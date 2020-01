Trong năm 2019, thị trường điện ảnh Việt đã có bước đột phá ngoạn mục với tổng doanh thu của toàn thị trường phim chiếu rạp lên đến 4000 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với năm 2018. Trên đây là bảng xếp hạng 10 phim (cả phim Việt và phim nước ngoài) có doanh thu cao nhất ở Việt Nam năm 2019 tính đến ngày 27-12 (đơn vị: tỷ đồng) (Nguồn: VnExpress)

Theo đại diện CGV - hệ thống rạp lớn nhất Việt Nam, phim Việt chiếm 29% doanh thu, tăng trưởng 5% so với năm 2018. Trên đây là bảng xếp hạng 10 phim Việt có doanh thu cao nhất ở Việt Nam năm 2019 tính đến ngày 27-12 (đơn vị: tỷ đồng).

Về phim Việt, thể loại hài vẫn nổi trội khi nhiều tác phẩm ăn khách mang yếu tố này. Tiêu biểu là phim Cua lại vợ bầu có doanh thu đứng đầu bảng xếp hạng. Ra mắt dịp Tết Nguyên đán, phim đạt doanh thu hơn 190 tỷ đồng, Cua lại vợ bầu hiện là phim Việt ăn khách nhất ở thị trường nội địa

Hai Phượng là phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam trên toàn cầu với doanh thu đạt hơn 200 tỷ đồng. Tác phẩm được chiếu ở các thị trường lớn như: Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước khác

Lật mặt: Nhà có khách đạt doanh thu 120 tỷ đồng. Phim thuộc thể loại phim hài kết hợp thêm yếu tố kinh dị qua câu chuyện về nhóm bạn tới thăm một ngôi nhà có nhiều hiện tượng lạ. Phim được yêu thích nhờ các tình huống gây cười, đan xen một ít pha hù dọa cùng sự góp mặt của dàn sao trẻ: Mạc Văn Khoa, Huy Khánh, Hoàng Mèo...

Mắt biếc: Tác phẩm được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Với hơn 50 tỷ đồng doanh thu chỉ sau ba ngày ra mắt, bộ phim đã tạo nên cơn sốt khắp các phòng vé

Trạng Quỳnh: Trạng Quỳnh do Đức Thịnh làm đạo diễn, là một trong các phim nội trên đường đua mùa Tết 2019. Biên kịch sáng tạo câu chuyện gần như mới về nhân vật cùng tên, chỉ giữ lại tính cách và vài chi tiết nổi tiếng

Chị Mười Ba: Thu về hơn 115 triệu lượt xem cho tổng 3 tập phim web drama, Thập Tam Muội tính đến thời điểm hiện tại vẫn là một trong số những web drama hot nhất Việt Nam. Chị Mười Ba: Phần Kết Thập Tam Muội nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả đã theo dõi web series kể trên

Pháp sư mù: Ai chết giơ tay do Huỳnh Lập sản xuất đã thu hút được sự chú ý lớn của khán giả khi đưa phần tiếp theo của web drama nổi tiếng Ai chết giơ tay lên màn ảnh rộng

Thất sơn tâm linh: Thất Sơn Tâm Linh (tên cũ Thiên Linh Cái) lấy bối cảnh tại một vùng quê nghèo ở miền Tây Nam Bộ. Phim kể về vụ án năm 2000 ở Đồng Tháp, khi gã thầy lang Hai Tưng (tên thật Phạm Văn Tuấn) muốn luyện bùa Thiên linh cái. Lợi dụng lòng tin của dân làng, hắn dụ một số cô gái đến sát hại

Chị chị em em: Tác phẩm của đạo diễn Kathy Uyên hiện có doanh thu trên 35 tỷ đồng. Chị chị em em là câu chuyện về thù hận và tình yêu. Sự hoá thân tròn vai vào từng nhân vật của 3 diễn viên chính Lãnh Thanh, Thanh Hằng, Chi Pu đã giúp tạo nên điểm sáng của tác phẩm

Anh trai yêu quái: Là bản remake từ phim My Annoying Brother của Hàn Quốc. Bộ phim đạt doanh thu hơn 40 tỷ đồng. Anh trai yêu quái ghi điểm nhờ diễn xuất của dàn sao trẻ đang “hot” như Kiều Minh Tuấn, Isaac





Tuy nằm ngoài top 10 nhưng vẫn còn nhiều phim Việt khác vô cùng ấn tượng. Phim Thưa mẹ con đi: Trong năm 2019, tác phẩm đã góp mặt tại 4 liên hoan điện ảnh quốc tế, bao gồm ở Busan, Seoul (Hàn Quốc), Hawaii, San Diego (Mỹ). Đây là phim đầu tay của đạo diễn Lê Minh

Tương tự, Bắc Kim Thang là hiện tượng phòng vé năm nay khi thu hơn 40 tỷ đồng. Đây cũng là năm mà thể loại phim kinh dị nội địa có những đột phá ngoạn mục tại phòng vé với ba bộ phim đạt doanh thu cao là Thất Sơn tâm linh, Pháp sư mù và Bắc kim thang

Như vậy, trong số 43 bộ phim nội địa chiếu rạp trong năm 2019, có 13 phim thành công về doanh thu và 30 phim thua lỗ. Rất nhiều bộ phim bị gắn mác “thảm họa phòng vé” như: Cuộc gọi định mệnh, Tình đầu thơ ngây, Cà chớn anh đừng đi, Vô gian đạo, Cậu chủ ma cà rồng, Tìm chồng cho mẹ, Oppa phiền quá nha, Ngốc ơi tuổi 17… (Nguồn: Zing)

