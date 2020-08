Ngày 4-8 vừa qua, ngôi sao điện ảnh xứ sương mù Emma Watson hiếm hoi để lộ hình ảnh gợi cảm trong kỳ nghỉ cùng bạn bè tại Italia





Cô nàng Hermione Granger thông minh trong loạt phim "Harry Potter" tăng cân nhẹ sau thời gian ở nhà chống dịch và dường như xinh đẹp hơn nhiều





Đây cũng là lần hiếm hoi cánh săn ảnh "săn" được hình ảnh gợi cảm của Emma Watson vì cô vốn là người rất kín đáo về đời tư cũng như hình ảnh





Nữ diễn viên Emma Watson nổi tiếng kín đáo, thanh lịch và tinh tế





Nữ diễn viên 30 tuổi có lối sống giản dị, kín tiếng và nói không với những bê bối





Emma Watson có tên đầy đủ là Emma Charlotte Duerre Watson, sinh ngày 15-4-1990, là con gái đầu lòng của hai luật sư người Anh là bà Jacqueline Luesby và ông Chris Watson





Emma Watson được biết tới nhiều nhất qua vai diễn Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter được chuyển thể điện ảnh từ bộ tiểu thuyết của nữ nhà văn J. K. Rowling





Loạt phim Harry Potter gồm 8 bộ phim kéo dài từ năm 2001 đến năm 2011. Thời điểm ấy, cô phù thủy nhỏ với mái tóc vàng, nụ cười tươi tắn và thông minh là "nàng thơ" của biết bao thế hệ thanh niên 8X, 9X đời đầu





Qua nhiều năm, sao nhí ngày nào dần "lột xác" ngoại hình và có chỗ đứng trong giới điện ảnh





Gương mặt xinh đẹp của Emma Waston có thể dễ dàng "cân đẹp" mọi kiểu tóc, ngay cả kiểu tóc tém kén người để nhất





Ở độ tuổi 22, nữ diễn viên người Anh được nhận xét có vẻ đẹp tựa thiên thần





Theo thời gian, nhan sắc Emma Watson ngày càng trở nên ấn tượng. Emma xây dựng cho mình một hình ảnh trưởng thành, nữ tính với gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười đặc trưng





Thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Emma Watson là năm 2014. Thời điểm ấy, vẻ đẹp của sao phim "This is the end" được cho là không đối thủ





Diễn viên người Anh thường xuyên lọt vào danh sách sao nữ đẹp nhất thế giới của các tạp chí lớn như Vogue, TC Candler..., trở thành niềm tự hào nhan sắc của nước Anh





Vẻ ngoài tuyệt sắc của "bông hồng nước Anh" liên tục "gây bão" và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội





Xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào, Emma Watson cũng trở thành tâm điểm thu hút báo giới và truyền thông bởi nhan sắc nổi bật và thần thái "đỉnh cao"



Năm 2017, thoát khỏi hình ảnh cô phù thủy dễ thương năm nào, Emma Watson hóa thân thành nàng công chúa Belle nổi tiếng trong bộ phim "Beauty and the Beast" của nhà Disney







Với diện mạo cũng như diễn xuất rất phù hợp với phiên bản hoạt hình của nhân vật, nữ diễn viên đã một phần giúp cho phiên bản live-action của "Beauty and the Beast" vượt qua được cột mốc 1 tỷ USD tại phòng vé - trở thành một trong những bộ phim thành công nhất năm 2017





Emma Watson còn ghi dấu qua nhiều bộ phim như: My Week with Marilyn - vai Lucy, The Perks of Being a Wallflower vai Sam, The Bling Ring vai Nicki Moore, This Is the End vai Herself, Noah vai Ila...





Ngoài sự nghiệp điện ảnh, Emma Watson còn ham học, cố gắng hoàn thành ĐH trước khi tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên tốt nghiệp Đại học Brown, chuyên ngành Văn học Anh. Nữ diễn viên còn được chứng nhận dạy thiền và yoga





Với nhan sắc xinh đẹp, thậm chí, chỉ đi dự lễ tốt nghiệp như một sinh viên bình thường, Emma Watson cũng dễ dàng trở thành chủ đề "nóng" được đông đảo mọi người quan tâm





Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng diễn xuất, Emma Watson còn ghi dấu ấn bởi gu thời trang đẳng cấp của mình. Trên thảm đỏ ở các sự kiện lớn, Emma Watson luôn xuất hiện với vẻ quyến rũ và lộng lẫy như một nàng công chúa ngoài đời thực





Theo đuổi phong cách thời trang bền vững nên phong cách ngày thường của "bông hồng nước Anh" cực kỳ giản dị. Công chúng thường xuyên thấy biểu tượng thời trang Hollywood diện những bộ đồ đơn giản nhưng vẫn vô cùng thu hút





Emma Watson còn được biết đến với vai trò của một nhà hoạt động xã hội, người ủng hộ cho quyền bình đẳng giới. Cô đã đến thăm nhiều quốc gia để thúc đẩy và cổ vũ cho việc thúc đẩy giáo dục giới tính cho nữ giới tại Bangladesh và Zambia





Với sự nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ, vào tháng 7 năm 2014, cô được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của phụ nữ tại Liên Hợp Quốc và đại diện cho chiến dịch HeForShe





Năm 2014, dựa trên kết quả của một cuộc thăm dò trực tuyến, Quỹ Foundation đã vinh danh Emma Watson là "Người nổi tiếng lên tiếng về nữ quyền"





Năm 2015, Emma Watson đã giành được ngôi vị cao nhất trong danh sách 99 phụ nữ nổi bật nhất năm của Askmen (giải thưởng tôn vinh phái đẹp ở nhiều ngành nghề khác nhau, từ ca sĩ, diễn viên, vận động viên thể thao, quản lý, kỹ thuật…). Chưa dừng lại ở đó, người đẹp còn xếp thứ 26 trong danh sách "Những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới" do tờ báo TIME 100 bình chọn





Mới đây, Emma Watson được bổ nhiệm vào ban Giám đốc của tập đoàn Kerring – công ty mẹ của các thương hiệu lớn như Gucci, Balenciaga... với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Phát triển Bền vững





Lột xác từ sao nhí ngây thơ đến nữ minh tinh với phong cách thời trang truyền cảm hứng sâu sắc tới công chúng và giới thời trang trên thế giới, không bất ngờ khi Emma Watson được bổ nhiệm vào vị trí này. Nữ diễn viên 30 tuổi được kỳ vọng sẽ đem đến một màu sắc mới cho tập đoàn thời trang xa xỉ này





Về đời tư, hiện tại, nữ diễn viên "Harry Potter" đang hẹn hò với một doanh nhân thành đạt người Mỹ tên Leo Alexander, 30 tuổi





Tháng 10-2019, cánh săn ảnh từng bắt gặp Emma Watson ôm hôn một anh chàng bí ẩn bên ngoài quán bánh ở Notting Hill, London





Trước đó, vào năm 2019, trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Vogue, Emma Watson thú nhận, cô đang hẹn hò, và đó không phải là một người nổi tiếng





Sự nghiệp thành công, nhan sắc xinh đẹp và giàu có nhưng Emma Watson lại gặp trắc trở trong đường tình duyên





Trước đó, Emma có nhiều mối tình và mối quan hệ mật thiết với một số người đàn ông khác. Trước anh chàng doanh nhân Leo, Emma yêu Dominic Piazza. Cả hai xuất hiện bên nhau trong một vài chuyến đi chơi vào tháng 8-2019





