

Maddie Ziegler được biết đến là một trong những vũ công nhí nổi tiếng nhất thế giới. Maddie Ziegler sinh năm 2020, ở bang Pennsylvania, Mỹ

Tên tuổi và tài năng của cô chính thức được đánh dấu từ việc cô tham gia show truyền hình thực tế “Dance Moms” vào năm 2011 Trong “Dance Moms”, Maddie Ziegler được đánh giá cao bởi kỹ năng điêu luyện và các màn múa ấn tượng

Sau đó, Maddie Ziegler đã nhận được nhiều lời mời trong các chương trình, phim truyền hình, hay làm vũ công trong một số MV khác nhau như: phim truyền hình “Austin & Alley” phát năm 2014 trên kênh Disney Channel, MV “Chandelier” của ca sĩ Sia…

Ngoài vai trò vũ công, Maddie Ziegler còn được nhắc đến với vai trò làm người mẫu cho các thương hiệu thời trang nổi tiếng: Sally Miller, Purple Pix…

Đặc biệt, cô bé cũng trở thành nhân vật bìa của tạp chí Kode vào số ra mùa hè năm 2014 và là thành viên của tổ chức Starlight Children’s Foundation

