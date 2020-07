Hồ Tây là hồ lớn nhất và là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội, rộng đến 500ha. Con đường vòng quanh hồ dài gần hai chục km, thơ mộng, quanh năm tươi mát, thu hút khách thập phương. Đối với tâm hồn người mơ mộng, đến với cây cầu gỗ Hồ Tây như bước ra một cổng trời mới. Cầu gỗ Yên Phụ là địa điểm check in hot đối với các bạn trẻ nhờ vẻ đẹp thơ mộng và thoáng đãng. Chiếc cầu gõ được người dân bắc lên Nếu bạn muốn vui chơi giải trí thì nửa vòng hồ Trúc Bạch là nơi tập trung của trò chơi đạp vịt. So với các khu đạp vịt quanh Hà Nội khác thì Hồ Tây là địa điểm lý tưởng hơn cả bởi không gian rộng mở và thoáng đãng. Với nhiều người, câu cá như một môn thể thao không thể thiếu sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Chiều muộn bên Hồ Tây Vào mỗi cuối chiều, người dân thủ đô đi chơi dễ dàng bắt gặp cảnh tượng đẹp mắt mây phai ( hay còn được gọi là mây ngũ sắc ) thường xuất hiện vào thời gian gần đây. Một buổi chiều bình dị của hai bà cháu ở Hồ Tây Một người dân Hà Nội chia sẻ: "Hà Nội xa biển quá mà Hồ Tây thì ngay gần lại rộng lớn, cũng chẳng khác biển là bao. Thế là thỏa mãn được nỗi nhớ biển!" SUP hay còn gọi là chèo ván là môn thể thao mới lạ được giới trẻ Hà Thành rất yêu thích trong mùa hè này. Điểm cộng của môn thể thao dưới nước này là bạn hoàn được quyền chủ động đứng, ngồi tùy ý mà không hề gò bó. Mỗi góc nhìn trong từng thời điểm, bình minh hay hoàng hôn thì Hồ Tây vẫn khoác lên mình một vẻ đẹp thơ mông, dịu dàng. Những hôm nắng nóng đổ lửa, thì chiều muộn trên Hồ Tây lại yên bình mang một màu sắc rất lạ. Có thể nói rằng hoàng hôn Hồ Tây là góc lãng mạn nhất trong bức tranh Hà Nội đa sắc màu: là thế giới của sự trong trẻo, đẹp đẽ và đầy mộng mơ. Có những đoạn Hồ Tây trở nên hối hả lạ thường khi dòng người đi học, đi làm về từ khắp ngả. Những nhà hàng quán xá hướng mặt ra hồ, dần đông đúc những bạn trẻ, xen lẫn khách du lịch nước ngoài. Hồ Tây với nét bình yên nhẹ nhàng làm lòng người dịu lại giữa những ngày hè nóng bức. Nếu bạn đang yêu, chưa yêu và sẽ yêu thì Hồ Tây luôn là nơi để đi tới mỗi khi hẹn hò, cảm giác này không thể tìm được ở đâu khác.

