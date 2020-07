Sau thông tin ly hôn Bảo Ngọc, Hoài Lâm cho ra mắt MV mới mang tên "Hoa nở không màu" phiên bản acoustic. Ngay sau khi "trình làng", MV ca nhạc của Hoài Lâm đã trở thành một hiện tượng âm nhạc Việt khi bài hát nhanh chóng thăng hạng trên các bảng xếp hạng và nhận được sự ủng hộ lớn từ phía công chúng

Người hâm mộ càng bất ngờ hơn khi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường - người sáng tác ca khúc "Hoa nở không màu" - bật mí thêm những thông tin bên lề của ca khúc này. Quá trình thu âm và ghi hình ca khúc chỉ mất vỏn vẹn... 40 phút. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho hay, do phần thu âm của Hoài Lâm quá xuất sắc, nên không cần chỉnh sửa nhiều, và chỉ có một vài lỗi nhỏ, anh quyết định giữ lại toàn bộ vì cho rằng hát ballad phải có một chút "xước nhẹ" mới hay

Bên cạnh đó, tiết lộ gây "choáng váng" nhất là phần chi phí đầu tư cho MV chỉ khoảng 1,5 triệu đồng. Đây được xem là con số đầu tư thấp kỷ lục trong các MV của Vpop

Nam nhạc sĩ cũng tiết lộ thêm về việc bản thân không phải là người đàn guitar cho ca khúc, chỉ là đang làm diễn viên cho Hoài Lâm đỡ đơn độc trong MV còn người đàn là một nghệ sĩ khác. Không cầu kỳ, màu mè, Hoài Lâm ghi điểm trong lòng người hâm mộ bởi giọng hát ngọt ngào và biểu cảm gương mặt chân thực, tình cảm

"Nhật ký của mẹ" là MV ca nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đầu tư, kết hợp cùng giọng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục. Được giới thiệu vào năm 2013, MV nhanh chóng "làm mưa làm gió" trên thị trường âm nhạc Việt

Với thông điệp ý nghĩa, ca khúc nói riêng và MV nói chung nhận được sự yêu mến của đông đảo khản giả. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ, MV được thực hiện theo lối vẽ tranh cát của nghệ nhân Trí Đức. Để hoàn tất sản phẩm ê-kíp chỉ mất 3 triệu đồng gồm 1 triệu cho hòa âm, 1 triệu cho thu âm và 1 triệu cho việc quay MV

Dù được đầu tư với chi phí cực thấp nhưng "Nhật ký của mẹ" vẫn gây "bão" và nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ. Không chỉ ở Việt Nam, bài hát đã vươn ra tầm thế giới khi được trung tâm CASA MUSICA của Đức đưa vào Tuyển tập các ca khúc quốc tế, dùng làm đề bài trong đêm chung kết một cuộc thi khiêu vũ tổ chức tại Nga, được Nhật Bản dịch sang lời Nhật để biểu diễn và đưa vào giáo trình kể chuyện DVD để giảng dạy trong các trường tiểu học

Thành công vang dội của "Nhật ký của mẹ" khẳng định một điều, sức lan tỏa và sức sống bền bỉ của một ca khúc không phụ thuộc vào mức đầu tư mà chính là chất lượng của sản phẩm. Một bài hát, MV mang nhiều ý nghĩa và thông điệp xã hội sẽ chạm vào trái tim và được khán giả đón nhận

Sau thành công của "Bài này chill phết", Đen Vâu lại tiếp tục "chiêu đãi" người hâm mộ bằng MV ca nhạc mang tên "Hai triệu năm", kết hợp cùng giọng ca trẻ sinh năm 1995 - Biên

MV chỉ với cảnh quay đơn giản là Đen Vâu ngâm mình dưới biển nước mênh mông và cất giọng hát, rap hơn 3 phút. Tuy nhiên, người xem vẫn thấy cuốn hút bởi giai điệu, ca từ và ý nghĩa của ca khúc muốn gửi gắm

Phần giọng ca của Biên, nữ ca sĩ trẻ sinh năm 1995, cũng được coi là nét chấm phá thú vị trong tổng thể ca khúc. Một giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng, mang đến sự mới lạ, hấp dẫn cho bản rap

Cảnh quay đơn giản, chi phí đầu tư thấp nhưng "Hai triệu năm" vẫn chứng tỏ được sự lan tỏa của thứ âm nhạc mang đậm thương hiệu cá nhân mà Đen mang tới cho người hâm mộ





Ra mắt vào tháng 7-2014, với giai điệu hiện đại, vui tai kết hợp cùng hình ảnh trẻ trung, sôi động cùng diễn xuất tự nhiên của hai nhân vật chính Trúc Nhân - Thảo Nhi, MV "Bốn chữ lắm" đã tạo nên một hiệu ứng đặc biệt trong cộng đồng giới trẻ

Phần hình ảnh trong MV do đạo diễn Phoenix Vũ đảm nhiệm. Điểm đặc biệt của sản phẩm này chính là tất cả các cảnh đều được thực hiện bằng một chiếc điện thoại với giá chưa đến 20 triệu đồng và tổng chi phí phí sản xuất ở mức 80 - 90 triệu đồng

Tuy quay bằng điện thoại nhưng hiệu ứng hình ảnh và âm thanh được đánh giá khá cao

Ý tưởng táo bạo này của nam đạo diễn trẻ đã mang đến cho "Bốn chữ lắm" thành công ngoài mong đợi. Ca khúc xuất sắc mang về nhiều giải thưởng như: Giải thưởng làn sóng xanh, giải Bài hát của năm, MV được nhiều người xem nhất…

Tối 17-5-2020, nữ ca sĩ Bích Phương chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc khi tung sản phẩm đầu tiên nằm trong E.P "tâm trạng tan hơi chậm một chút" mang tên "Em bỏ hút thuốc chưa?"

"Em bỏ hút thuốc chưa?" từng được Tiên Cookie "nhá hàng" vào giữa năm 2019, nhưng "cảm xúc chỉ đến đây là hết" nên chưa thể cho ra một ca khúc hoàn chỉnh. Đến tận thời điểm này, Bích Phương mới "trình làng" ca khúc này một cách hoàn thiện

Đáng chú ý, đây chỉ là một MV chi phí thấp của Bích Phương. Không cần những cảnh quay hoành tráng, toàn bộ hình ảnh của MV chỉ lấy trên nền một chiếc điện thoại, được xây dựng với cấu trúc một cuộc trò chuyện qua tin nhắn của một cặp đôi đã chia tay. Mỗi câu hát là một dòng tin nhắn, chậm rãi, nhẹ nhàng mà lặng lẽ trong màn đêm

Mở màn với dòng chữ "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe", MV "Em bỏ hút thuốc chưa?" không chỉ ghi điểm với thông điệp tích cực dành cho sức khỏe mà còn gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai. Cũng trong sản phẩm này, Bích Phương đã cho thấy một hình ảnh mới của mình, đầy mạnh mẽ, quyết liệt nhưng lại vô cùng sâu sắc

