Là bộ phim "làm mưa làm gió" thời gian gần đây và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của dư luận, "Cô gái nhà người ta" xoay quanh cuộc sống của dân làng Yên trong thời kỳ chuyển đổi từ nông nghiệp sang hiện đại hóa

Trong phim, ngoài tuyến nhân vật chính, khán giả còn ấn tượng với vai ông Tài "cáo già" do NSND Tiến Đạt thể hiện

Ông Tài là chủ của một xưởng dệt. Để làm giàu, ông ta bất chấp tất cả thủ đoạn, đem lại nhiều tai họa cho người dân trong làng. Mặc dù vậy, với tài sản khổng lồ cùng với "vây cánh" mạnh mẽ cùng bản tính xảo trá nhưng vẫn khôn khéo, ông Tài vẫn nhận được sự kính nể của dân làng

NSND Tiến Đạt sinh năm 1953. Mặc dù là một nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu kịch Hà Nội những ông vẫn tham gia đóng phim đều đặn

Hơn 40 năm trong nghề, hầu hết các vai diễn kể cả sân khấu và truyền hình của NSND Tiến Đạt đều là những vai giàu có, có chức quyền nhưng lại ẩn chứa nhiều mưu mô, thủ đoạn đáng gờm

Trước khi đóng phim "Cô gái nhà người ta", NSND Tiến Đạt từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình như: Chạy án, mắc cạn, xin thề anh nói thật... Với khả năng diễn xuất tài tình, ông luôn hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả

Chia sẻ về cái duyên đến với "nghiệp phản diện", NSND Tiến Đạt cho hay, tất cả các vai diễn của ông đều đến từ ngoại hình đặc trưng. Sở hữu chiều cao 1m60 khiêm tốn cùng gương mặt có nét "gian gian", nghệ sĩ tiết lộ, ông luôn được mặc định vào vai phản diện

Khác với những vai diễn "đểu đến lỗi lạc" trên truyền hình, ngoài đời, NSND Tiến Đạt có một cuộc sống vô cùng êm ấm

Bà xã của ông chính là nghệ sĩ Hồng Loan - cô lớp trưởng trường Sân khấu Việt Nam khóa 68 - 71. Là bạn học, lại là đồng nghiệp với nhau nên tình cảm của cặp đôi nghệ sĩ khá gắn bó, lâu bền

Không chỉ khiến khán giả ngưỡng mộ với mối tình son sắt kéo dài hơn 40 năm với người vợ là bạn học, NSND Tiến Đạt chia sẻ, ông còn có tới 2 "người vợ" vô cùng gắn bó

Nam nghệ sĩ cho rằng, nhân vật ông Tài có điểm tương đồng lớn nhất với ông đó chính là ở ngoài đời thực ông cũng làm chủ của một tiệm may lớn. Từ nhỏ, ông đã gắn bó với mảnh vải, cây thước...

Thực tế, trên phim, ông Tài là người giàu có thì ngoài đời NSND Tiến Đạt cũng có cuộc sống phong lưu

Tiến Đạt là con trai thứ của nghệ nhân may Tiến Thành, người may comple đẹp nức tiếng ở Hà thành thập niên 40-50

Từ nhỏ, Tiến Đạt là một người yêu thích nghệ thuật. Năm 15 tuổi, ông thi vào trường trung cấp sân khấu điện ảnh Việt Nam bấy giờ

Sau đó, do đời sống nghệ sĩ quá khó khăn nên ông đã quay lại với nghề may. Tuy nhiên, ông không từ bỏ "giấc mơ" nghệ thuật mà duy trì song song

Chính nghề tay trái đã giúp NSND Tiến Đạt có cuộc sống đủ đầy và nuôi được con cái thành tài

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi xế chiều nhưng nam nghệ sĩ vẫn đam mê công việc may vá. Hiện tại, ông đang làm chủ một tiệm may ở phố cổ

"Người vợ thứ 3" của NSND Tiến Đạt chính là nghề âm thanh. Ông chia sẻ, đây vừa là nghề nghiệp, vừa là sở thích giúp ông thêm yêu đời, yêu cuộc sống

Ở tuổi xấp xỉ 70, NSND Tiến Đạt cảm thấy mãn nguyện và hài lòng với cuộc sống hiện tại và những nỗ lực của bản thân

Ngoài công việc hàng ngày, ông còn dành nhiều thời gian để đạp xe đạp - môn thể thao giúp nam nghệ sĩ duy trì sức khỏe và sự dẻo dai

Được biết, vợ chồng nghệ sĩ Tiến Đạt có một con trai duy nhất, đã lập gia đình và đã sinh được 2 cô "công chúa". Hiện tại, gia đình con trai của nam nghệ sĩ đang định cư ở nước ngoài

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tiến Đạt thường xuyên chia sẻ những bức hình ấm áp bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp thân thiết

Khoảnh khắc ấm áp của nghệ sĩ Tiến Đạt cùng vợ, con dâu và hai cô cháu nội

Có thể thấy, trái với cuộc đời đầy sóng gió, mưu mô, toan tính chỉ biết tới tiền và quyền của những vai diễn "đểu đến phát sợ" trong phim, cuộc sống của NSND Tiến Đạt vô cùng lành mạnh, phong phú và vui vẻ

