Việt Trinh sinh ngày 27-11-1972, là một diễn viên, MC, đạo diễn... nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam từ thập niên 1990 cho đến nay

Với nhan sắc nổi bật, đặc biệt là đôi mắt đầy chất điện ảnh, từ khi còn học trường Điện ảnh, Việt Trinh đã trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn và nhiếp ảnh gia săn đón

Đóng phim từ những năm 1980, Việt Trinh chủ yếu đảm nhận vai phụ và vai quần chúng. Mãi đến phim "Ngọc trong đá" của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, tên tuổi của Việt Trinh mới thực sự tỏa sáng. Tuy chỉ đóng vai thứ chính nhưng vai diễn của Việt Trinh được khán giả đánh giá cao và yêu mến hơn cả vai chính của Lý Thu Thảo

Từ năm 1991 đến 1996 được xem là thời kỳ hoàng kim của Việt Trinh. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng" của dòng phim "mỳ ăn liền" với hàng chục vai diễn ấn tượng trong các bộ phim đình đám như: Lệnh truy nã, Vĩnh biệt mùa hè, Xương rồng đen, Sao em nỡ vội lấy chồng, Công tử Bạc Liêu, Vị đắng tình yêu 2, Đôi mắt người thương…

Bên cạnh diễn xuất đỉnh cao, Việt Trinh còn gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp với đôi mắt to tròn, "hút hồn", khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, cô được xem là "tuyệt sắc giai nhân" của màn ảnh Việt

Vẻ đẹp Việt Trinh từng được đánh giá là chuẩn mực của nét đẹp người con gái Việt Nam một thời

Vẻ đẹp của cô từng khiến hàng triệu trái tim xao xuyến và thổn thức

Với nhan sắc nổi bật, công chúng dành cho Việt Trinh hàng loạt những danh xưng, mỹ từ như "minh tinh màn bạc", "ngôi sao điện ảnh", "nữ hoàng phòng vé" hay "mỹ nhân điện ảnh"...

Nổi lên từ phim điện ảnh nhưng đỉnh cao thành công và tên tuổi của Việt Trinh lại gắn liền với bộ phim truyền hình mang tên "Người đẹp Tây Đô"

Đảm nhận vai Bạch Cúc trong bộ phim "Người đẹp Tây Đô" khi mới vừa 24 tuổi nhưng Việt Trinh đã thể hiện vô cùng xuất sắc diễn biến tâm lý của một cô gái từ khi còn là một nữ sinh có vẻ đẹp vô cùng nổi bật. Hình ảnh nữ chiến sĩ tình báo thông minh, xinh đẹp đã trở thành "thương hiệu" riêng của cô mà khó ai có thể thay thế. Vai diễn này gắn liền với tên tuổi của Việt Trinh, và cho tới tận ngày hôm nay, người hâm mộ vẫn gọi cô là "người đẹp Tây Đô"

Sự nghiệp rực rỡ là vậy nhưng có một thời gian, Việt Trinh từng chọn cách ở ẩn. Đó là khi sự nghiệp của nữ diễn viên tiêu tan vì lần lượt rơi vào cuộc tình với hai đại gia vướng vòng lao lý

Bước qua ánh hào quang của một thời hoàng kim, bỏ lại sau lưng những thị phi và sóng gió cuộc đời, "người đẹp Tây Đô" đã chọn cho mình một cuộc sống bình dị, an nhiên



Ở tuổi 48, Việt Trinh và con trai sống tại biệt thự nhà vườn ngập cây xanh và hoa quả tại Bình Dương

Trở lại với làng giải trí sau thời gian dài vắng bóng, Việt Trinh quyết định thử sức ở vai trò đạo diễn. Bỏ lại hình ảnh "mỹ nhân màn bạc", bà mẹ một con xông pha, lăn xả trên phim trường không thua kém bất kỳ đồng nghiệp nam

Việt Trinh là người trực tiếp đạo diễn một số bộ phim như "Trở về", "Vợ của chồng tôi", "Nữ minh tinh"... Công việc này đem lại cho người đẹp một nguồn thu ổn định

Ngoài nghề đạo diễn, Việt Trinh còn kinh doanh online. Nữ diễn viên thường livestream bán hàng và trò chuyện với người hâm mộ thông qua mạng xã hội. Mỗi khi xuất hiện trên sóng, Việt Trinh thu hút nhờ cách nói chuyện duyên dáng và nhan sắc rạng ngời bất chấp tuổi tác

Trên trang cá nhân, "người đẹp Tây Đô" thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, giản dị như chăm lo nhà cửa, vườn tược hay thu hoạch trái cây...

Việt Trinh còn được biết đến là một nghệ sĩ tích cực làm từ thiện. Người đẹp thường cùng các nghệ sĩ nổi tiếng, mạnh thường quân tổ chức những buổi thiện nguyện ý nghĩa để giúp đỡ những người khó khăn

Năm 2019, Việt Trinh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng ký hiến tạng sau khi mất. Cô hi vọng hành động thiết thực của mình có thể giúp đỡ được nhiều người

Hiện tại, Việt Trinh đang có cuộc sống hạnh phúc bên cậu con trai 12 tuổi tên là Thiện Nhân. Nhiều năm qua, cô giữ vững quan điểm không công khai diện mạo quý tử vì muốn cho con cuộc sống bình yên, không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của mẹ

Ở tuổi 48, Việt Trinh vẫn đẹp bất chấp thời gian với gương mặt trái xoan, đôi mắt "biết nói" cùng làn da tươi trẻ

Bên cạnh đó, cô còn gây ấn tượng khi sở hữu vóc dáng cân đối, săn chắc. Bí quyết chăm sóc sắc đẹp của "người đẹp Tây Đô" là ăn chay trường và dành nhiều thời gian tập yoga

Vẻ đẹp "thách thức thời gian" của "người đẹp Tây Đô" vang danh một thời

Việt Trinh từng tuyên bố về quyết định sẽ không lấy chồng, mà sống một mình suốt đời, rong ruổi khắp nơi để làm việc thiện. Quyết định này của nữ diễn viên phần nào xuất phát từ những tổn thương trong quá khứ, và một phần muốn cho con trai tình yêu thương trọn vẹn

