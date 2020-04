Emma Charlotte Duerre Watson là nữ diễn viên, người mẫu và nhà hoạt động xã hội người Anh. Cô sinh ngày 15-4-1990 Cô được biết tới nhiều nhất qua vai diễn Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter được chuyển thể điện ảnh từ bộ tiểu thuyết của nữ nhà văn J. K. Rowling Loạt phim Harry Potter gồm 8 bộ phim kéo dài từ năm 2001 đến năm 2011. Vai cô phù thủy nhỏ Hermione đã giúp Emma Watson nhanh chóng ghi điểm trong lòng khán giả với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu Dù chỉ trang điểm nhẹ, gương mặt cô vẫn vô cùng xinh đẹp, làn da căng bóng đáng ngưỡng mộ Gương mặt xinh đẹp của cô nàng ở độ tuổi 20 có thể dễ dàng "cân đẹp" kiểu tóc tém kén người để nhất Emma Watson vẫn xinh đẹp với kiểu tóc cá tính Tuổi 22 đẹp tựa thiên thần của Emma Watson Nhưng để nhắc tới thời kỳ đỉnh cao của nữ minh tinh, người ta sẽ nhắc tới năm 2014. Vẻ đẹp của Emma ngày đó có thể nói là không có đối thủ Vẻ ngoài tuyệt sắc của "bông hồng nước Anh" liên tục gây bão mạng xã hội Ở tuổi 23, cô thường xuyên lọt vào các bảng xếp hạng mỹ nhân đẹp nhất thế giới, trở thành niềm tự hào nhan sắc của nước Anh Bất kỳ sự kiện nào cô tham gia đều ngay lập tức trở thành tâm điểm của báo chí vì quá xinh đẹp Tuy nhiên, nữ diễn viên quyết định tập trung cho việc học thay vì chìm trong ánh sáng nổi tiếng và sự xa hoa. Emma Watson vào học tại Đại học Brown và Oxford với thành tích tuyệt vời Thậm chí, chỉ đi dự lễ tốt nghiệp như một sinh viên bình thường, Emma Watson cũng dễ dàng trở thành chủ đề nóng được dân tình quan tâm không ngớt Emma Watson cũng nhận sự tôn trọng từ những hoạt động xã hội cô tham gia. Nữ diễn viên được bổ nhiệm là Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc vào tháng 7- 2014 Sau đó, cô tham gia sự kiện phát động chiến dịch HeForShe và trở thành ngôi sao vì nữ quyền của năm 2014 Chiến dịch HeForShe biến Emma trở thành gương mặt đại diện cho nữ quyền và hiện tại, người đẹp vẫn tiếp tục đấu tranh thay đổi cách đàn ông nghĩ về phụ nữ Năm 2015 là năm bùng nổ của Emma Watson khi cô đóng chính trong tác phẩm Beauty And The Beast cũng như tác phẩm điện ảnh Regression và Colonia Dignidad Với khả năng đã được khẳng định, Emma Watson đã giành được ngôi vị cao nhất trong danh sách 99 phụ nữ nổi bật nhất 2015 của Askmen (giải thưởng tôn vinh phái đẹp ở nhiều ngành nghề khác nhau, từ ca sĩ, diễn viên, vận động viên thể thao, quản lý, kỹ thuật…) Theo đó, danh sách 99 phụ nữ nổi bật nhất 2015 của Askmen cũng vẫn do phái mạnh bình chọn nhưng không còn chú trọng đến vẻ ngoài hình thức mà hướng đến những thành tựu trong sự nghiệp cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của nữ giới Xuất hiện ở Met Gala 2016, Emma Watson vẫn rất thanh lịch và lộng lẫy Trong buổi công chiếu Người đẹp và quái vật (Beauty and the Beast) vào đầu năm 2017, nữ diễn viên sang trọng trong bộ váy màu đen quyến rũ Emma tiếp tục gây ấn tượng với công chúng khi vào vai cô gái xinh đẹp Belle trong bộ phim nổi tiếng Người đẹp và quái vật Đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia một bộ phim cổ tích của Disney Sau vai diễn thành công này, Emma cũng đã chia sẻ mong muốn của mình về việc sẽ đóng tiếp phần hai của phim nếu như Disney có ý tưởng Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, Emma còn là đại sứ cho nhiều thương hiệu cao cấp như Lancome, Burberry… Dự Oscar 2018, Emma Watson cũng để lại ấn tượng mạnh với công chúng Những hình ảnh một phụ nữ trưởng thành, nhẹ nhàng, thanh lịch và đầy nữ tính của Emma trên Vogue tháng 12-2019 Đầu năm 2020, bức ảnh chụp lướt Emma Watson gây sốt mạng xã hội vì quá đẹp. Dù chỉ là bức ảnh chụp vội, Emma Watson khoe trọn vẻ đẹp sang trọng và quyến rũ ở tuổi 30 Tác phẩm gần đây nhất của cô - Little Woman (Những người phụ nữ nhỏ bé) đã nhận được sự yêu thích của khán giả Trong phim, nữ diễn viên hóa thân thành Meg, người chị cả của đàn em nhỏ với tính cách thấu hiểu, bao dung và có mơ ước về một gia đình yên bình. Little Woman giành được một tượng vàng Oscar danh giá với đề cử Thiết kế phục trang xuất sắc nhất

