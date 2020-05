Mới đây, trang Starmometer của Philippines công bố Top 100 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2020

Danh sách 100 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2020 dựa trên kết quả của một loạt cuộc thăm dò, bình chọn trên mạng xã hội cũng như các nền tảng trực tuyến do trang Starmometer thực hiện từ ngày 4-4 đến 22-5-2020. Hàng loạt mỹ nhân từ Âu sang Á sở hữu nhan sắc đỉnh cao cùng danh tiếng vượt bậc đã quy tụ trong bảng xếp hạng này

Đáng chú ý, Hoàng Thùy là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách toàn sao "khủng" này. Vượt qua 4 mỹ nhân: Alisa Manyonok (Belarus), nữ diễn viên người Ấn Jennifer Winget, người mẫu Iran Mahlagha Jaberi và Tamaryn Green (Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2018), chân dài gốc Thanh Hóa đứng thứ 96 trong bảng xếp hạng nhan sắc của Starmometer

Hoàng Thùy, tên đầy đủ là Hoàng Thị Thùy, sinh năm 1992 tại Thanh Hóa. Cô từng trải qua thời niên thiếu khó khăn khi phải bán hàng rong trên tàu để phụ giúp gia đình

Năm 2011, khi còn đang là sinh viên trường Đại học Kiến trúc, Hoàng Thùy đã đăng ký tham dự cuộc thi Vietnam's Next Top Model với hy vọng thay đổi cuộc sống và đánh thức giấc mơ người mẫu

Thời điểm đó, cô gây ấn tượng bởi hình ảnh một cô gái quê sở hữu chiều cao khủng, thân hình "cò hương" cùng quyết tâm lớn để chinh phục danh hiệu quán quân

Trong suốt cuộc thi, Hoàng Thùy ngày càng tiến bộ trong những khung hình, kỹ năng tạo dáng trước ống kính hay khả năng catwalk của cô cũng được đánh giá cao

Những cố gắng của Hoàng Thùy đã được đền đáp vô cùng xứng đáng. Chính siêu mẫu Tyra Banks - "mẹ đẻ" của phiên bản gốc America's Next Top Model - đã chọn cô làm quán quân của cuộc thi năm đó. Nhiều khán giả gọi chiến thắng của cô là hành trình "vịt hóa thiên nga"

Danh hiệu quán quân Vietnam's Next Top Model 2011 mở ra cho Hoàng Thùy nhiều cơ hội để sải bước trên các sàn diễn thời trang trong nước và quốc tế. Với gương mặt đậm chất Á đông, khung xương chuẩn và chiều ca nổi bật, Hoàng Thùy liên tục xuất hiện tại London Fashion Week, New York Fashion Week…

Song song với kinh nghiệm trình diễn, thời điểm này, Hoàng Thùy cũng cho người hâm mộ thấy được màn "lột xác" ngoạn mục về phong cách thời trang. Từ một nàng "cò hương" với gu ăn mặc quê mùa, Hoàng Thùy liên tục thay đổi, làm mới bản thân với những "bộ cánh" hợp thời và sành điệu

Hoàng Thùy cũng chú trọng tới việc cải thiện vóc dáng để sở hữu thân hình săn chắc, khỏe mạnh, quyến rũ hơn

Dù chỉ diện phục trang đơn giản nhưng Hoàng Thùy vẫn toát lên khí chất và đẳng cấp của một siêu mẫu hàng đầu Việt Nam

Điểm sáng tiếp theo trong sự nghiệp người mẫu của Hoàng Thùy là trở thành một trong ba huấn luyện viên của The Face Vietnam 2017

Trong cuộc thi này, Hoàng Thùy rất chú trọng tới hình tượng của bản thân. "Chân dài" sinh năm 1992 đầu tư kỹ càng về mặt trang phục cho mỗi lần xuất hiện

Tuy nhiên, vị trí huấn luyện viên của The Face Vietnam 2017 này cũng vướng không ít tranh cãi khi nhiều người cho rằng, Hoàng Thùy không phù hợp vì chưa có kinh nghiệm trong việc làm người mẫu quảng cáo. Vượt qua những ồn ào đó, Hoàng Thùy dẫn dắt học trò Tường Linh giành vị trí Á quân chung cuộc

Cũng trong năm 2017, cô tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định ghi danh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bên cạnh những lời động viên, một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng Hoàng Thùy sở hữu gương mặt góc cạnh, không phù hợp với một cuộc thi nhan sắc

Tuy nhiên, việc tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính là bước đà lớn nhất để Hoàng Thùy thay đổi hình ảnh, mang tới cho công chúng hình ảnh người phụ nữ đậm chất Á Đông

Tập luyện thể thao thường xuyên kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, hợp lý đã giúp Hoàng Thùy thay đổi vóc dáng một cách đáng kể. Từ một cô gái có thân hình gầy gò, Hoàng Thùy đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi sở hữu thân hình săn chắc, gợi cảm vô cùng quyến rũ

Gu ăn mặc, phong cách trang điểm của Hoàng Thùy cũng được thay đổi. Những chiếc váy bó sát tôn dáng, kiểu trang điểm nền nã và mái tóc đen dài bồng bềnh dần trở thành "thương hiệu" của Hoàng Thùy

Sự thay đổi hợp lý đó đã giúp Hoàng Thùy có mặt trong Top 5 trả lời ứng xử và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Sau khi được trao danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi nhan sắc danh giá bậc nhất Việt Nam, Hoàng Thùy theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ. Cô thường xuyên diện những trang phục được cắt xẻ một cách táo bạo

Trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoàng Thùy được ban tổ chức lựa chọn để "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Bên cạnh việc trau dồi kiến thức cùng khả năng ngoại ngữ, Hoàng Thùy khiến khán giả yên tâm về nhan sắc và phong cách ngày một chín muồi của mình

Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ cùng thần thái "đỉnh cao" của Hoàng Thùy khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hoàng Thùy lọt vào Top 20 chung cuộc tại Miss Universe 2019. Mặc dù chỉ dừng chân ở Top 20, tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Hoàng Thùy vẫn ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Cuộc thi này cũng là "bệ phóng", giúp cô trở thành gương mặt được nhiều khán giả quốc tế chú ý

Có thể nói, con đường sự nghiệp, phong cách và nhan sắc của Hoàng Thùy là một hành trình vô cùng ấn tượng, từ hình ảnh cô người mẫu cá tính tới mỹ nhân cuốn hút với vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Hình ảnh của Hoàng Thùy hiện tại chính là kết quả của một cuộc đầu tư, thay đổi và hoàn thiện một cách nghiêm túc

