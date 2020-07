Quấn khăn thành áo: Đây là xu hướng bắt nguồn từ những mỹ nhân Hollywood. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nó bỗng phổ biến trở lại ở các nước châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc





Nhiều người cho rằng, Jennie và Lisa (2 thành viên của nhóm nhạc BlackPink) chính là những mỹ nhân đi đầu trong công cuộc "lăng xê" xu hướng này tại châu Á





Tùy vào họa tiết của từng chiếc khăn mà các sao Hàn sẽ lựa chọn cách phối đồ và phụ kiện đi kèm khác nhau





Công thức phối đồ đơn giản nhất mà đa số mỹ nhân Hàn đều sử dụng đó là quấn khăn theo dáng áo yếm kết hợp cùng quần jeans năng động





Shuhua ((G)I-DLE) có cách phối đồ an toàn khi kết hợp khăn lụa màu sắc với quần xanh rêu. Ngoài ra, dáng áo cúp ngực còn giúp nữ thần tượng khoe trọn bờ vai gợi cảm của mình





Hyoyeon (SNSD) cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng khi phối chiếc khăn lụa đỏ rực của Louis Vuitton với quần ống loe đầy thời thượng





Sử dụng khăn làm băng đô: Đây cũng được coi là một trong những xu hướng thời trang phổ biến tại "xứ sở Kim Chi"





Nayeon (Twice) cực kì ưa chuộng kiểu băng đô được biến tấu từ các mẫu khăn lụa





Để tạo thêm sự thu hút, mỹ nhân sinh năm 1995 thường khéo léo lựa chọn băng đô đồng điệu với trang phục





Vốn nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng, cá tính, Seulgi (Red Velvet) khiến người hâm mộ “tan chảy” khi xuất hiện đầy ngọt ngào cùng chiếc băng đô làm từ khăn lụa



Cô nàng Chorong (Apink) được nhiều người khen ngợi trẻ trung khi sử dụng băng bô khăn lụa họa tiết da báo

Sử dụng khăn buộc tóc: Ngoài việc dùng làm băng đô, khăn lụa còn được nhiều sao Hàn biến tấu thành dây buộc tóc sành điệu





Để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục, Irene (Red Velvet) đã “hô biến” chiếc khăn lụa tím thành dây buộc tóc “có một không hai”





Sae Rom (Fromis 9) trông nữ tính hơn với chiếc dây buộc tóc được biến tấu từ khăn lụa





YooA (Oh My Girl) làm cho mái tóc tết trở nên mới mẻ, độc đáo khi kết hợp cùng khăn lụa vàng





