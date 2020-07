Macaulay Culkin sinh năm 1980 tại New York, Mỹ. Năm 4 tuổi, anh chạm ngõ làng điện ảnh bằng vai diễn đầu tiên trong vở kịch "Bach Babie"

Suốt thời niên thiếu, anh ghi dấu ấn bằng loạt các vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, vai diễn cậu bé lém lỉnh Kevin McCallister trong loạt phim "Ở nhà một mình" năm 1990 đã đưa tên tuổi của Macaulay Culkin lên như "diều gặp gió"

"Ở nhà một mình" xoay quanh câu chuyện cậu bé Kevin (Macaulay Culkin thủ vai) bị gia đình bỏ quên ở nhà trong kỳ nghỉ lễ và Kevin phải đối chọi với hai tên trộm to xác nhưng ngốc nghếch. Kevin lên kế hoạch dạy những kẻ trộm một bài học và từ đó gây ra những tình huống hài hước

Trong phim, Macaulay Culkin gây ấn tượng với hình tượng cậu bé Kevin tóc vàng, mắt xanh đầy đáng yêu và thông minh

Sau bộ phim, Culkin vụt sáng để trở thành thần tượng của hàng triệu trẻ em trên thế giới

11 tuổi, Macaulay Culkin là chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá. Culkin còn là diễn viên nhí đầu tiên hưởng mức cát xê 1 triệu USD cho mỗi vai diễn

Bên cạnh đó, Macaulay Culkin còn tiếp tục bước lên đỉnh cao danh vọng khi ghi dấu ở nhiều tác phẩm điện ảnh khác như: The Good Son, The Nutcracker, Getting Evan with Dad, Richie Rich...

Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá sớm và dễ dàng được ví như "con dao hai lưỡi". Điều này khiến Macaulay Culkin không còn động lực phát triển trong sự nghiệp

Năm 1992, nam diễn viên cũng tham gia "Ở nhà một mình" phần 2, tuy nhiên, bộ phim lần này không gây được tiếng vang như phần 1

Năm 1995, bố mẹ Culkin ly dị. Màn chia tay bùng nổ thành một cuộc tranh cãi, khi ai cũng muốn nhận nuôi sao nhí để quản lý số tài sản khổng lồ của anh. Sau cùng, Macaulay Culkin về ở với bố

Những năm tháng tuổi teen, Macaulay Culkin lao vào nhiều cuộc tình chóng vánh với các người đẹp hơn tuổi. Những yên ả trong quá khứ bắt đầu lùi xa

Năm 17 tuổi, Culkin kết hôn với diễn viên Rachel Miner. Tuy nhiên, sau 2 năm chung sống, cặp đôi này đã ly hôn chỉ vì Rachel muốn cả hai cùng dành thời gian cho việc chăm sóc gia đình trong khi Culkin muốn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất

Năm 2002, anh hẹn hò với "thiên nga đen" Mila Kunis. Đây là khoảng thời gian công chúng thấy nụ cười trở lại với Macaulay Culkin sau nhiều mất mát

Thế nhưng, thay vì làm lại cuộc đời bằng những vai diễn mới, Macaulay Culkin lại chìm trong khói trắng ma túy

Năm 2004, Macaulay Culkin bị bắt vì tội tàng trữ ma tuý. Sau khi kiểm tra, người ta phát hiện anh mang theo 17 gam cần sa, 8 viên Xanax (một loại ma túy tổng hợp thể nhẹ) và 16 viên thuốc tròn màu trắng được cảnh sát xác định là clonazepam - một loại thuốc an thần có khả năng gây nghiện. Lãnh án tù treo 3 năm, Macaulay còn bị buộc phải tới trung tâm cai nghiện

Ma túy đã hủy hoại cuộc đời của Macaulay Culkin. Từ một cậu nhóc được cả nước Mỹ yêu mến, Macaulay Culkin gây sốc cho khán giả khi xuất hiện với vẻ ngoài hốc hác, râu tóc rối bời vì nghiện ngập

Ngoài ma túy, Macaulay Culkin còn phung phí tài sản của mình cho những cuộc vui, thử sức với vai trò DJ, chơi bời ở các hộp đêm tại New York. Phóng viên thường xuyên ghi nhận được hình ảnh của Culkin trong bộ dạng không khác gì những người vô gia cư, râu tóc để dài không được chăm sóc, quần áo cũ kỹ, bẩn thỉu

Năm 2010, sau gần 8 năm bên nhau, Mila Kunis chia tay Macaulay Culkin

Giữa năm 2017, báo chí đưa tin, nam diễn viên đang hẹn hò với ngôi sao Disney Brenda Song

Kể từ khi yêu Brenda Song, Macaulay Culkin như "lột xác" hoàn toàn. Nam diễn viên quyết tâm từ bỏ lối sống thác loạn và những chất gây nghiện, tập trung làm việc và tận hưởng cuộc sống. Chỉ trong vòng một năm, Macaulay Culkin dần lấy lại phong độ. Anh nhanh nhẹn, khỏe mạnh và trẻ trung hơn

Người hâm mộ có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh nam diễn viên giản dị đi dạo cùng bạn gái

Cuộc đời của Macaulay Culkin từng được xem là câu chuyện điển hình về bi kịch của những ngôi sao nhí tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Họ nổi tiếng và giàu có từ khi còn nhỏ nhưng lại không thể bước qua những cạm bẫy tại Hollywood. Sau hào quang là một cuộc sống bấp bênh, là những đớn đau và khổ cực

Do đó, sự thay đổi tích cực của Macaulay Culkin hiện tại khiến người hâm mộ thực sự bất ngờ và mừng rỡ. Mọi người mong rằng, Culkin sẽ khỏe mạnh và sớm quay lại với màn ảnh trong một ngày không xa

Về chuyện tình yêu của nam diễn viên Macaulay Culkin, người hâm mộ và truyền thông đều mong muốn cho cuộc tình của hai ngôi sao trẻ sẽ có một kết thúc tốt đẹp

