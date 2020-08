Tối 7-8-2020, chương trình "Người ấy là ai?" số đặc biệt đã chính thức khép lại với kết quả không thể ngọt ngào hơn cho nữ chính - Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Bó hoa "định mệnh" được người đẹp chuyển giới trao cho CEO người Singapore - Matt Liu





Ngay sau đó, thông tin chi tiết về nam chính bén duyên cùng Hương Giang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người hâm mộ





Nam chính Matt Liu có quốc tịch Singapore, năm nay 26 tuổi và kém Hương Giang 3 tuổi





Anh đến Việt Nam từ năm 2016, hiện làm giám đốc một công ty sản xuất linh kiện, đồng thời đầu tư một dự án khu công nghiệp lớn. Dù tuổi đời còn trẻ, Matt đã có kinh tế vững vàng





Matt Liu là người yêu thích thể thao, đặc biệt là đánh golf





Ngoài ra, CEO người Singapore còn đam mê tốc độ và sở hữu một bộ sưu tập xe hạng sang





Bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu được Matt Liu đăng tải trên trang cá nhân





Trên trang cá nhân, chàng CEO Singapore cũng thường xuyên đăng tải ảnh đi công tác, du lịch tại nhiều quốc gia





Bên cạnh những thông tin giới thiệu khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải chú ý này, Matt Liu còn chinh phục Hương Giang và dàn cố vấn tại sân khấu "Người ấy là ai?" bằng chính phong thái lịch lãm, sự chân thành và lối ứng xử vô cùng thông minh, dí dỏm





Là mẫu đàn ông thành đạt nhưng Matt Liu lại xem gia đình là một phần quan trọng nhất của mình. Không chỉ thế, nam doanh nhân cho biết anh cũng sẽ dành tình cảm, sự quan tâm như thế cho bạn gái tương lai





Matt Liu cho biết đã tìm hiểu kỹ về Hương Giang, đến chương trình "Người ấy là ai" để tìm Hương Giang. Gia đình anh cũng biết điều đó và động viên con trai "cố lên"





Anh không quan tâm đến quá khứ của Hương Giang. Với chuyện con cái, nếu cả hai kết hôn, anh sẽ cởi mở về vấn đề nhận con nuôi





Hiện tại, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã chính thức trở thành "gái có chủ". Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng Hương Giang đã tìm được chàng trang xứng đôi vừa lứa sau thời gian dài độc thân





Ngay sau khi tập 14 "Người ấy là ai?" kết thúc, Hương Giang đăng hàng loạt hình ảnh tình tứ của cô và Matt Liu như một lời xác nhận cả hai đang rất hạnh phúc trong tình yêu





Ngoài hình ảnh được chụp tại phim trường "Người ấy là ai?", Hương Giang còn khiến cộng đồng mạng phát sốt khi đăng tải đoạn video cô bước lên siêu xe của Matt Liu cùng dòng chú thích: "Theo chàng về dinh". Nhìn thấy hình ảnh này, nhiều người hâm mộ nhận xét rằng Hương Giang không khác gì một nàng công chúa đã tìm được hoàng tử của đời mình





Chưa dừng lại ở đó, Hương Giang còn không ngần ngại tung ảnh cô và Matt Liu tay trong tay vô cùng hạnh phúc trong chuyến đi Đà Lạt lên Facebook. Instagram cá nhân của nữ ca sĩ cũng được phủ sóng bởi những bức ảnh cô thoải mái thể hiện tình cảm cùng bạn trai





Đáp lại tình cảm của người yêu, chàng CEO điển trai cũng đăng ảnh anh và Hương Giang cùng dòng chú thích đầy tình cảm: "Em à, cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, nhưng có thể ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý em. Cảm ơn em vì đã chọn anh"





Trước đó, cả Hương Giang và Matt Liu đều chỉ mới úp mở chuyện cả hai hẹn hò sau chương trình vì lý do bảo mật. Tuy nhiên, ngay sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra bằng chứng chứng minh cặp đôi đang tìm hiểu nhau





Tấm hình "Sài Gòn đẹp nhất về đêm" được Hương Giang đăng tải trên mạng xã hội cách đây không lâu





Matt Liu cùng "check-in" ở một địa điểm tương tự và cái bóng phản chiếu trên gương không ai khác chính là Hương Giang





Ngoài ra, chuyến đi Đà Lạt của Hương Giang và Matt Liu cùng gia đình "Hoa dâm bụt" cũng được anh chàng CEO "nhá hàng" trước đó trên Instagram vào ngày 29-6





Mối tình của Hương Giang và Matt Liu làm cho cả showbiz Việt rộn ràng. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Lý Qúy Khánh, Ngô Kiến Huy... đều vui mừng chúc phúc cho cặp đôi





Nam ca sĩ Đức Phúc còn đăng tải tấm ảnh chụp chung tại Đà Lạt của gia đình "Hoa dâm bụt" với cặp đôi Matt Liu - Hương Giang, kèm theo đó là tâm sự Đức Phúc hi vọng sẽ được hát trong đám cưới của hai người





Hi vọng Hương Giang và Matt Liu sẽ có mối quan hệ tốt đẹp sau khởi đầu vô cùng thú vị từ sân chơi "Người ấy là ai?"





