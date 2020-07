Mới đây, trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ hình ảnh một số kênh YouTube đăng tải thông tin về việc cô qua đời, để lại khối tài sản lên đến triệu đô ở Mỹ

Trước tình huống "dở khóc dở cười" này, Thúy Nga lên tiếng đính chính. Cô viết: "Sáng giờ, có mấy người nhắn tin hỏi thăm coi thực sự em chết chưa. Vì ngày nay trên các kênh YouTube họ báo Thúy Nga đã chết tại Mỹ và gia tài để lại một triệu đô luôn nha. Cứ lâu lâu lại bị đồn chết miết, vui hết biết"

Bài viết của Thúy Nga nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Phía dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí là bức xúc trước việc nhiều kênh YouTube đăng tải thông tin thiếu chính xác với mục đích câu like, câu view

Trước đó, nhiều nghệ sĩ khác như Hoài Linh, Nhật Kim Anh, Chế Linh... cũng gặp phải tình huống tương tự như Thúy Nga

Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thúy Nga phải ở lại Mỹ. Nữ danh hài cho biết những lịch trình của cô tại Việt Nam buộc phải hoãn lại hoặc hủy bỏ

Danh hài Thúy Nga tên đầy đủ Trần Thị Thúy Nga, sinh năm 1976 tại Quảng Trị. Cô sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Bố là kỹ sư xây dựng, mẹ làm bác sĩ. Từ nhỏ, Thúy Nga đã bộc lộ năng khiếu tấu hài trong nhà trường

Thuở thiếu thời, Thúy Nga sở hữu nhan sắc xinh đẹp với đôi mắt to tròn và khuôn mặt bầu bĩnh

Năm 18 tuổi, Thúy Nga thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM và trở thành học trò của nghệ sĩ Minh Nhí, quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất

Năm 2000, Thúy Nga gặp nghệ sĩ Hồng Vân và gia nhập sân khấu kịch Phú Nhuận. Có đất dụng võ, cô liên tục "làm mưa, làm gió" ở các vở kịch, tiểu phẩm hài. Thúy Nga ghi dấu trong mọi loại vai, từ cô bé tinh nghịch đến bà già láu cá

Cô đặc biệt được yêu thích khi hóa thân thành các bà lão Bắc, Trung, Nam. Năm 2003, Thúy Nga và Quốc Thuận thành lập nhóm hài riêng, làm tiểu phẩm tham gia chương trình "Gala Cười". Sau đó, hai nghệ sĩ tách riêng.

Ngoài việc là một diễn viên hài, Thúy Nga còn xuất hiện trên một số phim truyền hình và điện ảnh như: Hai lúa, Lấy vợ Sài Gòn, Khi đàn ông có bầu, Bộ ba rắc rối... và các DVD như: Cô dâu đại náo (5 phần), Giấc mơ Chí Phèo, Ba bà đại chiến...

Năm 2010, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Thúy Nga kết hôn, theo chồng sang Mỹ định cư và sinh con gái đầu lòng - bé Nguyệt Cát

Cô tiếp tục nghề diễn trên các sân khấu hải ngoại. Lúc này, Thúy Nga ghi dấu trong lòng khán giả với hình ảnh người phụ nữ đằm thắm, mặn mà

Năm 2013, Thúy Nga gây bất ngờ khi dự thi Hoa hậu Phu nhân người Việt Thế giới tại Mỹ. Cô giành giải á hậu. Năm 2015, Thúy Nga gặp phải biến cố hôn nhân, ly hôn chồng

Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, hiện tại, Thúy Nga sở hữu khối tài sản "khủng" khiến nhiều người ngưỡng mộ

Được biết, Thúy Nga là chủ nhân của một căn nhà nằm ngay mặt tiền ở quận 10, TP.HCM có giá trị khoảng gần 10 tỷ đồng. Đây là nơi Thúy Nga sống cùng mẹ, em trai và hai cô con gái sau sóng gió hôn nhân

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Á Đông truyền thống

Nội thất của căn nhà chủ yếu là màu nâu đen của gỗ - đậm chất thiền, tạo sự thư giãn và tĩnh tâm

Chưa hết xuýt xoa với dinh thự chục tỷ của Thúy Nga ở Việt Nam, người hâm mộ lại tiếp tục "choáng ngợp" với không gian sống của nữ danh hài và con gái tại Mỹ

Theo nội dung đoạn clip được Thúy Nga chia sẻ trên trang cá nhân, nhân dịp một người bạn đến chơi nhà, nữ nghệ sĩ hài đã giới thiệu và chia sẻ không gian sống trong căn biệt thự "khủng" ở Mỹ của mình

Căn biệt thự của danh hài Thúy Nga gây ấn tượng khi có 112 cửa sổ lớn nhỏ. Có thể thấy ngôi nhà của nữ danh hài được xây theo kiến trúc châu Âu, khuôn viên của biệt thự khá rộng rãi và đẹp mắt

Biệt thự rộng lớn của Thúy Nga có rất nhiều phòng

Không gian bếp rộng lớn với đầy đủ các thiết bị hiện đại

Hiện tại, Thúy Nga dành hầu hết thời gian cho công việc và con gái. Ở tuổi 44, cô gây ấn tượng khi sở hữu nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ và xinh đẹp

