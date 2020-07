Tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc "Intruder" (tựa Việt: Kẻ xâm nhập) thuộc thể loại phim bí ẩn, kinh dị do đạo diễn Sohn Won Pyung thực hiện vốn lên kế hoạch phát hành tại quê nhà vào tháng 3-2020, nhưng bị hoãn cho đến ngày 4-6 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Đáng nói, ngay khi vừa công chiếu, "Intruder" đã thu hút được lượng lớn khán giả Hàn Quốc ra rạp, đánh dấu sự phục hồi diệu kỳ của doanh thu phòng vé xứ Kim chi sau thời gian dài chững lại vì dịch bệnh. Thừa thắng xông lên, "Intruder" tiếp tục phát hành tại 26 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam Trong ngày đầu công chiếu tại Việt Nam (ngày 26-6), "Intruder" nhanh chóng thống trị doanh thu ở vị trí đầu bảng cùng hàng loạt phản ứng tích cực từ người xem. Đến nay, bộ phim vẫn giữ vững phong độ trong cuộc đua doanh thu tại phòng vé Việt Lý giải cho sức hút của bộ phim, nhiều người cho rằng nội dung "nhá hàng" trước khi công chiếu của "Intruder" đã góp phần tạo hứng thú ban đầu cho khán giả, đặc biệt đối với những ai là "mọt" của thể loại phim tâm lý, kinh dị Theo đó, "Intruder" là bộ phim xoay quanh việc Yoo Jin (Song Ji Hyo đóng) bất ngờ trở về sau 25 năm mất tích. Trong khi mọi thành viên khác của gia đình đều hân hoan đón cô, Seo Jin (Kim Moo Yul đóng) - anh trai của Yoo Jin lại có cảm giác đây không phải là em gái thực sự của mình. Từ đây, Seo Jin tìm cách xác minh thân phận thật của "cô em gái" và anh đã phát hiện ra một sự thật gây sốc... Với nội dung "nhá hàng" hấp dẫn như vậy, nhiều người đánh giá "Intruder" đã có khởi đầu khá tốt với một ý tưởng đầy tiềm năng để triển khai. Từ đây, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc họ sẽ được thưởng thức một bộ phim chất lượng khi tới rạp Quả thực "Intruder" đã không phụ sự mong mỏi của khán giả. Với một kịch bản độc đáo, các tình huống gắn kết mạch lạc với nhau, dù vẫn còn vài hạt sạn nhỏ nhưng hoàn toàn có thể chấp nhận được thì tổng thể bộ phim vẫn là tác phẩm tốt, đủ sức hấp dẫn người xem đến tận phút cuối cùng

Đáng nói, "Intruder" không lạm dụng những cảnh máu me, rùng rợn để dọa người xem như nhiều tác phẩm kinh dị khác. Thay vào đó, bộ phim len lỏi vào tâm trí khán giả và khiến người xem bị ám ảnh khi đề cập tới những góc khuất kinh hoàng của xã hội Hàn Quốc như khoảng trống trong gia đình hiện đại, sự mê tín dị đoan vào các tín ngưỡng, tôn giáo tự phát... Qua đó, bộ phim không chỉ lên án nạn mê tín dị đoan của một bộ phận người dân mà còn truyền tải thông điệp hãy biết trân trọng và quan tâm đến những người thân trong gia đình, đừng để họ lạc lối mà tìm đến sự cứu rỗi từ người ngoài cuộc Bộ phim cũng gây ấn tượng với người xem bằng góc quay được bố trí hợp lý, thay đổi liên tục theo điểm nhìn của người anh trai Seo Jin để mang đến cảm giác chân thực cho khán giả. Âm thanh đi kèm phim cũng được tận dụng tốt, góp phần đẩy nhanh mạch phim lên mức kịch tính Phục trang cũng là một điểm nhấn giúp tạo nên thành công của tác phẩm. Xuyên suốt bộ phim, người anh trai Seo Jin đa phần chỉ mặc những bộ quần áo có gam màu u tối, nặng nề. Qua đó, đạo diễn muốn nhấn mạnh tâm trạng luôn ngột ngạt trong cuộc sống khó khăn của anh Về phần Yoo Jin, cô được thay đổi phong cách ăn mặc nhiều lần. Mở đầu phim, Yoo Jin xuất hiện với những thiết kế trang phục nhẹ nhàng, màu sắc ấm áp. Đến khoảng giữa phim, cô đa phần diện những trang phục có gam màu sắc lạnh, nhằm thể hiện chuyển biến rõ nét từ nhân vật này Bên cạnh nội dung phim mang tính thời sự, truyền tải thông điệp nhân văn sâu sắc cùng khâu thiết kế sản xuất được chuẩn bị tốt thì diễn xuất chân thật, sắc nét của bộ đôi nam - nữ chính cũng là yếu tố tạo nên thành công của "Intruder"

Vào vai "kẻ xâm nhập" nguy hiểm, Song Ji Hyo không còn là Mợ ngố với tính cách tươi sáng mà chúng ta thường thấy trong chương trình "Running Man" phiên bản Hàn, nữ diễn viên đã có màn lột xác khiến khán giả phải ớn lạnh khi hóa thân xuất sắc vào vai người em gái mất tích đầy nham hiểm

Song Ji Hyo đã đem lên màn ảnh một nhân vật Yoo Jin với nhiều biểu cảm sống động, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại thâm trầm, bí hiểm đến đáng sợ khiến người xem không thể rời mắt. Đặc biệt, nụ cười ma mị cùng ánh mắt rờn rợn luôn thường trực của nhân vật này có lẽ chính là điểm nhấn tạo ra bầu không khí kinh dị rất tự nhiên cho bộ phim

Đặc biệt, "Intruder" còn là dự án đánh dấu sự trở lại của Song Ji Hyo với thể loại giật gân, kinh dị kể từ sau phim điện ảnh "Whispering Corridors 3: Wishing Stairs" (2003). Diễn xuất của Mợ ngố đã giúp "Whispering Corridors 3: Wishing Stairs" lọt top những bộ phim kinh dị ám ảnh nhất thời đại. Do đó, sẽ không có gì khó hiểu khi chính cái tên Song Ji Hyo là một trong những nguyên nhân khiến khán giả phải chú ý tới "Intruder" Đối trọng với diễn xuất ám ảnh của Song Ji Hyo là Kim Moo Yul. Nam diễn viên khiến khán giả phải bất ngờ về năng lực diễn xuất ấn tượng, không hề bị lép vế trước đàn chị

Đảm nhận vai diễn Seo Jin, Kim Moo Yul đã diễn tả thành công cảm xúc của một người chồng chịu cú sốc nặng nề khi mất vợ, người cha luôn nỗ lực bảo vệ con, người anh trai ám ảnh vì quá khứ lạc mất em gái, người con luôn lo nghĩ cho gia đình nhưng không được công nhận. Từ đây, Kim Moo Yul đã cho thấy anh không chỉ thu hút người xem bởi ngoại hình nam tính mà còn thành công với những vai diễn tâm lý nặng nề Cùng với cặp đôi nam – nữ chính, dàn diễn viên phụ cũng được đánh giá là diễn tròn vai, tạo được sắc thái riêng cho từng nhân vật Ngoài ra, dịch bệnh chưa hoàn toàn lắng xuống khiến điện ảnh thế giới chưa sôi động trở lại, các nhà sản xuất cũng chưa sẵn sàng đưa những đứa con tinh thần của mình lên sàn nên các rạp chiếu còn khá nghèo nàn "món ăn tinh thần" phục vụ khán giả (Ảnh: VOV)

Do đó, "Intruder" với những lợi thế về nội dung, diễn xuất... ra rạp trong thời điểm này đã nghiễm nhiên trở thành tác phẩm nổi bật, hút khách nhất so với mặt bằng chung

