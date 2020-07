Han So Hee: Trong những ngày gần đây, “tiểu Song Hye Kyo” – Han So Hee đã trở thành tâm điểm của báo chí xứ Hàn khi bị dính vào lùm xùm lừa tiền rồi bỏ trốn của mẹ cô

Theo đó, hôm 18-7-2020, một tải khoản trên mạng xã hội đã đăng tải bài viết trên một diễn đàn, tố cáo mẹ của một diễn viên trong phim “Thế giới hôn nhân” lừa họ đầu tư từ nhiều năm trước rồi ôm tiền bỏ trốn

Khi người này dọa kiện, bà hứa đợi con gái bà nổi tiếng bà sẽ trả hết toàn bộ số tiền, tuy người bị hại không công khai danh tính của diễn viên kia, nhưng nhiều người đều đoán đó là Han So Hee

Trước đó, Han So Hee đã trải lòng về hoàn cảnh của mình rằng bố mẹ cô ly dị từ nhiều năm về trước. Thời thơ ấu, sao phim“Thế giới hôn nhân” ít liên lạc với mẹ và chỉ sống bên cạnh bà ngoại

Năm 20 tuổi, Han So Hee biết chuyện mẹ vay tiền của nhiều người, lừa gạt họ thông qua hình thức kêu gọi đầu tư. Vì muốn báo ơn dưỡng dục của bà ngoại và làm tròn đạo làm con nên cô đã cố gắng trả nợ giúp mẹ nhiều nhất có thể

Tuy nhiên, sau khi gia nhập showbiz, nữ diễn viên mới phát hiện mẹ dùng danh nghĩa của mình để vay mượn nhiều người, số chủ nợ và tiền nợ ngày càng nhiều, khiến mỹ nhân 26 tuổi không còn đủ sức gánh vác

“Sau khi ra mắt, tôi đã liên lạc với các chủ nợ và biết được mẹ tôi vay tiền họ bằng cách sử dụng danh nghĩa và công việc của tôi. Số tiền đó bà ấy vay bằng tên của tôi và không trả lại. Do vậy, số nợ tôi phải gánh quá lớn”, Han So Hee chia sẻ trên trang cá nhân

Ở tuổi 49, Kim Hye Soo vẫn miệt mài với công việc đóng phim, suốt hơn 30 năm trong nghề cô đã khẳng định được vị trí của mình bằng những giải thưởng danh giá nhất điện ảnh Hàn Quốc

Tưởng rằng Kim Hye Soo đã có tất cả, cô đứng trên đỉnh cao danh vọng với ánh hào quang chói lọi, nhưng có ai biết rằng phía sau cô đã phải khổ sở nhường nào khi phải gánh một khoản nợ khổng lồ của gia đình

Mới đây, mẹ của Kim Hye Soo bị tố nợ nần đến 1,3 tỷ won (hơn 25 tỷ đồng) khiến nữ diễn viên vướng phải không ít tin tiêu cực

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên dính phải bê bối này, trước đó, vào năm 2012, Kim Hye Soo đã phải trả nợ một khoản nợ rất lớn của mẹ khiến cô gần như phá sản

Dù là minh tinh hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc nhưng không có dám ai nghĩ Kim Hye Soo lại vì gia đình mà lâm vào cảnh khốn cùng như vậy, bản thân phải đi thuê một căn nhà 32m2 dột nát

Bên phía Kim Hye Soo cũng tiết lộ thêm, nữ diễn viên sinh năm 1970 đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với mẹ từ năm 2012, chính vì thế khoản nợ 1,3 tỷ won của bà không liên quan gì đến cô

Dù lỗi không nằm ở Kim Hye Soo nhưng vì là người nổi tiếng, cô hiện gánh chịu không ít chỉ trích xung quanh số nợ mà mẹ ruột gây ra

Lee Byung Hun: Có lẽ nhiều người không biết, trước khi bước chân vào và trở thành một nghệ sĩ danh tiếng trong làng giải trí thì Lee Byung Hun đã từng gánh một món nợ khổng lồ trên vai

Trước đó, vào năm 1998, cha của nam diễn viên từng đầu tư kinh doanh vào Việt Nam nhưng thất bại vì cuộc khủng hoảng tiền tệ trên toàn thế giới

Tuy nhiên, không may là bố của anh lại đột ngột qua đời, khiến anh trở thành trụ cột chính trong gia đình và thậm chí phải việc trả nợ thay cha khi mới vừa bước chân vào showbiz

Ngôi sao “Mật danh Iris'' cho biết, đây là khoảng thời gian khó khăn đối với anh bởi áp lực công việc và món nợ khổng lồ của gia đình đã khiến anh rơi vào trầm cảm

Trong một lần trả lời phỏng vấn trên truyền hình, anh chia sẻ: “Sau khi bố mất, gia đình tôi đối mặt với khoản nợ lớn mà ông ấy để lại do làm ăn thua lỗ. Tôi phải trả nợ. Tôi làm mọi việc, bất kể việc gì có thể giúp tôi kiếm được tiền nhanh”

Áp lực từ việc mưu sinh và trả nợ gần như đã đẩy Lee Byung Hun đến bờ vực thẳm: “Không ai có thể hiểu được nỗi vất vả của tôi vào thời điểm đó. Tôi một thân một mình chịu đựng tất cả”. Sau này, khi đã nổi tiếng và có cơ ngơi triệu USD, anh chia sẻ vẫn rùng mình mỗi lần nhớ về quá khứ

