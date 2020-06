Jo Yeo Joeng: Ít ai biết được rằng trước khi thành công với bộ phim đình đám Parasite (Ký sinh trùng), tên tuổi của Jo Yeo Jeong được người xem biết đến với biệt danh “nữ hoàng cảnh nóng”của điện ảnh Hàn Quốc

Vào nghề từ khi chỉ mới 16 tuổi với tư cách là người mẫu ảnh, nhưng trong suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật, sự nghiệp của Jo Yeo Joeng không gặt hái được nhiều thành công, tên tuổi cô không được nhiều người biết đến

Cho đến năm 2010, sau khi xuất hiện trong dự án phim “The Servant” (Người hầu) thì cuộc đời của Jo Yeo Joeng bước sang trang mới

Với sự hóa thân xuất sắc vào vai nàng Chun Hyang xinh đẹp, gợi cảm, không ngại ngùng trước những cảnh phòng the, “The Servant” đã mang lại thành công ngoài mong đợi và giúp tên tuổi cô nàng trở nên nổi tiếng ở xứ Hàn

Sau thành công đó, Jo Yeo Joeng tiếp tục tham gia các bộ phim để lộ da thịt, gợi tình và tên tuổi của cô thường được nhắc đến với biệt danh “mỹ nhân cảnh nóng”

Năm 2019, trong tác phẩm đã xuất sắc giành được tượng vàng Oscar tên “Ký sinh trùng”, trái với những vai diễn hở hang trong quá khứ, Jo Yeo Joeng gây bất ngờ khi xuất hiện với vai diễn một người vợ cả tin, vụng về, giàu có và chỉ biết tiêu tiền mà chồng mình làm ra

Với lối diễn ngây ngô nhưng đầy trào phúng, khắc họa rõ sự tương phản giàu nghèo, màn hóa thân của Jo Yeo Joeng nhận được vô số lời khen của đông đảo người yêu phim ảnh không chỉ ở Hàn mà còn thị trường quốc tế



Lim Ji Yeon bắt đầu dấn thân vào nghiệp diễn từ năm 2010 bằng những vai nhỏ trong các bộ phim ngắn, nhưng sau 4 năm chật vật, nữ diễn viên này vẫn chưa có cơ hội tỏa sáng

Năm 2014, sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1990 này mới khởi sắc nhờ một quyết định táo bạo là sánh đôi cùng bạn diễn hơn 14 tuổi Song Seung Hun trong phim điện ảnh “Obsessed"

Dù “Obsessed”gây tranh cãi vì những cảnh khỏa thân và ân ái táo bạo của cặp đôi chính, nhưng chính bộ phim này đã giúp Lim Ji Yeon gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả

Lần đầu tiên đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng, cô không những không tỏ ra lúng túng mà còn khiến khán giả bất ngờ khi nhập vai một cách rất tự nhiên

Sau "Obsessed", Lim Ji Yeon tiếp tục tham gia vào một bộ phim cũng "nóng" không kém là The Treacherous. Bản thân Lim Ji Yeon phải thể hiện vô số cảnh khoe da thịt lộ liễu

Qua 2 bộ phim điện ảnh đình đám đó, cái tên Lim Ji Yeon được đông đảo công chúng nhớ đến với danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng”



Không dừng lại ở mảng điện ảnh, người đẹp 30 tuổi này còn "lấn sân" sang mảng truyền hình và để lại những dấu ấn nhất định

Song Ji Hyo: Ngay từ khi còn chập chững vào nghề, Song Ji Hyo đã được đặt cho một biệt danh “ngọc nữ màn ảnh” khi cô liên tục có những vai diễn mang đậm nét nữ tính, trong sáng, hồn nhiên

Tuy được truyền thông Hàn chú ý nhờ vào nét đẹp như “ngọc nữ” của mình, nhưng sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên này không có nhiều khởi sắc, các vai diễn mà cô nàng tham gia chỉ nhận được những phản hồi trung bình, không mấy khả quan

Bước ngoặt đến với Song Ji Hyo khi cô nhận lời tham gia nhiều cảnh nóng cùng nam diễn viên Jo In Sung trong bộ phim “Song Hoa Điếm”

Nhiều người xem trở nên bối rối và sốc trước các phân cảnh “giường chiếu” táo bạo





Cho đến thời điểm hiện tại, dù không có nhiều nổi bật ở lĩnh vực diễn xuất nhưng sự nghiệp của Song Ji Hyo nàng đã rất thành công với vai trò là một ngôi sao giải trí, tiêu biểu nhất là Running Man





Giờ đây, với sự thông minh, nhanh nhẹn qua các chương trình giải trí, Song Ji Hyo đã sở hữu một lực lượng fan hùng hậu ở nhiều đất nước

Son Ye Jin: Vào đầu những thập niên 2000, nữ diễn viên chính của “Hạ cánh nơi anh” từng được mệnh danh là “tình đầu quốc dân” khi cô sở hữu vẻ đẹp thanh tao, trong sáng, ngọt ngào

Với hình ảnh thanh thuần, ngây thơ đó, Son Ye Jin lại càng được khán giả xứ sở kim chi quan tâm nhiều hơn sau khi cô góp mặt trong các tác phẩm “The Classic” hay “A Moment To Remember”

Tuy nhiên, đến năm 2005, cô nàng đã có màn thay đổi hình tượng ngoạn mục khi tự mình tham gia nhiều cảnh nóng trong “Tuyết tháng Tư” cùng với nam diễn viên Bae Yong Joon mà không cần người đóng thế

Thời điểm đó, người hâm mộ của "tình đầu quốc dân" đã khá sốc khi cô từ bỏ hình tượng trong sáng quen thuộc của mình để đảm nhận các vai diễn gai góc và nặng về tâm lý

Dù bị người xem chỉ trích nhiều, thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, chính vai diễn và những cảnh nóng trong “Tuyết tháng Tư” đã giúp Son Ye Jin nổi tiếng hơn

Tiếp theo sau đó, Son Ye Jin cũng đã tham gia hàng loạt dự án phim, MV có đầy ắp cảnh nóng như White Night, Open City, My Wife Got Married,...

Tới nay, sau 20 năm làm nghệ thuật, Son Ye Jin đã tham gia nhiều tác phẩm yêu cầu cảnh nóng táo bạo khác như White Night, Open City, My Wife Got Married...

