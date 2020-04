Nghệ sĩ Xuân Hinh sinh ngày 8-4-1963. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất hài kịch, ông được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc"

Xuân Hinh là một nghệ sĩ đa tài trong làng giải trí Việt Nam. Với lối diễn xuất tự nhiên, dí dỏm, hài hước, Xuân Hinh chinh phục khán giả bằng nhiều thể loại nghệ thuật như hát chèo, quan họ, cải lương, chầu văn...

Dù đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật nhưng sức hút của nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn không hề giảm. Ông được cho là nghệ sĩ giàu ngầm trong giới showbiz Việt. Ngoài các buổi diễn, NSƯT Xuân Hinh thi thoảng còn dự sự kiện hay làm gương mặt đại diện cho một số thương hiệu đồng hồ cao cấp. Do đó, mức cát-xê "khủng" mà nam nghệ sĩ thu về hàng năm là điều không thể bàn cãi

Mặc dù nổi tiếng, tuy nhiên, Xuân Hinh vẫn giữ cho mình phong cách sống giản dị. Nam nghệ sĩ ít chia sẻ đời tư của mình trước báo giới, truyền thông

Khán giả sẽ ít thấy hình ảnh bà xã và gia đình Xuân Hinh xuất hiện trên mặt báo. Thậm chí, suốt một thời gian dài, nhiều người còn lầm tưởng rằng vợ của Xuân Hinh chính là nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, cũng có người "mập mờ" không biết ông là "trai tân" hay đã có 5-7 bà vợ

Theo những chia sẻ hiếm hoi của "Vua hài đất Bắc", vợ của ông tên đầy đủ là Nguyễn Phương Lan - một người phụ nữ gốc Hà Nội, sinh ra trong một gia đình gia giáo

Vợ của "Vua hài đất Bắc" từng có thu nhập khá với nghề kế toán. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng, để có thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, cô đã từ bỏ công việc

Trước sự hiểu nhầm của công chúng về việc Thanh Thanh Hiền là vợ của Xuân Hinh, cô cũng chỉ cười xòa rồi bỏ qua , bởi theo chia sẻ, cô là người tin tưởng chồng mình

Xuân Hinh là người rất yêu vợ. Nam nghệ sĩ luôn dành cho bà xã những lời khen có cánh bởi cô luôn là hậu phương vững chắc chăm lo gia đình, đồng thời là động lực để nam nghệ sĩ phát triển sự nghiệp

Được biết, Xuân Hinh có hai người con là Bảo Linh và Xuân Quang. Cô con gái Bảo Linh nổi tiếng xinh đẹp, giỏi giang. Cậu con trai của Xuân Hinh sở hữu vẻ điển trai và vóc dáng cao ráo

Hiện tại, gia đình nghệ sĩ Xuân Hinh đang sinh sống tại căn nhà ở phố Hàng Bông, Hà Nội. Căn nhà được nam nghệ sĩ mua cách đây vài năm, với giá mà "dư luận đồn thổi" lên tới vài chục tỷ đồng

Căn nhà được vợ chồng nam nghệ sĩ trang trí theo phong cách cổ điển

Căn nhà với khoảng không gian xanh, rợp bóng cây cối, hòa hợp cùng thiên nhiên

Danh hài là người mê kính. Theo chia sẻ, nam nghệ sĩ Xuân Hinh sở hữu một bộ sưu tập với hàng chục chiếc kính hàng hiệu đủ màu sắc, kiểu dáng

Ngoài căn nhà sang trọng trên phố cổ Hà Nội, nghệ sĩ Xuân Hinh còn có căn nhà gỗ đồ sộ ở quê nhà. Được biết, căn nhà cổ được ông bà nghệ sĩ Xuân Hinh cải tạo và để lại

Ngôi nhà mang đậm không gian kiến trúc của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đây là nơi thờ tự của gia đình nghệ sĩ Xuân Hinh

Trên trang mạng xã hội cá nhân, nhiều khoảnh khắc gia đình ấm áp đã được nam nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ lại

Những lúc rảnh rỗi, nam danh hài lại dành thời gian giúp vợ chăm sóc con cái và làm việc nhà

Nam nghệ sĩ Xuân Hinh luôn yêu thích những bữa cơm gia đình đơn giản có canh cua, rau luộc... do chính tay bà xã nấu

Hiện nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cũng như nhiều nghệ sĩ khác, nam danh hài Xuân Hinh cũng tuân thủ nghiêm ngặt việc cách ly xã hội

Những ngày ở nhà tránh dịch, Xuân Hinh quây quần bên gia đình, dành thời gian uống trà, tưới cây...

Nam nghệ sĩ hưởng ứng trào lưu "Tên hay bay dịch"

