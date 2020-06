Trong số các sao nhí của Disney, thành công nhất phải nói đến Selena Gomez. Selena Gomez sinh năm 1992 tại Texas, Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 10 tuổi trong chương trình truyền hình "Barney and Friends" (Barney và những người bạn) của hãng Walt Disney. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Selena Gomez ngày đó đã giúp cô nhận được nhiều sự chú ý và yêu mến Sau đó, Selena tiếp tục góp mặt trong 1 số chương trình khác của hãng phim Walt Disney như "Hannah Montana". Cô có vai diễn chính đầu tiên trong phim "Wizards of Wavery Place" (Phù thuỷ xứ Wavery) vào năm 2007. Bộ phim đã đưa tên tuổi của Selena Gomez đến với đông đảo công chúng quốc tế và giúp cô trở thành "Công chúa Disney" Sau khi kết thúc series phim "Wizards of Wavery Place", Selena Gomez đã có những con đường riêng trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn dấn thân sang lĩnh vực âm nhạc và đạt được nhiều thành công lớn Năm 2017, Selena Gomez được nhận giải "Người phụ nữ của năm" tại Lễ trao giải Women in Music sau những cống hiến của cô trong lĩnh vực âm nhạc và tầm ảnh hưởng của cô trên mạng xã hội Tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói Selena Gomez là 1 trong những sao nhí thành công nhất của Disney. Trang Instagram cá nhân của người đẹp sinh năm 1992 sở hữu lượt người theo dõi "khủng" với 29 triệu người. Cô từng giữ danh hiệu "Nữ hoàng Instagram" trong năm 2016, 2017 nhờ lượt người theo dõi và tương tác. Selena Gomez còn từng được tỷ phú Mark Zuckerberg nhận định là người có tầm ảnh hưởng nhất trên Facebook và Instagram Nhắc đến "Công chúa Disney", không thể bỏ qua Miley Cyrus với hình tượng cô ca sĩ nhí "Hannah Montana" một thời trong series phim cùng tên từ năm 2006 Trong thời gian đó, Miley được yêu mến nhờ ngoại hình xinh xắn, tài năng diễn xuất duyên dáng và giọng hát đặc biệt, đầy nội lực của cô bé 14 tuổi. "Hannah Montana" đã đem đến cho Miley danh hiệu "Nữ hoàng tuổi teen" với tầm phủ sóng và ảnh hưởng lớn của mình Sau khi rời Disney, Miley Cyrus đã có quá trình "phá kén", rũ bỏ hình ảnh "Hannah Montana" ngày nào và trở nên trưởng thành hơn trong âm nhạc. Cô cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng như "We Can't Stop", "Wrecking Ball",... và được công chúng yêu mến bởi tài năng cũng như giọng hát Miley Cyrus đã vô cùng thành công và "lột xác" hoàn toàn khỏi "cái mác" Hannah Montana hay "Công chúa Disney" một thời và khẳng định được tên tuổi của mình trong làng nhạc thế giới. Bên cạnh đó, Miley Cyrus còn trở thành vị giám khảo trẻ nhất tại chương trình "The Voices" Mỹ. Điều này đã đủ khẳng định tài năng âm nhạc của cô Hiện nay, cô ca sĩ sinh năm 1992 đang hẹn hò cùng bạn trai Cody Simpson. Cả hai luôn thoải mái chia sẻ những hình ảnh thân thiết trên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ Trong thời kỳ "hoàng kim" của mình, Disney đã sản xuất nhiều bộ phim ca nhạc nổi tiếng, đặc biệt là "Camp Rock" (Trại hè âm nhạc) với sự góp mặt của ban nhạc Jonas Brothers và Demi Lovato. Bộ phim đã nhận được sự yêu mến của khán giả trẻ khi ấy, tên tuổi các diễn viên chính cũng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Cũng như Selena Gomez, Demi Lovato bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật từ sớm tại Disney. Bộ phim "Camp Rock" đã giúp cô nhận được nhiều tình cảm đặc biệt nhờ giọng hát cao và khỏe cũng như tài diễn xuất duyên dáng của mình. Ngoài "Camp Rock", Demi còn tham gia nhiều dự án truyền hình khác của Disney như "Princess Protection Program" (Bảo vệ công chúa" hay vai chính Sony trong phim "Sony With A Chances" (Sony và cơ hội mới) Sau khi rời Disney, Demi Lovato cũng tìm kiếm con đường riêng trong lĩnh vực âm nhạc của mình. Cô đã có nhiều bản hit lớn như "Heart Attack", "Sorry Not Sorry"... Cô thậm chí còn được mời vào vị trí giám khảo chương chình X Factors, một chương trình âm nhạc nổi tiếng của Anh. Tài năng của Demi Lovato đã được thể hiện và công nhận sau khi cô rời Disney Trong thời gian làm việc với Disney, ban nhạc Jonas Brothers của 3 anh em Kevin Jonas (phải), Nick Jonas (giữa) và Joe Jonas cũng nhận được sự yêu mến đặc biệt từ khán giả, đặc biệt là khán giả nữ, nhờ vẻ điển trai và các ca khúc của mình Tuy nhiên, sau khi rời Disney, 3 anh nhà Jonas đã ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Mãi tới năm 2019, cả nhóm mới xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng và ghi dấu ấn đặc biệt với ca khúc "Sucker". Chia sẻ về điều này, 3 chàng trai tiết lộ thời kỳ làm việc với Disney họ bị giới hạn khả năng và phải có thời gian để tìm cho mình con đường riêng trong âm nhạc Trở lại sau thời gian dài vắng bóng, Jonas Brothers đã khiến người hâm mộ bất ngờ với gu âm nhạc mới, bắt tai và trưởng thành hơn nhiều so với trước đây. Hiện tại, cả 3 chàng trai đều đã lấy vợ Trong loạt sao nhí của Disney, không thể bỏ qua anh em sinh đôi "Zac và Cody" (Do Dylan và Cole Sprouse thủ vai). Thời điểm năm 2007, Dylan và Cole Sprouse được đánh giá là hai trong những ngôi sao nhí giàu có nhất Hai anh em "Zac và Cody" đã khiến khán giả vô cùng thích thú với sự hài hước và đáng yêu của mình trong series phim cùng tên. Sau khi "Zac và Cody" kết thúc, tên tuổi Dylan và Cole Sprouse dường như cũng "chìm nghỉm" theo cho tới những năm gần đây, khi Cole Sprouse tham gia bộ phim truyền hình "Riverdale", người ta mới ngỡ ngàng nhận ra cậu bé Cody ngày nào giờ đã trưởng thành Cole Sprouse tiếp tục con đường nghệ thuật của mình và tham gia vào một số dự án phim như "Riverdale", "Năm bước để yêu"... và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Chàng diễn viên sinh năm 1992 sở hữu lượng người hâm mộ lớn nhờ vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất của mình Trong khi đó, người anh trai Dylan Sprouse lại không chọn con đường nghệ thuật mà là người ở sau hỗ trợ em trai. Hiện tại, Dylan đang hẹn hò với siêu mẫu Barbara Palvin Nhắc tới màn "dậy thì thành công" của loạt sao nhí Disney, chắc chắn phải kể đến nữ diễn viên Zendaya Nổi tiếng từ bộ phim "Shake It Up", ngôi sao sinh năm 1996 đã thể hiện sự đa năng của mình khi dấn thân theo con đường ca hát và diễn xuất Khác với hình tượng dễ thương như đàn chị Selena Gomez, Zendaya được khác giả nhắc tới bởi sự mạnh mẽ, cá tính của mình. Cô còn được ưu ái gọi là "viên ngọc trai đen" của Hollywood sau khi rời Disney. Đặc biệt, tên tuổi Zendaya được chú ý rộng rãi từ năm 2016 sau khi tham gia bộ phim "Spider-Man: Far From Home" (Người Nhện xa nhà) Đến năm 2017, cơ hội mới đến với Zendaya khi cô được mời vào vai nghệ sĩ đu dây Anne Wheeler trong bộ phim "The Greatest Showman"( Bậc thầy của những ước mơ). Tại đây, cô đã có cơ hộp hợp tác tùng nhiều tên tuổi đình đám như Zac Efron, Hugh Jackman... đồng thời Zendaya cũng thể hiện được tài năng ca hát, nhảy múa và diễn xuất đặc biệt của mình. Phần trình diễn đã giúp cô nhận "cơn mưa" lời khen từ khán giả

