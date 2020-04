Vào vai “tiểu tam” trơ tráo trong “Thế giới hôn nhân”, Han So Hee bỗng “lột xác” tên tuổi khi nhận được sự quan tâm lớn của khán giả

Không chỉ diễn xuất tốt, cô còn ghi điểm nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao và nụ cười "hút hồn" người đối diện

Với vẻ đẹp mong manh của mình, mỹ nhân sinh năm 1994 từng được ví như bản sao của đàn chị nổi tiếng Song Hye Kyo

Sau khi “Thế giới hôn nhân” được phát sóng, Han So Hee gây “bùng nổ” các diễn đàn làm đẹp của Hàn Quốc nhờ thân hình chuẩn mẫu và phong cách thời trang ấn tượng

Những bộ trang phục cô mặc trong phim đều trở thành xu hướng và được "hội chị em" nhiệt tình săn lùng

Nữ diễn viên nhanh chóng thu về nhiều hợp đồng quảng cáo và được các thương hiệu thời trang nổi tiếng mời chào

Chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 2017, nhưng sự nghiệp diễn xuất của Han So Hee khá mờ nhạt. Cô được biết đến nhiều hơn với tư cách là một người mẫu

Trước khi góp mặt trong “Thế giới hôn nhân”, Han So Hee cũng từng tham gia một số dự án như: MV “Tell me what to do” của SHINee, phim “100 ngày của hoàng tử”…

Với thành công ở thời điểm hiện tại, Han So Hee khiến nhiều người bất ngờ khi từng bị lộ loạt ảnh ăn chơi, nổi loạn trong quá khứ

Những bức hình cũ của nữ diễn viên đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội Trong quá khứ, Han So Hee ăn mặc cá tính, tạo dáng gợi cảm và có trên người khá nhiều hình xăm Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, dù theo phong cách nào, Han So Hee vẫn toát lên thần thái cuốn hút của riêng mình

Cô cũng là một trong những nữ nghệ sĩ hiếm hoi được công chúng Hàn tỏ ra thích thú với loạt ảnh nổi loạn trước đây

Nhiều người còn dành lời khen cho vẻ đẹp “không góc chết” của Han So Hee. Sự trái ngược giữa hình tượng của cô ở hiện tại và trong quá khứ là điều khiến khán giả bất ngờ nhất

Hiện tại, nhờ loạt thành tích “khủng” mà “Thế giới hôn nhân” mang lại, Han So Hee ngày càng khẳng định được tên tuổi trong làng giải trí

Với ngoại hình đẹp và tài năng sẵn có, chắc chắn mỹ nhân này sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai

Vào vai “tiểu tam” trơ tráo trong “Thế giới hôn nhân”, Han So Hee bỗng “lột xác” tên tuổi khi nhận được sự quan tâm lớn của khán giả

Không chỉ diễn xuất tốt, cô còn ghi điểm nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao và nụ cười "hút hồn" người đối diện

Với vẻ đẹp mong manh của mình, mỹ nhân sinh năm 1994 từng được ví như bản sao của đàn chị nổi tiếng Song Hye Kyo

Sau khi “Thế giới hôn nhân” được phát sóng, Han So Hee gây “bùng nổ” các diễn đàn làm đẹp của Hàn Quốc nhờ thân hình chuẩn mẫu và phong cách thời trang ấn tượng

Những bộ trang phục cô mặc trong phim đều trở thành xu hướng và được "hội chị em" nhiệt tình săn lùng

Nữ diễn viên nhanh chóng thu về nhiều hợp đồng quảng cáo và được các thương hiệu thời trang nổi tiếng mời chào

Chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 2017, nhưng sự nghiệp diễn xuất của Han So Hee khá mờ nhạt. Cô được biết đến nhiều hơn với tư cách là một người mẫu

Trước khi góp mặt trong “Thế giới hôn nhân”, Han So Hee cũng từng tham gia một số dự án như: MV “Tell me what to do” của SHINee, phim “100 ngày của hoàng tử”…

Với thành công ở thời điểm hiện tại, Han So Hee khiến nhiều người bất ngờ khi từng bị lộ loạt ảnh ăn chơi, nổi loạn trong quá khứ

Những bức hình cũ của nữ diễn viên đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội Trong quá khứ, Han So Hee ăn mặc cá tính, tạo dáng gợi cảm và có trên người khá nhiều hình xăm Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, dù theo phong cách nào, Han So Hee vẫn toát lên thần thái cuốn hút của riêng mình

Cô cũng là một trong những nữ nghệ sĩ hiếm hoi được công chúng Hàn tỏ ra thích thú với loạt ảnh nổi loạn trước đây

Nhiều người còn dành lời khen cho vẻ đẹp “không góc chết” của Han So Hee. Sự trái ngược giữa hình tượng của cô ở hiện tại và trong quá khứ là điều khiến khán giả bất ngờ nhất

Hiện tại, nhờ loạt thành tích “khủng” mà “Thế giới hôn nhân” mang lại, Han So Hee ngày càng khẳng định được tên tuổi trong làng giải trí

Với ngoại hình đẹp và tài năng sẵn có, chắc chắn mỹ nhân này sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai