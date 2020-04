Mới đây, hôm 15-4, Minh Tú đã đăng tải loạt ảnh so sánh nhan sắc ngày ấy - bây giờ đầy khác biệt của cô khiến khán giả vô cùng thích thú

Minh Tú sinh ngày 14-11-1992. Xuất hiện lần đầu tiên trên sàn diễn của cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam 2011", cô gây ấn tượng với một khuôn mặt "lạ" và chiều cao 1m78 đầy ấn tượng. Thời kỳ này, dáng vóc của Minh Tú khá gầy, chỉ vỏn vẹn 48kg và làn da ngăm

Tiếp tục ghi danh mùa sau của Siêu mẫu Việt Nam năm 2013, Minh Tú thời điểm này đã cải thiện khá nhiều về ngoại hình. Sau thành công vào năm 2013, cô có sự "lột xác" ngoạn mục về ngoại hình. Minh Tú trở nên xinh đẹp, hấp dẫn cùng thân hình nóng bỏng, nước da nâu cùng đôi môi cong gợi tình. Cô được mệnh danh là "bản sao Việt của Angelina Jolie"

Với nhan sắc quyến rũ cùng tài năng nổi bật, Minh Tú là cái tên được nhiều hãng thời trang săn đón. Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, cô nàng còn thử sức trong lĩnh vực diễn xuất. Năm 2019, cô đảm nhận vai chính trong bộ phim đầu tay "Hoa hậu giang hồ" của Lương Mạnh Hải



Sinh năm 1978, Xuân Lan là một trong những "chân dài" thuộc thế hệ người mẫu đầu tiên của thời trang Việt Nam. Cô gây ấn tượng trong lòng người hâm mộ bởi thân hình lý tưởng, gương mặt "lạnh", mái tóc tém cá tính cùng phong thái đỉnh cao

Ngày đầu vào nghề, Xuân Lan ghi dấu ấn trong lòng khán giả với gương mặt "xấu lạ" cùng những sải bước đầy chuyên nghiệp trên sân khấu

Xuân Lan đã khai thác và tận dụng thế mạnh của bản thân. Cô dần định hình được phong cách thời trang của mình. Với phong thái lạnh lùng, mái tóc cắt ngắn cá tính kiểu ma-nơ-canh, Xuân Lan dần chiếm được cảm tình của người hâm mộ và được mệnh danh là "Kate Moss Việt Nam"

Mặc dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng Xuân Lan vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, quyến rũ của mình. Đầu tháng 1-2020, cô gây bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc kết hôn cùng Nguyễn Ngọc Lâm - một nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim nổi tiếng

Hoàng Thùy sinh năm 1992 tại Thanh Hóa. Cô được biết tới lần đầu khi tham gia cuộc thi "Vietnam's Next Top Model 2011" và giành quán quân. Thời điểm đó, cô gây ấn tượng bởi hình ảnh một cô gái quê sở hữu chiều cao "khủng", thân hình cò hương và nước da ngăm

Danh hiệu quán quân "Vietnam's Next Top Model 2011" mở ra cho Hoàng Thùy nhiều cơ hội để sải bước trên các sàn diễn thời trang trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Hoàng Thùy cũng được đánh giá có sự "thăng hạng" về nhan sắc và phong cách. Từ một cô gái có phong cách quê mùa, Hoàng Thùy liên tục thay đổi để làm mới bản thân. Với gu thời trang đỉnh cao, cá tính, chân dài sinh năm 1992 nhiều lần được xếp vào danh sách những tín đồ mặc đẹp tại các sự kiện thời trang

Năm 2017, cô ghi danh dự thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Mặc cho những ý kiến trái chiều từ phía dư luận, người đẹp nỗ lực thay đổi từ ngoại hình đến phong cách trình diễn. Nhan sắc ngày một quyến rũ đã giúp cô góp mặt trong Top 5 trả lời ứng xử và giành danh hiệu Á hậu 1

Năm 2019, Hoàng Thùy "nối gót" H'Hen Niê trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế "Miss Universe 2019". Cô đã nỗ lực tập luyện để cải thiện vóc dáng "mình dây". Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện, Hoàng Thùy đã gây chú ý với gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng săn chắc, bốc lửa

Sinh ngày 22-7-1983, Thanh Hằng được biết đến là biểu tượng thời trang và kiều nữ hàng đầu của showbiz Việt. Năm 2002, khi mới 19 tuổi, với chiều cao 1m73 ấn tượng cùng nụ cười rạng rỡ, làn da nâu khỏe khoắn, Thanh Hằng đã trở thành "Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh"

Vương miện Hoa hậu là bệ phóng giúp Thanh Hằng có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Đôi chân dài miên man, thần thái đỉnh cao đã giúp cô trở thành gương mặt được các hãng thời trang nổi tiếng săn đón. Ngoài ra, Thanh Hằng cũng thử sức với nghiệp diễn. Cô đảm nhận vai chính trong một số bộ phim đình đám như: Nụ hôn thần chết, Người mẫu... và mới đây nhất là "Chị chị em em"

Người đẹp họ Phạm được đánh giá là ngày càng "thăng hạng" về nhan sắc. "Chân dài 1,12m" Thanh Hằng sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm cùng phong cách thời trang độc đáo, ấn tượng

Hiện tại, dù đã ở tuổi 37 nhưng Thanh Hằng vẫn "đốn tim" người hâm mộ bởi nhan sắc mặn mà, quyến rũ. Dù phải làm việc với cường độ liên tục nhưng người đẹp luôn rạng rỡ, xinh tươi. Được biết, chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao là bí quyết giúp nàng "chân dài" duy trì được nét đẹp như thuở thiếu nữ

Lan Khuê sinh ngày 4-1-1992 tại TP. HCM. Với chiều cao nổi bật, trước khi tham gia các cuộc thi người mẫu trong và ngoài nước, Lan Khuê từng là một người mẫu tự do

Người đẹp đã từng gặt hái nhiều giải thưởng trong sự nghiệp người mẫu, trong đó phải kể tới danh hiệu "giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013", Á quân 2 cuộc thi "Siêu mẫu châu Á 2012" và danh hiệu "Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014"

Sau khi đăng quang các cuộc thi lớn, nhan sắc của Lan Khuê ngày càng nổi bật. Cô gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ cùng phong cách ăn mặc vô cùng thời thượng

Tháng 11-2019, Lan Khuê hạ sinh con trai đầu lòng với ông xã John Tuấn Nguyễn. Sau sinh, cô được khen ngày càng "thăng hạng" về nhan sắc. Đặc biệt, "mẹ bỉm sữa" Lan Khuê rất chịu khó thay đổi phong cách, từ dịu dàng tới năng động, cá tính

Trương Ngọc Ánh, sinh năm 1976, là một trong những "chân dài" trong dàn người mẫu Việt thế hệ đầu. Cô từng giành giải nhất cuộc thi "Nữ sinh duyên dáng Hà Nội" năm 1992 và sau đó là "Hoa khôi Noel Hà Nội". Từ sau khi đoạt giải "Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai Cập 1998", Trương Ngọc Ánh hoạt động song song cả hai lĩnh vực điện ảnh, thời trang và đều đạt được những thành công nhất định

Ở tuổi đôi mươi, Trương Ngọc Ánh sở hữu vẻ đẹp "hút hồn" với sống mũi cao và đôi môi quyến rũ. Cô trở thành biểu tượng của vẻ đẹp cá tính, sắc sảo. Những năm 90, hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên các tạp chí thời trang cũng như các bộ ảnh lịch

Đến nay, sau hơn 20 năm gia nhập làng giải trí, Trương Ngọc Ánh ngày càng mặn mà, nữ tính. Ở tuổi 44, "chân dài" họ Trương vẫn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, cô đều trở thành tâm điểm của báo giới, truyền thông

Dù đối mặt với nhiều tin đồn thẩm mỹ nhưng Trương Ngọc Ánh chưa bao giờ lên tiếng xác nhận hay phủ định. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật những bức ảnh khoe nhan sắc trẻ trung và thân hình với những đường cong "bốc lửa"

Mới đây, hôm 15-4, Minh Tú đã đăng tải loạt ảnh so sánh nhan sắc ngày ấy - bây giờ đầy khác biệt của cô khiến khán giả vô cùng thích thú

Minh Tú sinh ngày 14-11-1992. Xuất hiện lần đầu tiên trên sàn diễn của cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam 2011", cô gây ấn tượng với một khuôn mặt "lạ" và chiều cao 1m78 đầy ấn tượng. Thời kỳ này, dáng vóc của Minh Tú khá gầy, chỉ vỏn vẹn 48kg và làn da ngăm

Tiếp tục ghi danh mùa sau của Siêu mẫu Việt Nam năm 2013, Minh Tú thời điểm này đã cải thiện khá nhiều về ngoại hình. Sau thành công vào năm 2013, cô có sự "lột xác" ngoạn mục về ngoại hình. Minh Tú trở nên xinh đẹp, hấp dẫn cùng thân hình nóng bỏng, nước da nâu cùng đôi môi cong gợi tình. Cô được mệnh danh là "bản sao Việt của Angelina Jolie"

Với nhan sắc quyến rũ cùng tài năng nổi bật, Minh Tú là cái tên được nhiều hãng thời trang săn đón. Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, cô nàng còn thử sức trong lĩnh vực diễn xuất. Năm 2019, cô đảm nhận vai chính trong bộ phim đầu tay "Hoa hậu giang hồ" của Lương Mạnh Hải



Sinh năm 1978, Xuân Lan là một trong những "chân dài" thuộc thế hệ người mẫu đầu tiên của thời trang Việt Nam. Cô gây ấn tượng trong lòng người hâm mộ bởi thân hình lý tưởng, gương mặt "lạnh", mái tóc tém cá tính cùng phong thái đỉnh cao

Ngày đầu vào nghề, Xuân Lan ghi dấu ấn trong lòng khán giả với gương mặt "xấu lạ" cùng những sải bước đầy chuyên nghiệp trên sân khấu

Xuân Lan đã khai thác và tận dụng thế mạnh của bản thân. Cô dần định hình được phong cách thời trang của mình. Với phong thái lạnh lùng, mái tóc cắt ngắn cá tính kiểu ma-nơ-canh, Xuân Lan dần chiếm được cảm tình của người hâm mộ và được mệnh danh là "Kate Moss Việt Nam"

Mặc dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng Xuân Lan vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, quyến rũ của mình. Đầu tháng 1-2020, cô gây bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc kết hôn cùng Nguyễn Ngọc Lâm - một nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim nổi tiếng

Hoàng Thùy sinh năm 1992 tại Thanh Hóa. Cô được biết tới lần đầu khi tham gia cuộc thi "Vietnam's Next Top Model 2011" và giành quán quân. Thời điểm đó, cô gây ấn tượng bởi hình ảnh một cô gái quê sở hữu chiều cao "khủng", thân hình cò hương và nước da ngăm

Danh hiệu quán quân "Vietnam's Next Top Model 2011" mở ra cho Hoàng Thùy nhiều cơ hội để sải bước trên các sàn diễn thời trang trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Hoàng Thùy cũng được đánh giá có sự "thăng hạng" về nhan sắc và phong cách. Từ một cô gái có phong cách quê mùa, Hoàng Thùy liên tục thay đổi để làm mới bản thân. Với gu thời trang đỉnh cao, cá tính, chân dài sinh năm 1992 nhiều lần được xếp vào danh sách những tín đồ mặc đẹp tại các sự kiện thời trang

Năm 2017, cô ghi danh dự thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Mặc cho những ý kiến trái chiều từ phía dư luận, người đẹp nỗ lực thay đổi từ ngoại hình đến phong cách trình diễn. Nhan sắc ngày một quyến rũ đã giúp cô góp mặt trong Top 5 trả lời ứng xử và giành danh hiệu Á hậu 1

Năm 2019, Hoàng Thùy "nối gót" H'Hen Niê trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế "Miss Universe 2019". Cô đã nỗ lực tập luyện để cải thiện vóc dáng "mình dây". Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện, Hoàng Thùy đã gây chú ý với gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng săn chắc, bốc lửa

Sinh ngày 22-7-1983, Thanh Hằng được biết đến là biểu tượng thời trang và kiều nữ hàng đầu của showbiz Việt. Năm 2002, khi mới 19 tuổi, với chiều cao 1m73 ấn tượng cùng nụ cười rạng rỡ, làn da nâu khỏe khoắn, Thanh Hằng đã trở thành "Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh"

Vương miện Hoa hậu là bệ phóng giúp Thanh Hằng có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Đôi chân dài miên man, thần thái đỉnh cao đã giúp cô trở thành gương mặt được các hãng thời trang nổi tiếng săn đón. Ngoài ra, Thanh Hằng cũng thử sức với nghiệp diễn. Cô đảm nhận vai chính trong một số bộ phim đình đám như: Nụ hôn thần chết, Người mẫu... và mới đây nhất là "Chị chị em em"

Người đẹp họ Phạm được đánh giá là ngày càng "thăng hạng" về nhan sắc. "Chân dài 1,12m" Thanh Hằng sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm cùng phong cách thời trang độc đáo, ấn tượng

Hiện tại, dù đã ở tuổi 37 nhưng Thanh Hằng vẫn "đốn tim" người hâm mộ bởi nhan sắc mặn mà, quyến rũ. Dù phải làm việc với cường độ liên tục nhưng người đẹp luôn rạng rỡ, xinh tươi. Được biết, chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao là bí quyết giúp nàng "chân dài" duy trì được nét đẹp như thuở thiếu nữ

Lan Khuê sinh ngày 4-1-1992 tại TP. HCM. Với chiều cao nổi bật, trước khi tham gia các cuộc thi người mẫu trong và ngoài nước, Lan Khuê từng là một người mẫu tự do

Người đẹp đã từng gặt hái nhiều giải thưởng trong sự nghiệp người mẫu, trong đó phải kể tới danh hiệu "giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013", Á quân 2 cuộc thi "Siêu mẫu châu Á 2012" và danh hiệu "Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014"

Sau khi đăng quang các cuộc thi lớn, nhan sắc của Lan Khuê ngày càng nổi bật. Cô gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ cùng phong cách ăn mặc vô cùng thời thượng

Tháng 11-2019, Lan Khuê hạ sinh con trai đầu lòng với ông xã John Tuấn Nguyễn. Sau sinh, cô được khen ngày càng "thăng hạng" về nhan sắc. Đặc biệt, "mẹ bỉm sữa" Lan Khuê rất chịu khó thay đổi phong cách, từ dịu dàng tới năng động, cá tính

Trương Ngọc Ánh, sinh năm 1976, là một trong những "chân dài" trong dàn người mẫu Việt thế hệ đầu. Cô từng giành giải nhất cuộc thi "Nữ sinh duyên dáng Hà Nội" năm 1992 và sau đó là "Hoa khôi Noel Hà Nội". Từ sau khi đoạt giải "Hoa hậu Thời trang quốc tế Ai Cập 1998", Trương Ngọc Ánh hoạt động song song cả hai lĩnh vực điện ảnh, thời trang và đều đạt được những thành công nhất định

Ở tuổi đôi mươi, Trương Ngọc Ánh sở hữu vẻ đẹp "hút hồn" với sống mũi cao và đôi môi quyến rũ. Cô trở thành biểu tượng của vẻ đẹp cá tính, sắc sảo. Những năm 90, hình ảnh của cô xuất hiện dày đặc trên các tạp chí thời trang cũng như các bộ ảnh lịch

Đến nay, sau hơn 20 năm gia nhập làng giải trí, Trương Ngọc Ánh ngày càng mặn mà, nữ tính. Ở tuổi 44, "chân dài" họ Trương vẫn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, cô đều trở thành tâm điểm của báo giới, truyền thông

Dù đối mặt với nhiều tin đồn thẩm mỹ nhưng Trương Ngọc Ánh chưa bao giờ lên tiếng xác nhận hay phủ định. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên cập nhật những bức ảnh khoe nhan sắc trẻ trung và thân hình với những đường cong "bốc lửa"