Lễ trao giải Oscar 2020 đã diễn ra vào sáng ngày 10-2 (theo giờ Việt Nam) và khép lại với chiến thắng ngoạn mục của phim "Parasite" (Ký sinh trùng) Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, "Parasite" đã "ẵm" về 4 giải lớn tại Oscar 2020 lần lượt ở các hạng mục: Phim hay nhất, Kịch bản gốc hay nhất, Phim quốc tế hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất Bộ phim thay đổi từ hài hước đời thường sang kịch tính, giật gân, thậm chí còn mang hơi hướm kinh dị và bạo lực đến rợn người, ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả Chiến thắng ngoạn mục của "Parasite" vào phút chót đã khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên, song cũng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của người hâm mộ. Bộ phim đã xuất sắc vượt qua đối thủ "nặng ký" là "1917" để nhận giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh thế giới và đem về vinh quang cho Hàn Quốc Thắng lớn trước thềm Oscar tại giải BAFTA, "1917" được dự đoán sẽ tiếp tục chiến thắng giải thưởng danh giá nhất tại lễ trao giải Oscar này Tuy nhiên, khác mới những dự đoán của phần lớn khán giải, "1917" chỉ giành về 3 giải thưởng ở các hạng mục: Quay phim xuất sắc nhất (dành cho Mihai Mălaimare Jr.), Hòa âm xuất sắc nhất, Kỹ xảo và hiệu ứng phim xuất sắc nhất Nhiều người tiếc nuối cho bộ phim làm về đề tài chiến tranh này, bởi nhiều ý kiến cho rằng "1917" cũng là 1 ứng viên nặng ký và là 1 bộ phim vô cùng ấn tượng trong danh sách đề cử, không hề thua kém "Parasite" Bên cạnh "Parasite", phim "Joker" tại Oscar cũng không khiến người hâm mộ thất vọng khi được xướng tên ở 2 giải thường: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (dành cho diễn viên Joaquin Phoenix) và Nhạc phim gốc xuất sắc nhất (dành cho Hildur Guðnadóttir) Chiến thắng của "Joker" Joaquin Phoenix cũng không quá bất ngờ bởi nhiều người đã dự đoán được điều này. Ngày từ khi phim "Joker" còn đang bấm máy sản xuất, nhiều người đã nhận định vai diễn Joker được sáng tạo dành cho chính nam diễn viên Joaquin Phoenix Phim "Judy" tái hiện lại cuộc đời nữ minh tinh Judy Garland đã xuất sắc chiến thắng ở Oscar 2020 ở hạng mục: Nữ diễn viên xuất sắc nhất (dành cho diễn viên Renée Zellweger Đây được xem là 1 chiến thắng vô cùng bất ngờ, bởi trước đó, "Judy" vốn không được đánh giá cao như những bộ phim tự truyện làm về cuộc đời các nghệ sĩ khác như "Bohemian Rhapsody" hay "Rocketman". Thành công của bộ phim được nhiều người cho rằng nằm ở sự trở lại của nữ diễn viên Renée Zellweger sau 6 năm vắng bóng Tiếp đến, "Jojo Rabbit", 1 bộ phim khác về đề tài chiến tranh của đạo diễn Taika Watiti, đã dành chiến thắng ở hạng mục: Kịch bản chuyển thể hay nhất Giải thưởng phim hoạt hình hay nhất của Oscar 2020, không nằm ngoài dự đoán của khán giả, đã được trao cho bộ phim Toy Story 4 Giải phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất của Oscar 2020 được trao cho phim "Hair Love" Nam tài tử Brad Pitt cũng dành về cúp vàng Oscar 2020 với hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim Once Upon A Tim In Hollywood Danh hiệu nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Laura Dern trong phim "Marriage Story" của nền tảng Netflix Ca sĩ Elton John cũng được xướng tên tại Oscar 2020 ở hạng mục Nhạc phim hay nhất với ca khúc "I'm Gonna Love Me Again" do ông và người bạn Bernie Taupe sáng tác trong phim tài liệu về cuộc đời mình mang tên "Rocketman" Được đánh giá cao tại Oscar, tuy nhiên, "Little Women" lại chỉ dành về giải thưởng: Thiết kế trang phục đẹp nhất. Tuy nhiên, đây cũng là bộ phim đáng xem và nhận được nhiều lời ngợi khen từ khán giả

