Nhắc đến Son Ye Jin người ta sẽ nghĩ ngay đến The Classic (2003) và A Moment to Remember (2004), đây chính là hai tác phẩm điện ảnh đã giúp Son Ye Jin trở thành cô gái khiến biết bao chàng trai Hàn Quốc lúc bấy giờ phải thổn thức

Bên cạnh đó, sau khi gặt hái được thành công ngoài mong đợi với bộ phim truyền hình Hạ cánh nơi anh, Son Ye Jin đã trở thành một trong nữ diễn viên đình đám hàng đầu xứ sở Kim Chi

Độ trẻ trung của người đẹp này khiến rất ít người tin rằng cô sinh năm 1982

Ở tuổi 36, Son Ye Jin vẫn một mình lẻ bóng, dẫu bạn bè nhiều người đã yên bề gia thất. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn được biết tới như một trong những nghệ sĩ giàu có nhất nhì Hàn Quốc nhờ số tài sản "khủng" cô sở hữu

Ha Ji Won tên thật là Jeon Hae Rim. Ngay khi còn là một đứa trẻ, cô nàng sinh năm 1978 này đã sở hữu nhan sắc nổi bật hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Đến thời trung học, cô nàng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều công ty giải trí

Ha Ji Won được biết đến là một trong những "đả nữ" độc thân quyền lực nhất nhì làng điện ảnh xứ Hàn sau loạt vai diễn ấn tượng có cá tính mạnh mẽ trong sự nghiệp như Hoàng hậu Ki, Secret Garden…

Trong suốt hơn 20 năm hoạt động trong ngành giải trí, Ha Ji Won là một trong những nghệ sĩ nữ hiếm hoi ít dính tin đồn hẹn hò nhất showbiz

Dù đã ngoài 40 nhưng nữ diễn viên này vẫn chưa có ý định lập gia đình và muốn tập trung thời gian để theo đuổi niềm đam mê diễn xuất

Ngoài đóng phim, làm người mẫu quảng cáo, nữ diễn viên còn tập trung đầu tư vào việc kinh doanh các sản phẩm làm đẹp. Hiện nay, diễn viên chính của "Hoàng hậu Ki" đang sống trong căn hộ sang trọng có giá khoảng 2 triệu USD

Ở tuổi 36, mỹ nhân của bộ phim Yêu tinh Goblin - Yoo In Na vẫn khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên bởi thân hình hoàn hảo của mình

Bước vào làng giải trí Hàn Quốc từ năm 1998 với vai trò ca sỹ, tuy nhiên với vẻ ngoài trong trẻo, đôi mắt biết cười cùng tài năng diễn xuất đã giúp người đẹp này lấn sân sang điện ảnh

Sau khi lấn sân sang điện ảnh, cô nàng đã theo đuổi một cách rất đam mê, nhiệt huyết, lao động nghệ thuật nghiêm túc cùng với sự chủ động, linh hoạt thay đổi tích cực để thành công với con đường mình đã chọn

Dù gặp hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm của Yoo In Na lại khá yên ắng. Cô chia sẻ, bản thân không quan trọng khi nào kết hôn, đối với cô, tìm được một người tâm đầu ý hợp là quan trọng nhất

Dù đã bước sang tuổi 39 nhưng nhờ làn da căng mọng và nụ cười rạng ngời Jang Nara luôn khiến người đối diện bất ngờ và ghen tị vì sự trẻ trung của mình

Bắt đầu hoạt động trong làng giải trí vào năm 2001 với vai trò một ca sĩ. Tuy nhiên, điện ảnh mới là con đường giúp mỹ nhân sinh năm 1981 này phát triển sự nghiệp và trở nên nổi tiếng

Năm 2017, từng có tin đồn Jang Nara đang hò hẹn bí mật với đàn em Park Bo Gum nhưng chính cô đã lên tiếng phủ nhận thông tin này

Trên trang cá nhân, Jang Nara thường chia sẻ những hình ảnh đời thường, nữ diễn viên này tin rằng, cuộc sống của mình đang rất tốt đẹp và hạnh phúc dù không cần bóng dáng bất kỳ người đàn ông nào bên cạnh

Gong Hyo Jin được mệnh danh là nữ hoàng của dòng phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc khi cô giữ vai chính trong loạt tác phẩm ăn khách như: Thank You, Pasta, The Greatest Love, Master Sun, It's OK It's Love, The Producers...

Cô bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 1999 sau một thời gian làm người mẫu. Dù không còn trẻ nhưng Gong Hyo Jin luôn có tên trong danh sách những mỹ nhân gợi cảm, và xinh đẹp nhất Hàn Quốc

Dù đã có những mối tình rất lãng mạn trong quá khứ nhưng chúng đều không có kết quả tốt đẹp. Gong Hye Jin đã quyết tâm tập trung vào sự nghiệp, bỏ quên luôn chuyện lập gia đình

Song Ji Hyo là một trong những diễn viên hiếm hoi thuộc thế hệ 8x giữ vững tài năng và thành công của làng giải trí Hàn cho đến tận bây giờ

Cô nàng sinh năm 1981 này được biết đến khi hoạt động trên nhiều lĩnh vực giải trí từ diễn xuất, MC tới người mẫu ảnh

Song Ji Hyo từng góp mặt trong các bộ phim như Wishing Stairs (2003), Princess Hours (2006) và Jumong (2006). Cô còn là gương mặt quen thuộc trong show truyền hình thực tế ăn khách của Hàn Quốc - Running Man từ năm 2010

Dù không ít lần dính tin đồn với các đồng nghiệp nhưng Song Ji Hyo khẳng định hiện tại cô vẫn là một phụ nữ độc thân

