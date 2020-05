Không chỉ là một trong những cặp vợ chồng được yêu thích nhất xứ Hàn, cặp đôi Kim Tae Hee - Bi Rain còn nổi tiếng với khả năng kiếm tiền siêu đỉnh

Năm 2011, trong một buổi quay quảng cáo, Kim Tae Hee và chàng diễn viên điển trai Bi Rain đã quen nhau. Năm 2013, cặp sao đình đám đã chính thức công khai chuyện hẹn hò và kết hôn sau 4 năm yêu đương nồng thắm. Nhiều người nhận xét, Kim Tae Hee về chung một nhà với Bi Rain, khối tài sản của hai người cộng lại được ví như "cuộc sát nhập của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hàn"

Cặp nghệ sĩ đình đám sở hữu khối tài sản "khủng" khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo các chuyên gia trong ngành bất động sản xứ Hàn, ước tính giá trị bất động sản của cặp đôi là vào khoảng 50 tỷ won (khoảng 43 triệu USD)

Tài sản có giá trị cao nhất mà hai ngôi sao sở hữu chính là một biệt thự trị giá 13 tỷ won (11,1 triệu USD) trong khu phố sang trọng Cheongdam-dong ở Seoul và một tòa nhà trị giá 26 tỷ won (22,2 triệu USD) cũng ở khu đó

Cặp đôi còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mới đây, trong đợt chống dịch Covid-19 ở Hàn Quốc, vợ chồng Kim Tae Hee cũng đã giảm giá nửa tiền thuê nhà tháng 3 cho tất cả khách hàng. Bên cạnh đó, Kim Tae Hee và Bi Rain cũng đã quyên góp 100 triệu won dưới tên cô con gái thứ hai cho một tổ chức từ thiện để giúp đỡ những bà mẹ đơn thân

Ngày 13-4-2012, Jeon Ji Hyun kết hôn với bạn trai cùng tuổi Choi Joon Hyuk. Không chỉ nổi tiếng bởi "tài sắc vẹn toàn", cặp đôi còn gây chú ý bởi khối tài sản khổng lồ

Sau thành công của bộ phim "Cô nàng ngổ ngáo" năm 2001, tên tuổi của "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun lên như "diều gặp gió". Cô góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, đồng thời trở thành gương mặt được các hãng thời trang săn đón

Tài năng và sự chăm chỉ đã giúp "mợ chảnh" sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Tổng giá trị bất động sản của nữ diễn viên lên đến 87,6 tỷ won (1.700 tỷ đồng), trong đó, đặc biệt phải kể tới tòa nhà có giá trị 32,5 tỷ won (647 tỷ đồng). Nhờ đó, Jeon Ji Hyun đã đứng thứ hai trong danh sách đại gia bất động sản hàng đầu của làng giải trí xứ kim chi



So với mỹ nhân hàng đầu Kbiz Jeon Ji Hyun, Choi Joon Hynk cũng "không phải dạng vừa". Gia đình Choi được coi là một trong những "danh gia vọng tộc" hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh là con trai thứ ba của Choi Gun - người sở hữu Alpha Asset Management. Bà ngoại anh là nhà thiết kế hanbok nổi tiếng thế giới Lee Young Hee

Choi Joon Hyuk từng làm việc ở Bank of America - ngân hàng lớn nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, tháng 2-2019, anh nghỉ việc để về Hàn Quốc hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình. Ngày 11-4-2020, Choi Joon Huynk được bổ nhiệm vào vị trí CEO tập đoàn tài chính Alpha Asset Management. Ngoài ra, nhờ kinh doanh riêng, chồng của Jeon Ji Hyun cũng sở hữu khối tài sản lên tới 40 tỷ won (773 tỷ đổng)

Đều là những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc và sở hữu khối tài sản kếch xù, Jang Dong Gun và Go So Young luôn được mệnh danh là "cặp Brangilena" của xứ sở kim chi

Điều này được chứng minh ngay từ khi cặp đôi tổ chức lễ thành hôn mà người ta vẫn nhắc đến như một "đám cưới thế kỷ" của showbiz Hàn. Cặp đôi đình đám đã mạnh tay chi số tiền 1 tỷ won (khoảng 21 tỷ đồng) cho ngày vui của mình



Đài truyền hình Hàn từng đưa tin một số bất động sản nổi bật của cặp sao như: Biệt thự tại Heukseok-dong (quận Dongjak, Seoul), biệt thự ở khu nhà giàu Cheongdamdong giá 10 tỷ won (200 tỷ đồng), căn hộ cao cấp ba tỷ won (hơn 60 tỷ đồng) tại tòa nhà Mark Hills đối diện sông Hàn...

Cả gia đình thường xuyên sinh sống tại tòa nhà chung cư Mark Hills, khu Cheongdam-dong bên bờ sông Hàn. Chung cư này có 10 tầng và chỉ có 18 căn hộ

Hiện tại, Jang Dong Gun và Go So Young đang có một cuộc sống hạnh phúc bên cậu con trai sinh năm 2010 và cô con gái 6 tuổi. Không chỉ sở hữu khối bất động sản đáng mơ ước, Jang Dong Gun còn đứng thứ 10 trong danh sách "Những người nổi tiếng nắm giữ giá trị cổ phiếu cao nhất" khi nắm giữ cổ phiếu của công ty quản lý SM C&C

Trì Trọng Thụy sinh năm 1952. Ông được khán giả biết đến khi đảm nhận vai Đường Tăng trong bộ phim 41 tập của "Tây Du Ký" 1986. Không chỉ nổi tiếng với những vai diễn đình đám, Trì Trọng Thụy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ doanh nhân Trần Lệ Hoa

Năm 1990, Trì Trọng Thụy đã kết hôn cùng bà Trần Lệ Hoa, một nữ doanh nhân đã có gia đình và hơn ông 11 tuổi. Khi kết hôn với bà Trần Lệ Hoa, Trì Trọng Thụy từng bị dư luận xì xào là người tham tiền và vật chất, nhưng ông khẳng định thời gian sẽ trả lời tất cả

Theo Forbes, năm 2018 tổng số tài sản của Trần Lệ Hoa là 4,5 tỷ USD, nằm trong Top 3 phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Năm 2019, Huran cho hay bà xếp thứ 49/ 400 người giàu có nhất đất nước tỷ dân và đứng thứ 298 trong Danh sách tỷ phú toàn cầu của Forbes. Giới truyền thông Trung Quốc gọi bà là "nữ vương bất động sản"

Sau kết hôn, "Đường Tăng" rút khỏi làng giải trí và chuyển hướng sang kinh doanh. Ông là giám đốc bảo tàng gỗ tử đàn có trụ sở tại Bắc Kinh. Hiện tại, vợ chồng Trì Trọng Thụy sở hữu những cơ ngơi bậc nhất như Câu lạc bộ Trường An hay hệ thống chung cư Lệ Uyển với giá trị cao

Cặp đôi "trai tài gái sắc" Đông Nhi - Ông Cao Thắng được mệnh danh là cặp vợ chồng nghệ sĩ quyền lực và giàu có nhất nhì showbiz Việt

Sinh năm 1986, Ông Cao Thắng là thiếu gia của tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng có tiếng tăm trong giới kinh doanh tại Sài Gòn. Tuy nhiên, không dựa dẫm vào gia đình, Ông Cao Thắng đã tìm cho mình lối đi riêng. Năm 2012, anh đã cho ra đời công ty riêng của mình

Công ty mà Ông Cao Thắng sở hữu chính là 6th Sense Entertainment JSC. Không chỉ quản lý Đông Nhi, đây còn là nơi đào tạo ra nhiều nhóm nhạc trẻ nổi tiếng

Về phía Đông Nhi, cô cũng được mệnh danh là nữ nghệ sĩ giàu có nhất nhì làng giải trí Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ đã có chỗ đứng nhất định trong thị trường âm nhạc. Cô trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều chương trình với mức cát - sê "khủng". Bên cạnh đó, những hợp đồng quảng cáo cũng giúp cô đem về nguồn thu lớn

Đông Nhi từng tiết lộ, thu nhập trong 1 năm của mình và bạn trai có thể nuôi công ty với 40 nhân viên, xây nhà, mua xe hơi, làm thêm những dự án, nhóm nhạc... Cặp đôi còn dành thời gian cho những chuyến du lịch xa xỉ tại các địa điểm nổi tiếng

