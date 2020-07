Thông tin nữ minh tinh Hollywood đình đám một thời Olivia de Havilland qua đời ở tuổi 104 đã khiến không ít người hâm mộ thương tiếc. Bà được biết đến là nữ diễn viên cuối cùng của "thời hoàng kim Hollywood" Ngày còn trẻ, Olivia de Havilland là một "tuyệt sắc giai nhân". Bà thậm chí còn được mệnh danh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất của Hollywood những năm 1940-1950 Tên tuổi Olivia de Havilland được người hâm mộ thế giới biết đến rộng rãi sau khi tham gia vào bộ phim "Cuốn theo chiều gió" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Margaret Mitchell. Bộ phim được xem là biểu tượng điện ảnh của Hollywood lúc bấy giờ với nội dung xoay quanh câu chuyện tình cảm thời nội chiến Được biết, bà Olivia de Havilland sinh năm 1916 tại Tokyo (Nhật Bản). Có mẹ là một nghệ sĩ nhạc kịch, bà đã thừa kế được tài năng cũng như tình yêu nghệ thuật từ sớm và trở thành một tên tuổi đình đám của Hollywood Năm 3 tuổi, Olivia de Havilland và em gái Joan Fontainer trở lại Mỹ. Tại đây, hai chị em bà đã trở thành những nữ minh tinh màn bạc được săn đón nhiều nhất Năm 17 tuổi, Olivia de Havilland bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim "Giấc mộng đêm hè" (A midsummer night's dream năm 1935) và nhận được nhiều lời ngợi khen và ngay lập tức đạo diễn Max Reinhardt đã ký với bà 1 hợp đồng kéo dài tới 7 năm Tiếp đó, Olivia de Havilland tham gia thêm hàng loạt những bộ phim điện ảnh nổi tiếng khác như "Cuộc phiêu lưu của Robin Hood" (1938) Năm 1939, bà vào vai Melanie trong bộ phim "Cuốn theo chiều gió". Chia sẻ về vai diễn này, bà Olivia từng tiết lộngay từ đầu bà đã không lựa chọn thử vai Scarlett O’Hara (vai nữ chính), thay vào đó, bà thử vai Melanie Hamilton - một phụ nữ truyền thống, không nổi loạn như nhân vật Scarlett, mặc dù ở thời điểm đó tất cả các nữ diễn viên đều đổ xô thử vai Scarlett Bà Olivia cho rằng vào vai một cô gái "hư" thì thật nhàm chán, thay vào đó, bà lựa chọn những vai diễn dịu dàng hơn bởi bà thấy vai diễn này đòi hỏi nhiều thứ từ diễn viên Olivia de Havilland còn được biết đến mới mối quan hệ không mấy tốt đẹp với cô em gái Joan Forteiner. Dù là hai chị em, song hai nữ minh tinh thường xuyên lên truyền thống chỉ trích, bóc mẽ lẫn nhau. Nhiều nguồn tin cho rằng, hai nữ diễn viên thậm chí còn không nhìn mặt nhau từ năm 1975 khi mẹ họ, cầu nối duy nhất, qua đời do bệnh ung thư Năm 1946, Olivia de Havilland lên xe hoa với người chồng đầu tiên Marcus Goodrich. Sau đó, bà vẫn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và đạt nhiều thành tích nổi bật Tính đến năm 1950, sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, Olivia de Havilland mang về 2 giải Oscar cho các bộ phim "Cho riêng mình" (To each his own năm 1947) và "Người thừa kế" (The Heiress năm 1950) Năm 1955, nữ minh tinh trải qua "lần đò" thứ hai trong cuộc đời với nhà báo Pháp Pierre Galante và chuyển về Paris sống. Bà từng nói "Paris là một bước phát triển rực rỡ mới trong cuộc đời" và chia sẽ bà đã vô cùng hạnh phúc khi tới sống tại đây Năm 1998, Oliiva de Havilland được mời tới nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Hertfortshire Năm 2008, bà vinh dự được Tổng thống Mỹ thời bấy giờ George W Bush trao huân chương Nghệ thuật Quốc gia tại Nhà Trắng sau những cống hiến của bà trong suôt cuộc đời Sự ra đi của bà Olivia de Havilland đã khiến người hâm mộ trên khắp thế giới vô cùng tiếc nuối bởi những gì bà đã đóng góp và để lại cho nền điện ảnh

