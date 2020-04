Bộ phim Hàn Quốc “Giày thủy tinh” từng làm lay động nhiều trái tim khán giả khắp châu Á bởi nội dung hấp dẫn cùng dàn diễn viên tài năng. 17 năm trôi qua, dàn diễn viên ngày ấy của “Giày thuỷ tinh” đã trở thành những ngôi sao sáng của màn ảnh Hàn Trong “Giày thủy tinh”, So Ji Sub đảm nhận vai Park Chul Woong, một thanh niên lêu lổng, ham chơi, sau đó dần thay đổi thành một chàng trai ga lăng, có trách nhiệm và sẵn sàng đánh đổi vì tình yêu Vai diễn của Chul Woong đã “đốn tim” không ít khán giả nữ, đưa So Ji Sub trở thành sao nam được săn đón rầm rộ. Sự nghiệp So Ji Sub từ đây lên như diều gặp gió So Ji Sub liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm: Chuyện tình vượt thời gian, Chuyện xảy ra ở Bali, Mặt trời của chàng Joo, Chỉ riêng mình em, My Secret Terrius, Be with you… So Ji Sub là một trong những cái tên đắt giá nhất màn ảnh Hàn với mức thù lao lên đến 80 triệu won (hơn 1,65 tỉ đồng) cho mỗi tập phim Nhờ tài năng cùng đời tư không vướng scandal, So Ji Sub được nhiều thương hiệu lớn “chọn mặt gửi vàng”. Ước tính, mỗi hợp đồng quảng cáo của anh trị giá ít nhất 650 triệu won mỗi năm (12,5 tỷ đồng) Từ năm 2009, So Ji Sub quuyết định tự mình làm chủ, anh thành lập công ty giải trí 51K. Tên công ty ghép từ số 51 - con số may mắn của Ji Sub và chữ cái đầu trong từ Korea (Hàn Quốc). Anh luôn đặt mục tiêu đạt ít nhất 51% mỗi kế hoạch và 51km cũng là chiều dài con đường mang tên tài tử ở tỉnh Kangwon Ít người biết rằng, So Ji Sub từng phát hành tới bốn cuốn sách do chính anh làm tác giả. Trong đó, cuốn So Ji-sub’s Road (2010) vào top sách bán chạy nhất năm ở Hàn Quốc, chỉ sau 10 ngày ra mắt Từ đó, công ty 51K không chỉ đầu tư sản xuất nhiều phim truyền hình của các đài lớn ở Hàn Quốc như KBS, MBC, SBS cùng các phim nước ngoài, mà còn thành lập nhà xuất bản sách và tạp chí Tiếp nối thành công, So Ji Sub lấn sang kinh doanh cà phê Không chỉ sở hữu “gia tài” vai diễn đình đám, So Ji Sub còn được biết tới là đại gia bất động sản ngầm của showbiz Hàn. Nam diễn viên sở hữu các bất động sản đắt đỏ mà các sao hạng A của Hàn Quốc cũng phải ngưỡng mộ

ẢNH 12 Tháng 11-2018, anh mua biệt thự cao cấp ở Seoul với giá 6,1 tỷ won (gần 5 triệu USD) Tháng 6-2019, truyền thông Hàn đưa tin So Ji Sub tậu căn hộ khủng ở trong Hannam The Hill - khu căn hộ phức hợp sang trọng bậc nhất xứ Hàn nằm ở Hannamdong, quận Yongsan, Seoul để làm nhà tân hôn cùng hôn thê Jo Eun Jung Hannam The Hill là một trong những khu “đất vàng” ở Seoul, bao gồm 600 căn hộ bên trong 32 tòa nhà với thiết kế cực độc đáo. Tại khu phức hợp này, mỗi mét vuông có giá trị lên đến 27.000 USD Loạt ngôi sao khác cũng sở hữu cơ ngơi tại đây, như: nhóm nhạc BTS, vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain, Ahn Sung Gi, Han Hyo Joo, ca sĩ Lee Seung Chul... Cuối năm 2019, So Ji Sub bán tòa nhà ở Gangnam với giá 31,7 tỷ won (gần 26 triệu USD), thu về một lượng lãi lớn. Được biết, đây là tòa nhà có quy mô “khủng” với 3 tầng hầm và 15 tầng trên mặt đất Ở tuổi 43, anh bất ngờ thông báo kết hôn cùng Jo Eun Jung vào ngày 7-4 vừa qua. Trước đó, vào tháng 5-2019 người hâm mộ khắp châu Á cũng được một phen “đau tim” khi loạt ảnh hẹn hò bí mật của tài tử So Ji Sub cùng nữ phát thanh viên kém anh 17 tuổi Cho Eun Jung được tung ra Jo Eun Jung và So Ji Sub gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 4-2018 khi nam diễn viên và bạn diễn Son Ye Jin đến tham gia phỏng vấn, quảng bá cho bộ phim "Be with you" Vợ của So Ji Sub sinh năm 1994, hiện là phóng viên, MC tại đài SBS Cho Eun Jung có nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm cùng thành tích học tập “khủng”

