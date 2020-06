Sinh năm 1952, Hồng Kim Bảo là tên tuổi bảo chứng thành công của làng phim võ thuật Hong Kong thập niên 1980-1990. Các tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể tới như: Quỷ đả quỷ, Ngũ phúc tinh, Kế hoạch A, Lâm Thế Vinh...

Mặc dù thân hình to béo, nặng gần 100kg nhưng với những động tác võ thuật đẹp mắt cùng sự linh hoạt, sáng tạo trong các pha hành động, Hồng Kim Bảo được xếp vào hàng "cao thủ" của làng giải trí Hong Kong bên cạnh những cái tên đình đám như: Thành Long, Chân Tử Đan...

Trong hơn 50 năm tham gia nghệ thuật, ông sở hữu nhiều giải thưởng danh giá trong đó có bốn giải Kim Tượng và hai giải Kim Mã. Tuy nhiên, khép lại sự nghiệp lừng lẫy thời trẻ, hiện tại, sức khỏe của ông giảm sút nghiêm trọng

Tháng 8-2017, Hồng Kim Bảo phải phẫu thuật vùng đầu gối. Nam diễn viên từng thừa nhận vài năm nay sức khỏe ông đã sa sút rất nhiều

Tháng 5-2019, trang On chụp được hình ảnh Hồng Kim Bảo đi siêu thị mua sắm nhưng phải ngồi trên xe lăn và có người hỗ trợ. Nguyên nhân được cho là những vết thương khi đóng phim thời trẻ đã làm ông mắc bệnh về xương khớp nặng. Ngoài ra, cân nặng 100kg cũng khiến nam diễn viên gặp vấn đề về tim mạch, huyết áp và đường huyết

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông tập võ từ năm 8 tuổi và được tôn vinh là thần đồng võ thuật sau khi giành được chức vô địch Wushu ở giải trẻ toàn quốc vào năm 11 tuổi

Vai diễn đầu tay trong bộ phim "Thiếu Lâm tự" (1982) đã đưa tên tuổi Lý Liên Kiệt "lên như diều gặp gió". Từ đây, Lý Liên Kiệt từng bước ghi danh vào danh sách những diễn viên võ thuật xuất sắc nhất Trung Hoa bằng những vai diễn đỉnh cao sau đó như: Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Hoắc Nguyên Giáp...

Chưa dừng lại ở đó, trong những năm 1990, Lý Liên Kiệt liên tiếp gây ấn tượng mạnh với giới điện ảnh Trung Quốc, trở thành ông vua phòng vé. Ông còn chạm ngõ kinh đô điện ảnh Hollywood, chính thức vươn tầm ngôi sao võ thuật quốc tế

Bước sang những năm 2010, sự nghiệp của Lý Liên Kiệt chững lại. Nguyên nhân là nam diễn viên gạo cội liên tiếp phải chịu đựng di chứng từ chấn thương và mắc phải nhiều căn bệnh khác nhau. Lượng tác phẩm có Lý Liên Kiệt góp mặt vì thế mà giảm sút đáng kể

Năm 2013, Lý Liên Kiệt tuyên bố mắc bệnh cường tuyến giáp. Sức khoẻ nam diễn viên đã giảm sút nghiêm trọng, ông không thể nhận vai diễn vì bệnh tật bắt buộc không được vận động mạnh. Lý Liên Kiệt chọn cuộc sống kín đáo, dành thời gian tìm hiểu về Phật pháp. Tháng 8-2019, QQ đưa tin sức khỏe của nam diễn viên có chuyển biến tốt. Người hâm mộ vui mừng và mong chờ ngày siêu sao võ thuật "tái xuất" làng giải trí



Lưu Gia Huy sinh năm 1955 tại Quảng Đông, Trung Quốc, là đệ tử dòng võ học do Hoàng Phi Hồng sáng lập. Gương mặt cương nghị, thân hình rắn chắc cùng khả năng thể hiện các pha võ thuật đỉnh cao đã giúp Lưu Gia Huy trở thành "con cưng" của các nhà làm phim võ thuật Hoa ngữ thập niên 1970-1980

Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của mình, Lưu Gia Huy đã được đông đảo khán giả biết đến nhờ những vai diễn như: Đại tướng quân Tây Lỗ - Cập Thời Vũ trong Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 3, Kim Luân Pháp Vương trong Thần Điêu Đại Hiệp 1995, Tà Kiếm Tiên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3...

Cuộc sống Lưu Gia Huy an nhàn, thảnh thơi cho đến khi biến cố bệnh tật ập đến năm 2011. Nam diễn viên bị trúng phong, dẫn tới bại liệt nửa người. Sự nghiệp của ông vì thế cũng chấm dứt từ đó

Thế nhưng, điều khiến Lưu Gia Huy đau lòng hơn cả là vào thời điểm ông nằm viện, những người thân cận xung quanh ông lên kế hoạch chiếm số tiền 2 triệu đô la Hong Kong thù lao từ bộ phim cuối cùng ông tham gia. Nam tài tử quá túng thiếu sau đó đã phải bán căn nhà duy nhất để chữa bệnh

Nhiều năm qua, nam diễn viên sống bằng tiền trợ cấp lẫn sự săn sóc tận tình của đồng nghiệp thân thiết. Hiện tại, tình hình sức khỏe của ông đã có chuyển biến tích cực, tinh thần phấn chấn hơn trước

Sinh năm 1982, Bành Vu Yến hiện là một trong những ngôi sao Hoa ngữ "tài đi liền với sắc". Anh sở hữu chiều cao 1m82 ấn tượng, thân hình cân đối và vẻ ngoài điển trai

Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2002. Xuất phát điểm là một diễn viên dòng phim thần tượng Đài Loan, Bành Vu Yến sau đó dành nhiều thời gian tập luyện võ thuật để theo đuổi dòng phim hành động

Những bộ phim từng làm nên tên tuổi của Bành Vu Yến phải kể đến như : Điệp Vụ Tam Giác Vàng, Hàn Chiến, Kích Chiến... và đặc biệt phải kể đến Huyền Thoại Hoàng Phi Hồng. Trong bộ phim này, Bành Vu Yến đã khắc họa thành công phiên bản mới của Hoàng Phi Hồng: Trẻ trung, mạnh mẽ, quyến rũ và hiện đại

Về đời tư, Bành Vu Yến được biết đến như một ngôi sao "lắm tài nhiều tật". Anh nổi tiếng với những phát ngôn gây "sốc" dư luận



Về chuyện tình cảm, Bành Vu Yến từng vướng tin đồn hẹn hò với loạt mỹ nhân đình đám như Trương Quân Ninh, Đại S, Quách Thái Khiết, Thư Kỳ, hay đàn chị Hứa Tịnh... Tuy nhiên nam diễn viên chưa bao giờ lên tiếng đính chính hay phủ nhận bất cứ tin đồn nào

Sinh năm 1974, Ngô Kinh là một trong những cái tên sáng giá nhất của dòng phim võ thuật Trung Quốc. Lên 6 tuổi, anh bắt đầu con đường luyện võ của mình. Nam diễn viên từng theo học thầy Ngô Bân - sư phụ của nhiều tên tuổi đình đám như Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan...



Nhờ cần cù, chăm chỉ tập luyện, Ngô Kinh được sư phụ đánh giá cao. Nam diễn viên thậm chí còn được coi là "truyền nhân" của siêu sao võ thuật Lý Liên Kiệt

Ngô Kinh sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ với nhiều bộ phim võ thuật nổi tiếng ở cả hai mảng điện ảnh lẫn truyền hình như: Thiếu Lâm Tự, Nam Thiếu Lâm, Thục Sơn kỳ hiệp, Sát phá lang, Bản sắc nam nhi, Tân Thiếu Lâm Tự…

Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của Ngô Kinh đạt được nhiều thành công ấn tượng nhờ loạt bom tấn có doanh thu hàng tỷ NDT như Chiến lang 2, Lưu lạc địa cầu... Tuy nhiên, do gặp nhiều chấn thương trong quá trình quay phim, nam tài tử hiện đang chuyển dần sang công việc phía sau màn ảnh như làm đạo diễn kiêm vai trò nhà đầu tư

Hiện tại, nam tài tử có một cuộc sống hạnh phúc bên vợ là nữ MC cá tính Tạ Nam

