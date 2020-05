Loạt phim "Chạng vạng" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên vào năm 2008 đã tạo thành 1 "cơn sốt" toàn cầu. Nội dung bộ phim xoay quanh cô gái trẻ Bella Swan (do Kristen Stewart thủ vai), người đã đem lòng yêu 1 ma cà rồng tên Edward Cullen (do Robert Pattinson thủ vai). Bộ phim về chuyện tình giữa người và ma cà rồng khi ấy đã gây tiếng vang lớn, nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả toàn cầu Thành công của "Chạng vạng" cũng đưa 2 diễn viên chính Robert Pattinson (trái) và Kristen Stewart trở thành những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Cặp đôi khi ấy được yêu mến hơn bởi câu chuyện "phim giả tình thật" trong thời gian ghi hình bộ phim Tuy nhiên, sau 12 năm, sự nghiệp của những ngôi sao phim "Chạng vạng" đã rẽ theo nhiều hướng khác nhau. Đầu tiên, phải kể đến Kristen Steward, vai Bella Swan đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1990 trở thành ngôi sao hạng A trong làng giải trí Những câu chuyện đời tư, các bộ phim của cô đóng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Có 1 thời gian sau khi "Chạng vạng" kết thúc, Kristen Stewart đã phải nhận không ít "gạch đá" do gương mặt lạnh nhạt, lối diễn vô cảm khiến khán giả nhàm chán. Bên cạnh đó, những bê bối trong chuyện tình cảm cũng khiến Stewart bị chỉ trích nặng nề Tuy nhiên, nữ diễn viên đã tự tìm cho mình lối đi riêng và tỏa sáng trong dòng phim độc lập. Từ năm 2011, cô đã nhận nhiều giải thưởng danh giá như Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim Milan với bộ phim "Welcome To The Rileys ", giải Cesar Nữ diễn viên phụ xuất sắc với "Clouds Of Sils Maria", và được đề cử Nữ chính xuất sắc tại LHP Cannes với "Personal Shopper" Kristen Stewart cũng dần dần "lột xác", thoát khỏi hình ảnh Bella Swan nữ tính ngày nào, thay vào đó cô chuyển sang phong cách cá tính hơn với mái tóc tém Bộ phim mới đây nhất mà Kristen Stewart góp mặt là "Những thiên thần của Charlie". Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của ngôi sao 9X đối với dòng phim thương mại. Dù bộ phim không mấy thành công, nhưng nhiều nhà phê bình đã phải công nhận tài năng diễn xuất của Stewart trong "Những thiên thần của Charlie", nhiều người nhận xét chính lối diễn hài hước, duyên dáng của nữ diễn viên sinh năm 1990 đã giúp "cứu lại" cả bộ phim Tháng 12-2019, Kristen Stewart được trao giải "Nữ diễn viên của thập kỷ" sau 10 năm hoạt động nghệ thuật. Có thể nói, sau 12 năm, Kristen Stewart đã thoát khỏi cái bóng "Chạng vạng" và đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp Bên cạnh Kristen Stewart, nam chính Robert Pattinson cũng là 1 trong những cái tên được chú ý nhất sau loạt phim "Chạng vạng" Trước khi vào vai Edward Cullen, Robert Pattinson đã góp mặt trong 1 vài dự án phim, tuy nhiên phải tới "Chạng vạng", tên tuổi của anh mới được nhiều người biết đến. Trên thực tế, trang Screen Rant từng nhận định, Pattinson là 1 diễn viên tài năng, anh có thể đảm nhận mọi loại vai diễn và chính sự góp mặt của anh đã tạo nên thành công cho "Chạng vạng" Sau "Chạng vạng", tài tử người Anh đã khẳng định tài năng của mình qua nhiều bộ phim như "The Lost City Of Z", "Good Time"... và anh cũng được nhiều đạo diễn tên tuổi chú ý tới như David Cronenberg (bậc thầy làm phim kinh dị) và Werner Herzog (đạo diễn nổi tiếng với dòng phim phiêu lưu mạo hiểm, đại diện xuất sắc của điện ảnh Đức) Mới đây nhất, Robert Pattinson đang khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi xác nhận sẽ vào vai Người dơi (Batman) trong bộ phim "The Batman" của hãng Waner Bros. Đây có thể xem là 1 thành công của Robert Pattinson khi anh liên tiếp nhận được những hợp đồng lớn Trong "Chạng vạng", anh chàng Người Sói Jacob Black (do Taylor Lautner thủ vai) cũng nhận được tình cảm và sự yêu mến không thua gì 2 nhân vật chính. Taylor Lautner khi ấy còn được kỳ vọng sẽ trở thành 1 tên tuổi lớn tại Hollywood Sau seris phim "Chạng vạng", anh bắt tay vào dự án phim mới mang tên "Abduction" cùng bạn diễn Lily Collins. Những tưởng "Abduction" sẽ đem lại tiếng vang lớn, song bộ phim lại hoàn toàn thất bại và bị đánh giá cực thấp trên thang điểm phim Hollywood Trong "Abduction", Taylor Lautner đã gây thất vọng vì biểu cảm chưa đạt hoặc không liên quan. Chưa dừng lại ở đó, anh phải nhận giải Nam diễn viên phụ tệ nhất tại lễ trao giải Mâm Xôi Vàng 2013. Lý giải về thất bại này, nhiều chuyên gia cho rằng lối diễn xuất của Taylor Lautner quá mờ nhạt, biểu cảm cứng đơ và anh chưa thể thoát khỏi cái bóng của Jacob sau "Chạng vạng" Cùng chung số phận với Taylor Lautner, Ashley Greene, người từng thủ vai Alice Cullen (em gái Edward Cullen) cũng chưa gây dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo sau "Chạng vạng" Nguyên nhân là do cô đòi hỏi 1 mức cát-xê cao vô lý trong khi diễn xuất đơ cứng, thiếu thuyết phục. Cụ thể, trong phần cuối của "Chạng vạng", nữ diễn viên đòi tới 1,25 triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng), bằng một nửa cát xê của vai chính trong khi khối lượng công việc lại ít hơn rất nhiều. Đáp lại mức lương "trên trời" đó, diễn xuất của Ashley Greene lại gây thất vọng tới mức cô từng bị đề cử giải Nữ diễn viên phụ tệ nhất trong Giải Mâm xôi vàng Từ đó tới nay, nữ diễn viên đã góp mặt trong 1 vài bộ phim khác như "Skateland" (2010), "A Warrior’s Heart" (2011) và phim kinh dị "The Apparition" (2012). Gần đây nhất, Ashley Greene tham gia đóng một vai nhỏ trong bộ phim "Bombshell" (2019) Hậu "Chạng vạng", nữ diễn viên Nikki Reed, người thủ vai Rosalie Hale (1 nàng ma cà rồng trong gia đình Cullen), lại lựa chọn con đường nghệ thuật khác với các bạn diễn còn lại. Cô tập trung vào công việc biên kịch và âm nhạc nhiều hơn là diễn xuất. Sau khi "Chạng vạng" kết thúc, cô hầu như không tham gia vào bất kỳ bộ phim điện ảnh nào khác Nam diễn viên Jackson Rathbone (thủ vai ma cà rồng Jasper Hale) thì vẫn đang trên con đường khẳng định tên tuổi của mình trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh mới. Có thể thấy, mỗi diễn viên trong "Chạng vạng" đều có những bước ngoặt trong sự nghiệp, điều này khiến việc dàn sao hội tụ trong phần phim mới nhiều khả năng khó xảy ra

