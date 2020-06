Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã đăng tải video công bố danh sách 50 Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất thập niên. Trong đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê đứng ở vị trí thứ 23. Thông tin mới này đã khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam vô cùng tự hào H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017. Kể từ thời điểm đó, người đẹp đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc Ngày mới đăng quang, H'Hen Niê đã gây ấn tượng đặc biệt bởi nhan sắc và vẻ đẹp độc đáo, khác hẳn so với những Hoa hậu trước đây của Việt Nam Cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ nhờ sự thân thiện, giản dị của mình Trong thời gian nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ của mình, H'Hen Niê đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện và gây dựng được nhiều quỹ hỗ trợ người nghèo Trong đó, phải kể đến dự án hợp tác với tổ chức Room to Read. Cụ thể, H'Hen Niê đã gây quỹ với khoản tiền lên đến 22.000 USD để xây dựng thư viện thân thiện Room to Read với sách vở chất lượng cao cho trẻ em tại tỉnh Lâm Đồng Đồng thời, cô cũng tài trợ cho 50 em nữ sinh đến từ châu Á và châu Phi để hoàn thành bậc trung học phổ thông và phát triển các kĩ năng sống thông qua chương trình Hỗ trợ Giáo dục cho nữ sinh Với sứ mệnh là Đại sứ Toàn cầu Room To Read, Hoa hậu H’Hen Niê đã có các hoạt động tích cực và ý nghĩa trải dài trên các tỉnh thành ở Việt Nam bằng những hoạt động thiết thực như diễn giả tư vấn tâm lý nữ sinh, tham gia trại hè nữ sinh, trao học bổng… Cô vẫn tiếp tục tham gia các dự án cộng đồng kể cả sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu của mình từ cuối năm 2019 Ngoài ra, H'Hen Niê còn đồng hành với Đại sứ quán Anh truyền thông phòng chống buôn người. Cô chia sẻ: "Là một người con dân tộc thiểu số, nơi mà rất nhiều người đặc biệt là trẻ em gái là đối tượng của nạn buôn người, tôi cảm nhận được tầm quan trọng của vấn đề này. Tôi mong muốn người dân hiểu và tự trang bị cho bản thân và người thân kiến thức để không bị rơi vào bẫy của tội phạm mua bán người" Năm 2018, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Tại đây, đại diện Việt Nam đã gây ấn tượng đặc biệt với khán giả quốc tế bởi phong thái tự tin, nhan sắc đẹp lạ cùng sự thông minh, duyên dáng của mình Bộ trang phục "Bánh mỳ" của cô đã nhận được lời ngợi khen từ khán giả quốc tế Nhan sắc Việt Nam đã lọt vào top5 chung cuộc Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2018. Đây là thành tích tốt nhất mà 1 đại diện Việt Nam từng đạt được tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Kể cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, nhan sắc H'Hen Niê liên tục được đánh giá cao và lọt vào nhiều bảng xếp hạng quốc tế của các chuyên trang sắc đẹp Năm 2019, cô còn vượt qua Hoa hậu Quốc tế Mariem Velazco giành giải thưởng gương mặt xuất sắc nhất của giải thưởng Timeless Beauty 2018 do chuyên trang sắc đẹp Missosology tổ chức bình chọn Và mới đây nhất, việc lọt vào danh sách 50 Hoa hậu Hoàn vũ đẹp nhất thập niên đã 1 lần nữa khẳng định nhan sắc của đại diện Việt Nam trên trường quốc tế

