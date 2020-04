Ngày 8-4, Forbes - tạp chí nổi tiếng của Mỹ đã công bố top 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2020. Với khối tài sản khổng lồ hơn 1 tỉ USD có được từ việc bán 51% cổ phần của Kylie Cosmetics với giá 600 triệu USD và thu nhập từ bất động sản, truyền hình, Kylie Jenner (23 tuổi) đã đứng đầu danh sách

Theo đó, Forbes phân loại Kylie Jenner là tỷ phú tự thân vì cô đã tự xây dựng đế chế mỹ phẩm mang tên Kylie Cosmetics chứ không được thừa kế tài sản từ gia đình giàu có của mình

Em gái nữ nghệ sĩ Kim Kardashian hiện đứng thứ 1.990 trong tổng số 2.095 tỷ phú trên thế giới. Năm 2019, cô cũng đã phá vỡ kỷ lục của Mark Zuckerberg và trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

Kylie Kristen Jenner sinh năm 1997, là con gái của Caitlyn và Kris Jenner. Cô được công chúng biết đến sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" năm 2007 cùng chị gái Kim Kardashian

Trước khi trở thành "hotgirl môi tều", Kylie Jenner từng bị coi là vịt con xấu xí. Cô không có dáng vóc nóng bỏng như các chị, làn môi mỏng cùng gương mặt nhạt nhòa bị công chúng chê bai

Tuy nhiên, sau đó, Kylie Jenner khiến nhiều người ngỡ ngàng với màn "lột xác" vô cùng ngoạn mục. Năm 16 tuổi, Kylie quyết định bơm môi. Với làn môi tều quyến rũ và nhan sắc ngày càng "lên hương", cô dần nhận được sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ

Với niềm đam mê làm đẹp, năm 2015, Kylie bắt đầu kinh doanh dòng sản phẩm trang điểm của mình. Khi những sản phẩm đầu tiên của thương hiệu ra mắt, chúng đã được bán hết trong khoảng thời gian chưa đầy 60 giây. Cũng từ đó, biệt danh "nữ hoàng môi tều" đã gắn liền với cô út nhà Kardashian và khiến cô ngày càng nổi tiếng

Với đầu óc nhạy bén, Kylie đã nắm trong tay khối tài sản lớn khi chỉ mới 23 tuổi và được đánh giá sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai. Người đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một cuộc sống "sang chảnh" đáng mơ ước

Năm 18 tuổi, Kylie Jenner đã có thể tự mua cho mình căn biệt thự tại Hidden Hills, California trị giá gần 12 triệu USD

Cô đã thuê kiến trúc sư nổi tiếng Martyn Lawrence Bullard thiết kế nội thất cho căn biệt thự của mình. Phòng ăn có trần dát lá vàng và nhiều căn phòng dành để cất trữ đồ thời trang của chủ nhân của nó

Jenner cũng sở hữu một biệt thự khác ở Beverly Hills. Tổng tài sản bất động sản của cô ước tính trên 5.600m2

Niềm tự hào của Kylie Jenner là bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật hiện đại bao gồm các tác phẩm sắp đặt của Tracey Emin và tranh của Damien Hirst

Năm 16 tuổi, "nữ hoàng môi tều" sở hữu chiếc Mercedes-Benz G-Wagon giá 226.000 USD. Đặc biệt, cô đã chi 10.000 USD để sơn màu cam lại cho chiếc G-Wagon chỉ để nó phù hợp hơn với không khí mùa hè và đồng bộ với chiếc Lamborghini Aventador

Bên cạnh đó, Kylie Jenner còn "gây choáng" với bộ sưu tập xe hơi hạng sang như Land Rover, Mercedes Maybach, Bentley Bentayga hay Ferrari...

Bên cạnh dàn "xế" cực sang, Kylie còn sở hữu một chiếc mát bay dịch vụ riêng của ExecuJet trị giá khoảng 60.000 USD. Cô chi đến hàng triệu USD mỗi năm cho các chuyến bay xa xỉ

Kylie Jenner cũng chi "mạnh tay" cho bộ sưu tập túi xách của mình. Nhà thiết kế của Jenner, Martyn Lawrence-Bullard tiết lộ rằng Jenner sở hữu 400 chiếc túi xách thiết kế đến từ các thương hiệu đình đám như Hermes, Dior, Chanel, Fendi...

Kylie Jenner còn có niềm đam mê đặc biệt với đồng hồ, nhẫn và vòng tay. Mọi trang sức mà cô đeo trên người đều đến từ các thương hiệu danh tiếng

Mới đây, Kylie đã chia sẻ hình ảnh cô ngồi trên phi cơ riêng thư giãn. Sau khi đăng tải, bức hình đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía dư luận

Người hâm mộ tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ trước cuộc sống cực xa hoa của cô nàng. Đặc biệt, điều khiến dư luận "mắt tròn mắt dẹt" ngạc nhiên là chiếc túi Hermes Birkin màu tím có giá lên tới 150.000 USD được đặt dưới chân của Kylie

Tháng 2-2018, Kylie đã hạ sinh một cô "công chúa" kháu khỉnh và đặt tên là Stormi. Trong vòng một tháng sau khi sinh, Kylie đã giúp cô con gái kiếm tiền bằng cách phát hành bộ sưu tập trang điểm mang tên Stormi

Bé Stormi có một cuộc sống nhung lụa, xa hoa. Trước khi con gái chào đời, Kylie đã chi hơn 50.000 bảng để mua hàng hiệu cho con. Cô còn dành tặng "tiểu công chúa" chiếc xe đẩy Fendi có giá vô cùng đắt đỏ

Bé Stormi là kết tinh tình yêu của Kylie Jenner và bạn trai Travis Scott. Tháng 4-2017, cặp đôi công khai hẹn hò

Travis nổi tiếng là biết chiều lòng Kylie. Anh đã từng tặng cô những món quà đắt giá như siêu xe, tổ chức tiệc sinh nhật hạng sang trên du thuyền, đưa cô và bạn bè đi du lịch châu Âu...

Tuy nhiên, tháng 10-2019, cặp đôi đã chia tay. Sau thời gian trở về với cuộc sống độc thân, gần đây, Kylie Jenner lại vướng tin đồn tái hợp với tình cũ Travis Scott khi cả hai thường xuyên bị cánh săn ảnh chụp lại nhiều khoảnh khắc xuất hiện bên nhau

Với 164 triệu người theo dõi trên trang Instagram, Kylie Jenner hiện là một trong những sao nữ có tầm ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội

Cô thường xuyên "đốt mắt" người hâm mộ với những bức hình khoe thân hình nóng bỏng, gợi cảm cùng nhan sắc vô cùng quyến rũ

Phong cách ăn mặc, lối sống của mỹ nhân 23 tuổi được hàng triệu cô gái trẻ khắp thể giới tôn thờ, chọn làm hình mẫu theo đuổi

