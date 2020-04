Trước thông tin từ phía người đại diện của Gene Deitch chia sẻ với truyền thông về việc ông qua đời tại nhà riêng ở thủ đô Praha, cộng hòa Séc, vào ngày 16-4-2020 vừa qua đã khiến cho bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự tiếc thương





Gene Deitch sinh ngày 8-8-1924 ở Chicago, Mỹ, được biết đến là họa sĩ minh họa, họa sĩ truyện tranh và là đạo diễn đại tài





Việc đóng góp vào series phim hoạt hình nổi tiếng “Tom & Jerry” với 13 tập đã chính thức đưa tên tuổi của Gene Deitch đến gần hơn với khán giả





“Tom & Jerry” là series phim hoạt hình của Mỹ, ra mắt với nhiều phần, trải qua nhiều thời kỳ phát triển nối tiếp nhau, và đến Gene Deitch là thời kỳ thứ hai sau William Hanna và Joseph Barbera





Ngay từ khi lên sóng chính thức vào năm 1940, “Tom & Jerry” đã nhận được sự thu hút, quan tâm từ công chúng





Phim là những cuộc đối đầu, những pha rượt đuổi kéo dài giữa chú mèo Tom có phần khờ khạo và chú chuột thông minh Jerry, đã mang đến nhiều pha bất ngờ cùng những tiếng cười sảng khoái cho khán giả





Đây còn được biết đến là một trong số ít phim nhận được nhiều lần đề cử tại Oscar, giành chiến thắng 7 lần trong tổng số 13 lần đề cử





Trước đó, Gene Deitch cũng đã tham gia đạo diễn một số tập phim trong series phim nổi tiếng “Thủy thủ Popeye”





Bộ phim gây được tiếng vang lớn không chỉ nhờ nội dung, cái tài trong việc sử dụng yếu tố kỹ thuật cùng nhạc nền phim cuốn hút mà còn nằm ở việc tạo hình nhân vật khéo léo, hợp lý





Sức nóng của Popeye được biết đến bắt đầu từ hình ảnh của nhân vật trong tác phẩm đình đám Thimble Theatre do Elzie Segar thể hiện, sau đó ngày càng được khẳng định rõ hơn khi lần đầu tiên được công chiếu qua loạt phim hoạt hình





Thủy thủ Popeye là nhân vật hư cấu nhưng với danh tiếng nên sở thích đặc biệt là ăn rau chân vịt của Popeye đã lan tỏa đến rất nhiều người





Ngoài “Thủy thủ Popeye”, Gene Deitch còn là đạo diễn, góp nên thành công vang dội của bộ phim “Munro”





“Munro” là bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn, họa sĩ truyện tranh Jules Feiffer, và đã giành giải Oscar năm 1960 ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất





Đây được biết đến là bộ phim nước ngoài đầu tiên công chiếu tại Mỹ và được đón nhận nồng nhiệt





Hai bộ phim “Here’s Nudnik” và “How to Avoid Friendship” sau đó của Gene Deitch cũng được đề cử ở hạng mục Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất vào năm 1964





Không chỉ vậy, trong sự nghiệp của mình, Gene Deitch đã tham gia sản xuất, đạo diễn rất nhiều bộ phim hoạt hình hấp dẫn, ăn khách





Các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong một số bộ phim phải kể đến như: Gaston Le Crayon, Sidney the Elephant, Terr’ble Thompson…





Năm 2004, Gene Deitch đã vinh dự nhận được Giải thưởng Winsor McCay vì đóng góp trọn đời cho hoạt hình





