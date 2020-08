Tối ngày 7-8, trong số đặc biệt của chương trình "Người ấy là ai", Hương Giang Idol đã khiến người hâm mộ vỡ òa cảm xúc khi trao hoa cho CEO người Singapore Matt Liu Điều này đồng nghĩa với việc, Hương Giang và Matt Liu chính thức kết duyên, trở thành cặp đôi mới của làng giải trí Việt Nam Ngay từ đầu chương trình, CEO Matt Liu đã gây ấn tượng khi thường xuyên dành cho Hương Giang những cử chỉ tình tứ. Anh thậm chí còn từng tuyên bố đến chương trình "Người ấy là ai" để gặp Hương Giang. Ngoài ra, Matt Liu còn nổi tiếng khi sử dụng chính lời bài hát của Hương Giang để "thả thính": "Gặp được Hương Giang là do ý trời, có thể ở bên nhau là do ý em" Cặp đôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu mến từ khán giả sau khi tham gia chương trình trên Hương Giang và Matt Liu cũng đã công khai mối quan hệ khi đăng tải những hình ảnh đi chơi tình tứ với nhau Bên cạnh đó, nam ca sĩ Đức Phúc cũng đã lên tiếng chúc mừng hạnh phúc đàn chị. Đức Phúc cho biết anh sẵn lòng hát tặng Hương Giang trong đám cưới của cô. Chia sẻ này của giọng ca "Hơn cả yêu" đã khiến người hâm mộ "đoán già đoán non" về việc Hương Giang và Matt Liu sớm "về chung một nhà" Mối quan hệ của Hương Giang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những người bạn thân thiết cũng là nghệ sĩ trong nghề như Erik, Hòa Minzy... Trước đó, ngày 31-7, cộng đồng mạng đã nhanh chóng đặt nghi vấn về quan hệ giữa Hương Giang và Matt Liu khi cả hai đăng tải hình ảnh được chụp tại cùng một nhà hàng Một bằng chứng hẹn hò khác giữa Hương Giang và Matt Liu khi cả hai cùng chụp hình trong một buổi dã ngoại. Dù không đứng chung khung hình nhưng người hâm mộ đều có thể chỉ ra hai người đã ở cùng nhau Thông tin về CEO người Singapore nhanh chóng được tìm kiếm. Được biết, Matt Liu là CEO một công ty cơ khí ở Singapore. Bên cạnh công việc kinh doanh, anh còn được biết đến là một tay golf cừ khôi Ngoài ra, Matt Liu cũng có niềm đam mê đối tốc độ. Anh sở hữu dàn xe hơi "khủng" với nhiều siêu xe đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới Matt Liu được yêu mến cả bởi ngoại hình điển trai và giao thiệp duyên dáng

